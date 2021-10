SPOX-Kolumne Auswärtsspiel - BVB-Flop Emre Mor und sein neuer Anlauf: Wie ein Trickbetrüger

Emre Mor hat in seiner jungen Karriere viele Aufgaben in den Sand gesetzt. Nun wagt der 24 Jahre alte Offensivspieler einen neuen Anlauf in der Türkei. Dort vergleicht man ihn mit Lionel Messi, aber das hat Mor eigentlich nicht so gerne.

Mino Raiola hatte in diesem Sommer zwei schwierige Aufgaben zu lösen: Der 53 Jahre alte Italiener musste zwei Sorgenkinder unterbringen.

Für einen Spielberater, der unter anderem Kaliber wie Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba oder Marco Verratti zu seinen Mandanten zählt, gehört es sich natürlich, dass jedes seiner Schäfchen wohlbehütet und versorgt ist. Ein Raiola-Spieler muss glücklich sein. Zur Hilfe eilten ihm die türkischen Klubs.

Das eine Schäfchen war Mario Balotelli, den er bei Adana Demirspor mit einem üppigen Vertrag unterbrachte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Balotelli inzwischen recht gut eingefunden und fällt neben einigen Eskapaden auch mit Toren auf. Beim anderen Schäfchen könnte Raiola kurz nervös geworden sein.

Der Mann, der den größten Klubs dieser Welt ihre Preise diktiert, musste nun Telefonate in einer anderen Stimmlage führen. Bloß nett sein, um mögliche Abnehmer für Emre Mor (24) nicht zu verschrecken. Ende August erklärte sich dann der türkische Erstligist Karagümrük zu einem Leihgeschäft bereit.

