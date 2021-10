SPOX-Voting: Wohin soll Karim Adeyemi wechseln?

DFB-Youngster Karim Adeyemi hat sich mit starken Leistungen ins Blickfeld zahlreicher internationaler Topteams gespielt. Wir fragen Euch: Wohin sollte der Stürmer wechseln?

Der 19-Jährige steht bei zahlreichen europäischen Top-Klubs auf dem Zettel. Neben den schon länger anhaltenden Gerüchten über ein großes Interesse des FC Bayern, BVB, FC Liverpool und RB Leipzig haben sich einem Bericht von Sky zufolge auch Real Madrid, Inter Mailand und Atletico Madrid ins Rennen um Adeyemi eingeschaltet.

Mit dem deutschen Rekordmeister waren Adeyemis Vater und Berater bereits in Kontakt getreten. Nach Informationen von SPOX und Goal ist eine Vertragsunterzeichnung bei Bayern aber noch lange nicht in Sicht. Die Adeyemi-Seite will und wird in den kommenden Wochen noch mit weiteren Vereinen sprechen und sich anschließend beraten.

