Zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison treffen am ersten Spieltag die Nationalmannschaften Spaniens und Portugals aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nachdem gestern die neue Auflage der Nations League eröffnet wurde, steigen am heutigen Donnerstag, den 2. Juni, zahlreiche weitere Nationen ins Turnier ein, wenn der erste Spieltag ansteht. Eine von insgesamt zehn Begegnungen, die heute stattfinden, ist das iberische Duell zwischen Spanien und Portugal.

Als Spielstätte für das Spektakel der Gruppe zwei der Liga A dient das Estadio Benito Villamarin in der spanischen Großstadt Sevilla. Der Anpfiff zum Spiel ist um 20.45 Uhr.

Spanien vs. Portugal, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Wer das Duell der beiden Nachbarn heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst ist es nämlich, der die Übertragunsgsrechte an den meisten Spielen der Nations League besitzt. Lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft gehören nicht zum Livestream-Angebot von DAZN.

Die Übertragung zum Spiel Spanien vs. Portugal beginnt wenige Momente vor Anpfiff, also um 20.45 Uhr. David Ploch kommentiert dabei für alle DAZN-Nutzerinnen und -Nutzer gemeinsam mit dem Experten Benny Lauth das Spielgeschehen.

© getty Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft treffen zum Nations-League-Auftakt auf Spanien.

Neben Spanien vs. Portugal bietet DAZN auch alle andern neun Nations-League-Spiele des heutigen Tages an. Doch Fußball ist bei weitem nicht alles, was Kunden mit einem Abonnement schauen können. Sportarten, die ebenfalls angeboten werden, sind: US-Sport (NFL und NBA), Radsport, Handball, Motorsport, Wrestling, MMA, Boxen, Rugby, Wintersport und einiges mehr.

Das Abo kostet 29,99 Euro pro Monat. Wer sich jedoch für das Jahresabo entscheidet, muss jährlich 274,99 Euro bezahlen.

Spanien vs. Portugal, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Die, die kein DAZN-Abo haben, können das Spiel auf eine andere Art und Weise verfolgen - nämlich mit dem Liveticker von SPOX. Wir tickern alle Nations-League-Spiele heute live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Spanien vs. Portugal.

Spanien vs. Portugal, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Spanien vs. Portugal

Spanien vs. Portugal Wettbewerb: Nations League

Nations League Spieltag: 1

1 Datum: 2. Juni 2022

2. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Estadio Benito Villamarin, Sevilla

Estadio Benito Villamarin, Sevilla Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Nations League: Die heutigen Partien im Überblick