Pannen-Norweger und 0-Tore-Stürmer: Die größten BVB-Flops seit 2000 © getty 1/31 Vor über 20 Jahren kam Sunday Oliseh, der am 14. September seinen 47. Geburtstag feiert, für viel Geld zu Borussia Dortmund. Dort wurde er zu einem der größten Flops der BVB-Historie. Doch nicht nur bei ihm griffen die Schwarz-Gelb daneben... © imago images 2/31 MATTHEW AMOAH - Kam 2005 für 0,4 Millionen Euro von Vitesse Arnheim - Statistiken: 17 Spiele, 0 Tore - 2007 für 0,18 Millionen Euro an NAC Breda verkauft. © imago images 3/31 72 Tore hatte der Nigerianer in den Niederlanden geschossen, die Bundesliga war jedoch eine Nummer zu groß. Nach 18 Monaten ging es zurück in die Eredivisie, wo Amoah munter weiter traf (insgesamt 121 Tore). © imago images 4/31 ANDRE BERGDÖLMO - Kam 2003 für 0,3 Millionen Euro von Ajax Amsterdam - Statistiken: 28 Spiele, 0 Tore - Wechselte 2005 ablösefrei zum FC Kopenhagen. © imago images 5/31 In einer Zeit, in welcher der BVB am Rande der Insolvenz wandelte, sollten es Schnapper wie der Norweger richten. Nur: Bergdölmo fiel fast ausschließlich durch grobe Patzer auf und wurde zwischenzeitlich in die zweite Mannschaft verbannt. © imago images / Ulmer 6/31 FLAVIO CONCEICAO - 2003 von Real Madrid ausgeliehen - Statistiken 14 Spiele, 1 Tor - Leihe nach einem Jahr beendet. © imago images / Otto Krschak 7/31 Der Samba-Kicker kostete zwar keine Ablöse, doch 2,5 Millionen Euro Gehalt waren jede Menge Holz. Außer einem Freistoßtor im Derby gegen Schalke wollte der königlichen Leihgabe nur wenig gelingen. © getty 8/31 ABDOU DIALLO - Kam 2018 für 28 Millionen Euro von Mainz 05 - Statistiken: 28 Spiele, 1 Tor - 2019 für 32 Millionen Euro an Paris Saint-Germain verkauft. © getty 9/31 Hoch veranlagt und mit viel Vorschusslorbeeren kam der Franzose aus Mainz. Die Realität war, dass Diallo der Abwehr keine Stabilität verleihen konnte. Immerhin: Diallo konnte mit Gewinn an PSG verscherbelt werden. © getty 10/31 CIRO IMMOBILE - Kam 2014 für 18,5 Millionen Euro von Torino - Statistiken: 24 Spiele, 3 Tore - Wurde im Januar 2016 endgültig an den FC Sevilla für 11 Millionen Euro verkauft. © getty 11/31 Er sollte in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, wurde mit der deutschen Mentalität aber nie warm. Beklagte sich über die Isolation in der Mannschaft und ging nach Sevilla. Inzwischen bei Lazio, wo er nach Belieben trifft. © imago images 12/31 ADNAN JANUZAJ - 2015 von Manchester United ausgeliehen - Statistiken: 6 Spiele, 0 Tore - Leihe nach einem halben Jahr vorzeitig beendet. © imago images 13/31 Der Belgier galt als Mega-Talent und sollte in Dortmund reifen. Davon war aber wenig zu sehen, der Flügelstürmer wirkte oft lustlos und unmotiviert. Die Konsequenz: Die Leihe wurde vorzeitig beendet. Inzwischen bei Real Sociedad aktiv. © imago images 14/31 KEVIN KAMPL - Kam im Januar 2015 für 12 Millionen Euro von Red Bull Salzburg - Statistiken: 14 Spiele, 0 Tore - Wechselte im Sommer 2015 für 11 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen © getty 15/31 Es schien ein Coup, dass der BVB RB Leipzig dazwischen grätschen konnte. Beim BVB fand sich der Slowene im Abstiegskampf (Dortmund war Vorletzter!) aber gar nicht zurecht und wurde nach einem halben Jahr nach Leverkusen abgeschoben. © getty 16/31 EMRE MOR - Kam 2016 für 9,75 Millionen Euro von Nordsjaelland - Statistiken: 12 Spiele, 1 Tor - 2017 für 13 Millionen Euro an Celta Vigo verkauft. © imago images 17/31 Am Talent lag es beim Türken nicht, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Wurde als türkischer Messi gefeiert und konnte gut dribbeln, spielte jedoch viel zu selten ab. Hinzu kamen Disziplinlosigkeiten - unter Trainer Tuchel keine gute Idee. © getty 18/31 MAXI PHILIPP - Kam 2017 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg - Statistiken: 38 Spiele, 10 Tore - 2019 für 20 Millionen Euro an Dinamo Moskau verkauft. © getty 19/31 Sein erstes Jahr begann mit 9 Toren hoffnungsvoll, danach gelang dem früheren Freiburger aber nur noch wenig. Die Folge war ein Verkauf des Ex-U21-Nationalspielers nach Russland. © getty 20/31 SUNDAY OLISEH - Kam 2000 für 7,5 Millionen Euro von Juventus Turin - Statistiken: 53 Spiele, 1 Tor - Wechselte 2005 ablösefrei zu KRC Genk. © imago images 21/31 Oliseh kämpfte fast seine komplette BVB-Zeit mit Verletzungen. Wurde zwischenzeitlich an Bochum ausgeliehen, wo er mit einer Kopfnuss gegen Mitspieler Vahid Hashemian für Aufsehen sorgte, nachdem dieser ihn rassistisch beleidigt hatte. © getty 22/31 SEBASTIAN RODE - Kam 2016 für 12 Millionen Euro vom FC Bayern München - Statistiken: 14 Spiele, 1 Tor - 2019 für 4 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt verkauft. © imago images / Markus Endberg 23/31 Meist gingen Stars von Dortmund nach München, Rode wählte den umgekehrten Weg. Im defensiven Mittelfeld meist zweite Wahl. Nach zwei Jahren ließ er sich in die Heimat nach Frankfurt ausleihen, die SGE kaufte ihn später. © getty 24/31 JULIAN SCHIEBER - Kam 2012 für 5,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart - Statistiken: 35 Spiele, 3 Tore - 2014 für 2,5 Millionen Euro an Hertha BSC verkauft. © imago images 25/31 Hatte es als Backup von Lewandowski schwer, konnte aber seine Chancen auch nie nutzen. Immerhin: Beim legendären 3:2 gegen Malaga wurstelte er den Ball in der Nachspielzeit irgendwie mit über die Torlinie. © imago images / photoarena/Eisenhuth 26/31 ANDRE SCHÜRRLE - Kam 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg - Statistiken: 33 Bundesliga-Spiele, 3 Tore - Beendete nach mehreren Leihgeschäften (Fulham, Spartak Moskau) im Sommer 2020 seine Karriere. © imago images / Thomas Bielefeld 27/31 2016 war er Dortmunds neuer Rekordstürmer, doch im Westfalenstadion zeigte er zu selten seinen Torinstinkt. Auch nach Leihgeschäften konnte der Nationalspieler nie Fuß beim BVB fassen und beendete im Sommer mit 29 Jahren seine Karriere. © getty 28/31 JAN-DEREK SÖRENSEN - Kam 2001 für 0,8 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim - Statistiken: 24 Spiele, 0 Tore - Wechselte 2003 ablösefrei zu FK Lyn. © getty 29/31 Netzte gegen den BVB in der Königsklasse dreimal, danach kauften die Borussen den Norweger, der eigentlich schon bei 1860 unterschrieben hatte. In Schwarz-Gelb hatte Sörensen aber Ladehemmung und machte in zwei Jahren kein einziges Tor. © getty 30/31 ANDRIJ YARMOLENKO - Kam 2017 für 25 Millionen Euro von Dynamo Kiew - Statistiken: 18 Spiele, 3 Tore - 2018 für 20 Millionen Euro an West Ham United verkauft. © imago images 31/31 Der Ukrainer wagte spät den Sprung ins Ausland, wirklich einleben konnte sich der Flügelstürmer aber nie. Nach nur drei Toren verkaufte der BVB den Mann mit dem feinen Füßchen mit Verlust in die Premier League.

