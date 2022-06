Litauen vs. Türkei, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die türkische Nationalmannschaft ist heute im Rahmen der Nations League zu Gast in Litauen. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Länderspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Stefan Kuntz und seine türkische Nationalmannschaft sind am vergangenen Samstag mit einem 4:0-Sieg über die Färöer Inseln in die dritte Nations-League-Saison gestartet. Drei Tage später, also am heutigen Dienstag (7. Juni), ist die Türkei erneut im Einsatz. Am 2. Spieltag heißt der Gegner Litauen, das sich in seinem Auftaktspiel Luxemburg mit 0:2 geschlagen geben musste.

Litauen vs. Türkei, Übertragung: Nations League - Ort, Uhrzeit, Stadion

Die Partie Litauen vs. Türkei findet heute im LFF Stadium in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt und wird um 20.45 Uhr angepfiffen. In der Gruppe C1 wird parallel dazu auf den Färöer Inseln das Parallelspiel zwischen Färöer und Luxemburg ausgetragen.

© getty Stefan Kuntz feierte mit der türkischen Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League einen Sieg.

Litauen vs. Türkei, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Wer das zweite Spiel der Türken bei der Nations League heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN. Der Streamingdienst ist es, der in Deutschland die Übertragungsrechte am Großteil der Nations League besitzt und daher das Aufeinandertreffen mit Litauen überträgt. Wenn um 20.45 Uhr die Übertragung beginnt, dauert es auch nicht mehr lange, bis der Anpfiff ertönt.

Von den sechs Partien heute werden fünf bei DAZN gezeigt. Lediglich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England ist nicht Teil des Repertoires. Neben Länderspielen bietet das "Netflix des Sports" auch Vereinsfußball auf höchstem Niveau an, in der kommenden Saison unter anderem auch Spiele der Champions League und Bundesliga.

Jedoch bilden auch andere Sportarten als nur Fußball das vielfältige Angebot von DAZN. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, Livestreams zu folgenden Sportarten auf der Plattform zu nutzen: US-Sport, Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, Handball, Rugby, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling.

Um DAZN und sein Angebot nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement, für das Ihr entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zahlen müsst.

Litauen vs. Türkei, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

SPOX bietet eine weitere Alternative, mit der man Litauen vs. Türkei ebenfalls live mitverfolgen kann - den detaillierten Liveticker. Das Wichtigste, das auf dem Rasen in Vilnius geschieht, tickern wir für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Litauen und der Türkei.

Litauen vs. Türkei, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Litauen vs. Türkei

Litauen vs. Türkei Wettbewerb: Nations League, Gruppe C1

Nations League, Gruppe C1 Spieltag: 2

2 Datum: 7. Juni 2022

7. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: LFF Stadium, Vilnius

LFF Stadium, Vilnius Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Nations League: Die Tabelle der Gruppe C1 im Überblick