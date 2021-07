UEFA-Supercup in Belfast vor 13.000 Zuschauern

Das Supercupduell der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zwischen Champions-League-Sieger FC Chelsea und Europa-League-Gewinner FC Villarreal findet am 11. August in Belfast vor maximal 13.000 Zuschauern statt. Das gab die UEFA am Freitag bekannt.

Die Bewerbungsfrist für Eintrittskarten endet am 2. August. Voraussetzung für den Zugang zum Windsor Park ist ein negativer PCR-Test oder ein negativer Antigen-Schnelltest.

Qualifiziert hatte sich der FC Chelsea durch den Champions-League-Triumph im Finale gegen Manchester City (1:0), der FC Villarreal setzte sich im Europa-League-Finale gegen Manchester United nach einem dramatischen Elfmeterschießen durch.