Wenn er den Ball hat - man kann einfach nicht wegsehen

Es spricht Bände, dass das einstige Wunderkind Emre Mor inzwischen einen Berater wie Raiola braucht, um irgendwo unterzukommen. Sein Stammverein Celta Vigo wollte Mor nicht mehr haben. Er war der teuerste Zugang der Vereinsgeschichte, bekam für Celta-Verhältnisse ein Luxus-Gehalt, aber was dabei heraussprang, konnte man unter Fehlinvestition verbuchen.

Wie schon in Dortmund oder wie schon bei Galatasaray und Olympiakos, wohin er jeweils von Celta ausgeliehen wurde. Und auch diesmal ist es ein Leihgeschäft. Höchst ungewöhnlich für einen Spieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Aber was ist bei diesem Emre Mor schon gewöhnlich ...

Mor manipuliert die Menschen, weil er zu einer Spezies Fußballer gehört, die einem den Atem berauben können. Im Fall von Mor passiert das zwar in immer größeren Intervallen, aber sein explosiver Antritt, sein schnelles Dribbling, diese Anarchie, wenn er den Ball hat - man kann einfach nicht wegsehen.

Daher wird irgendjemand immer wieder auf Mor reinfallen. Es wird immer einen Klub-Boss geben, der nichts von Disziplin, Defensivarbeit und Beständigkeit hören will und Mor mit einem Vertrag ausstattet. Wenn selbst ein Raiola schwach wird, obwohl er es nicht nötig hätte, sagt das viel aus. Warum also nicht noch unzählige Klubs, bis es irgendwo wirklich funktioniert?

BVB-Flop Mor hat sein nächstes Opfer gefunden

Wie sehr man bei Karagümrük auf Mor reingefallen ist, beweist Klub-Präsident Süleyman Hurma. Der 56-Jährige ist ein gewiefter Geschäftsmann und mit allen Wassern gewaschen. So leicht kann man einen Hurma nicht austricksen. Denkt man.

Aber Hurma, der nicht nur Präsident, sondern auch Eigentümer von Karagümrük ist und als eisenharter Verhandlungspartner gilt, sagt: "Es wäre dumm von uns gewesen, es mit Emre nicht zu versuchen. Auch wenn der Versuch uns am Ende nur Geld kostet, ist es kein Problem. Wir müssen es probieren."

© getty Bei Borussia Dortmund konnte Emre Mor nie ganz überzeugen.

Mor hat also sein nächstes Opfer gefunden. Er ist wie ein Trickbetrüger, der durch seinen Charme die Begeisterung seiner Opfer ausnutzt und sich ihr Hab und Gut aneignet. Hurma vergleicht ihn sogar mit den Besten dieser Welt: "Für mich gibt es vom Talent her zwischen Emre Mor und Lionel Messi keinen Unterschied. Vielleicht hat Emre sogar physische Vorteile. Von einem Spieler mit seiner Qualität hätten wir nur träumen können."

Aber Qualität reicht eben nicht aus. Auch bei Karagümrük nicht: Bisher reichte es nur zu drei Kurzeinsätzen. Das höchste der Gefühle waren 18 Minuten beim Auswärtsspiel gegen Besiktas. 18 Minuten, in denen Mor durchaus andeutete, was er kann.

Er setzte zu temporeichen Dribblings an, zog immer wieder schnell Richtung Strafraum. Ob es die große Bühne war, die ihn erstrahlen ließ? In den 13 Minuten gegen Yeni Malatyaspor und in den drei Minuten gegen Sivasspor war von Emre Mor nichts zu sehen.

