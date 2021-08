UEFA Super Cup, Chelsea vs. Villarreal: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Champions-League-Sieger FC Chelsea wird beim UEFA Super Cup von Europa-League-Gewinner FC Villarreal herausgefordert. Wann und wo findet das englisch-spanische Duell statt? Und wo wird es im TV und Livestream übertragen? Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen.

UEFA Super Cup, Chelsea vs. Villarreal: Ort, Datum, Termin

Der FC Chelsea ist nach dem Gewinn der Champions League die Nummer eins in Europa. Oder doch nicht? Der FC Villarreal will die Londoner im UEFA Super Cup in die Knie zwingen und an ihrer Stelle binnen weniger Monate den zweiten Triumph auf internationalem Terrain feiern.

Das Chelsea-Ensemble von Trainer Thomas Tuchel um Kai Havertz und der amtierende Sieger der Europa League stehen sich am Mittwoch, den 11. August im Kampf um den Super Cup gegenüber. Anstoß ist um 21 Uhr, gespielt wird im Stadion Windsor Park, das sich in der nordirischen Hauptstadt Belfast befindet. Nach Angaben der UEFA werden 13.000 Zuschauer der Partie vor Ort beiwohnen.

UEFA Super Cup, Chelsea vs. Villarreal: Übertragung im TV und Livestream

Auch 2021 wird der UEFA Super Cup in Deutschland live zu verfolgen sein, wenn auch nicht im Free-TV. Die Rechte für die Übertragung liegen bei DAZN. Tobi Wahnschaffe als Moderator und Jonas Hummels als Experte begrüßen Euch zum Sendungsstart um 20.45 Uhr. Kommentieren wird Marco Hagemann gemeinsam mit Hummels.

Ein Abonnement bei dem Streamingdienst kostet im Monat mittlerweile 14,99 Euro, für ein Jahresabo blättert Ihr 149,99 Euro hin. Die Preise sind höher geworden, was aber damit zu tun hat, dass das Live-Programm von DAZN künftig auch mehr zu bieten hat.

Von den 137 Champions-League-Spielen seht Ihr nun 121 live, in der Bundesliga ist DAZN bei allen Begegnungen am Freitag und Sonntag jetzt Eure Anlaufstelle. 106 Bundesliga-Spiele laufen damit bei dem Streaminganbieter.

Geboten bekommt Ihr bei DAZN abgesehen von der Bundesliga und der Champions League auch weiterhin unter anderem die Primera Division (Spanien), die Serie A (Italien) und die Ligue 1 (Frankreich). Somit erlebt Ihr Superstars wie Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Zlatan Ibrahimovic von Spitzenklubs wie Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Juventus Turin oder AC Mailand auch in ihren jeweiligen Ligen.

Darüber hinaus bietet der Streamingdienst Euch US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Handball, Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr Live-Sport an.

UEFA Super Cup, Chelsea vs. Villarreal: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Infos in der Übersicht