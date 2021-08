Die Major-League-Soccer-Saison 2021 ist voll im Gange. 24 US-amerikanische und drei kanadische Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft. Auch in Deutschland könnt Ihr die MLS verfolgen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die MLS in Deutschland live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Anders als bei den europäischen Topligen wird in der Major League Soccer bereits seit mehreren Monaten Fußball gespielt. Seit dem Auftakt am 17. April wurden bereits mindestens 18 Spieltage absolviert. Die meisten Klubs haben 20 Spiele in den Beinen.

In der Eastern Conference führt New England mit 14 Punkten Vorsprung auf Verfolger Nashville komfortabel die Tabelle an. Die Western Conference sieht dagegen um einiges knapper aus. Tabellenführer Seattle ist lediglich einen Punkt vor Kansas City und vier vor L.A. Galaxy, dem Klub, für den vor einigen Jahren noch Zlatan Ibrahimovic auf Torejagd ging.

Der amtierende MLS-Cup-Sieger Columbus Crew ist im Osten aktuell nur Achter und würde somit den Sprung in die Playoffs nicht schaffen. Nachdem alle Klubs ihre 34 Spiele absolviert haben, geht die Post-Season los. Die besten sieben Mannschaften je Conference qualifizieren sich dafür und kämpfen um den MLS Cup.

© getty Seattles Raul Ruidiaz führt die MLS-Torschützenliste mit 14 Treffern an.

Wer zeigt / überträgt MLS in Deutschland live im TV und Livestream?

Auch in Deutschland habt Ihr die Möglichkeit, die Major League Soccer live zu verfolgen. DAZN besitzt nämlich die Exklusivrechte und zeigt die Partien in voller Länge im Livestream.

Die MLS ist nur ein kleiner Teil eines umfangreichen Livestream-Angebots, der die beliebtesten US-Sportarten beinhaltet. NFL, MLB, NBA, NHL könnt Ihr bei DAZN vorfinden.

Doch das ist immer noch nur ein Bruchteil von dem, was es beim "Netflix des Sports" insgesamt alles zu sehen gibt. Fußballfans etwa kommen vor allem auf ihre Kosten. DAZN besitzt unter anderem die Übertragungsrechte für Spiele aus der Champions League, Bundesliga, Serie A, Primera Division und Ligue 1. Was Ihr ebenfalls bei DAZN sehen könnt: UFC, Boxen, Wintersport, Motorsport, Radsport und Tennis.

Das DAZN-Abonnement kostet pro Monat 14,99 Euro, im Jahr fallen für das Abo 149,99 Euro an. Zuvor besteht die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen. Dies gilt jedoch nur noch bis 30. September.

MLS: Die Eastern Conference im Überblick

Rang Verein Punkte Spiele Siege Niederlagen Unentschieden 1 New England 46 21 14 3 4 2 Nashville 32 20 7 2 11 3 New York City 31 19 9 6 4 4 Philadelphia 31 20 8 5 7 5 Orlando 31 19 8 4 7 6 D.C. 27 20 8 9 3 7 Montréal 27 20 7 7 6 8 Columbus 24 20 6 8 6 9 Atlanta 24 20 5 6 9 10 New York 22 19 6 9 4 11 Chicago 20 20 5 10 5 12 Miami 19 18 5 9 4 13 Cincinnati 17 18 3 7 8 14 Toronto 15 20 3 11 6