Die lange Liste der "neuen Messis" - und was aus ihnen wurde © getty 1/23 Lionel Messi ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Seit Jahren nun sucht man seinen legitimen Nachfolger und glaubte schon einige davon gefunden zu haben. SPOX präsentiert die "neuen Messis" und sagt, was aus ihnen geworden ist. © getty 2/23 Marko Marin - der deutsche Messi: Der britischen Presse ist der Titel "German Messi" zu verdanken, seit er 2012 zu Chelsea wechselte. Seither wurde er von Verein zu Verein durchgereicht und gewann zweimal als Human Victory Cigar die Europa League. © getty 3/23 Aktuell spielt Marin für Al-Raed in Saudi-Arabien. Im Sommer geht es für den mittlerweile 32-Jährigen zurück zu Ligakonkurrent Al-Ahli. © imago images 4/23 Ömer Beyaz: Er ist der dritte türkische Spieler der jüngeren Vergangenheit, dem die lokale Presse das Messi-Erbe verbal entgegenschleuderte. Beyaz ist 17 Jahre jung, im offensiven Mittelfeld beheimatet und ein Fenerbahce-Eigengewächs. © IMAGO / Seskim Photo 5/23 Im Sommer wechselt Beyaz zum VfB Stuttgart, nachdem er auch ein Vertragsangebot von Schalke 04 hatte und auch der BVB sich für ihn interessierte. Zwischen den Dortmundern und "türkischen Messis" gibt es ohnehin eine gewisse Historie. © getty 6/23 Emre Mor - der originale türkische Messi. In Dänemark geboren verschlug es ihn 2016 nach Dortmund, wo er sich nie durchsetzte. Seit 2017 spielt er für Celta Vigo, wurde immer wieder verliehen und abgeschrieben. © imago images / InigoxLarreina 7/23 Zunächst zeichnet sich eine Trendwende ab, Mor mauserte in Vigo plötzlich zum Stammspieler. Nach einer Corona-Verfehlung sollen die Klub-Verantwortlichen nun aber mit ihrer Geduld mit Mor am Ende sein. © imago 8/23 Recep Niyaz - noch ein türkischer Messi: jüngster Spieler in der Geschichte von Fenerbahce, zwischenzeitlich in der 2. türkischen Liga unterwegs. Aktuell immerhin Stammspieler bei Denizlispor. Dennoch: Das Messi-Erbe hat er nie angetreten. © getty 9/23 Takefusa Kubo - der japanische Messi. Nicht der erste Messi aus Nippon, aber der vielversprechendste. Kubo, Jahrgang 2001, wurde in La Masia ausgebildet, musste dann aber zurück nach Japan. Real holte ihn und hat ihn aktuell an Getafe verliehen. © getty 10/23 Marco Rojas - der Kiwi-Messi: Einst vom VfB Stuttgart importiert, setzte sich der einstige Youngster nie wirklich durch, auch nicht bei Greuther Fürth oder Thun. Spielt mittlerweile wieder bei seinem Ex-Klub Melbourne Victory. © getty 11/23 Julian Green - Möchtegern-Messi: Dem "Münchner Merkur" sagte er einst: "Ich kann vielleicht ein kleiner Messi werden." Vielleicht auch nicht! Die einstige Nachwuchshoffnung des FCB ist über Umwege bei Greuther Fürth gelandet und dort immerhin Stammkraft. © getty 12/23 Lorenzo Insigne - der italienische Messi: Wenn auch nicht ganz auf Messis Spuren, gehört Insigne zu den besseren Flügelspielern Italiens und ist Leistungsträger bei Napoli. © getty 13/23 Lee Seung-Woo - der asiatische Messi: "In ein bis zwei Jahren spielt er in der ersten Mannschaft", sagte Xavi 2016 über Barcas Jugendhoffnung. Aktuell ist er vom belgischen Erstligisten Truiden in die portugiesische Liga verliehen. © getty 14/23 Christian Atsu - der afrikanische Messi: Der Ghanaer wurde einst vom FC Porto entdeckt und feierte sein Debüt unter Andre Villas Boas. Über die Niederlande ging es auf die Insel, wo er nur noch Dauerreservist ist. © getty 15/23 Juan Manuel Iturbe - der paraguayische Messi: Iturbe war bis heute in 21 Transfers involviert und kostetete über 50 Millionen Euro an Ablösen. Zum neuen Messi brachte er es nicht. Nun spielt er die UNAM Pumas in Mexiko mal Stamm, mal nicht. © getty 16/23 Giorgi Chanturia - der georgische Messi: Der Georgier war kurz mal in der Barca-Jugend, ging dann in die Niederlande, hatte bis 2018 einen Zwischenstopp in Duisburg samt Abstieg und spielte danach in Russland. Beendete mit 27 seine Karriere. © getty 17/23 Bojan Krkic - katalanischer Messi: Galt als großes Talent in den Reihen von Barca. Setzte sich dort aber nicht durch und wurde nach Italien und die Niederlande verliehen. 2014 ging es zu Stoke, bis Jahresbeginn spielte er in der MLS für Montreal Impact. © getty 18/23 Iker Muniain - der Messi von Bilbao: Der Baske ist ein echtes Eigengewächs von Athletic Club und spielt seit 2009 in der ersten Mannschaft. Der Offensivmann ist Stammspieler - und Kapitän! © getty 19/23 Ryo Miyaichi - noch ein japanischer Messi: Wurde einst von Arsenal nach Europa geholt und diverse Mal verliehen. 2015 ging der Japaner dann ablösefrei nach St. Pauli, dort eigentlich Stammspieler, wären da nicht die schweren Knieverletzungen. © getty 20/23 Alen Halilovic - der kroatische Messi: Der Kroate hat ähnliche Anlagen wie Messi, kam aber nicht annähernd auf dessen Niveau. Nach einigen Leihen ging es 2016 für 5 Mio. zum HSV. Nachdem er bei Milan entlassen wurde, heuerte er bei Birmingham City an. © getty 21/23 Pietro Pellegri - Messi von Genua: "Wir haben den neuen Messi", sagte einst der Präsident des FC Genua. 2018 biss die AS Monaco an und zahlte für ihn 21 Millionen Euro. Bis heute machte er wegen vieler Verletzungen nur 21 Profispiele im Fürstentum. © imago images / GEPA pictures 22/23 Yusuf Demir - der österreichische Messi: Fragt man seinen Berater, mit welchem Spieler er Demir vergleichen würde, sagt er ohne zu zögern den Namen des Weltstars. So geschehen im Interview mit SPOX und Goal. Doch wer ist Demir eigentlich? © GEPA 23/23 Er ist 17 Jahre jung, Offensiv-Allrounder in Diensten der SK Rapid Wien. Der Guardian kürte ihn zu einem der 60 besten Talente Europas geboren 2003. 33 Spiele machte er schon für Rapid (11 Scorerpunkte). Ob er den Vergleichen seines Beraters standhält?

Emre Mor: Bitte keine Vergleiche mit Lionel Messi!

Aber bei Karagümrük gibt man die Hoffnung nicht auf. "Hätte Emre den Karriereweg genommen, den man ihm zugetraut hätte, wäre er irgendwohin für 150 Millionen Euro gewechselt. Wenn er es ernst meint, können wir ihn der Fußballwelt erneut präsentieren."

Doch meint er es ernst? Und wenn ja, wie lange? Dass zumindest ein Umdenken stattgefunden hat, deutete Mor in einem Interview mit dem dänischen Sender Viaplay Sport an: "Ich habe Fehler gemacht und muss klüger werden. Ich muss meine Wut unter Kontrolle bekommen, aber da sind wir auf einem guten Weg."

Mor lässt auch durchblicken, dass ihm seine Rolle als Superstar mitunter zu viel wurde und erinnert an Dortmunder Zeiten: "Vom Jungen aus dem Ghetto wurde ich plötzlich jemand, den jeder auf der Straße erkannte. Ich konnte mich nicht normal verhalten - es war schwer. Am Anfang gefiel es mir, dass man mich erkannte, und es erfüllte mich mit Stolz, aber dann wurde es zu viel. Denn ich merkte, dass ich niemals ein freier Mensch sein werde."

Die Sehnsucht nach Freiheit, die vielen Eskapaden und Undiszipliniertheiten in seiner noch jungen Karriere, standen ihm bisher im Weg. Doch noch scheint der Filigrantechniker nicht aufgegeben zu haben. Vielleicht erkennt der Trickbetrüger, dass er doch anders kann und gibt auch wieder etwas zurück. Nur eine Bitte hat er: "Die Leute vergleichen mich mit Messi. Aber das will ich nicht. Ich bin Emre Mor und habe meinen eigenen Weg." Noch ist der Weg frei - er muss ihn nur gehen.