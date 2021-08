Chelseas Jorginho wird Europas Fußballer des Jahres - Tuchel ist Trainer des Jahres

Mittelfeldspieler Jorginho von Champions-League-Sieger FC Chelsea ist zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Das wurde im Rahmen der Champions-League-Auslosung bekanntgegeben.

Jorginho war einer der Schlüsselspieler der Blues auf dem Weg zum Triumph in der Königsklasse. Außerdem holte er als zentrales Element im Mittelfeld mit Italien den Europameistertitel. Bei der Wahl setzte er sich gegen Teamkollege N'Golo Kante und gegen Kevin De Bruyne von Manchester City durch.

Zum Trainer des Jahres wurde derweil Thomas Tuchel gekürt. Der 47-Jährige setzte sich nach dem Triumph in der Champions League mit Chelsea bei der Wahl gegen Roberto Mancini, der Italien zum EM-Titel geführt hatte, und Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City durch. Tuchel ist erst der dritte Deutsche nach Ottmar Hitzfeld (2001) und Hansi Flick (2020) der die Auszeichnung erhält.

"Ich bin absolut begeistert und bin allen dankbar, die uns unterstützt haben", sagte Tuchel in einer Videobotschaft.

BVB-Torjäger Haaland geehrt - Barca dominiert bei Frauen

Eine Auszeichnung am Donnerstagabend erhielt auch Erling Haaland vom BVB, der zum besten Stürmer der vergangenen CL-Saison gewählt wurde. Eine einleuchtende Entscheidung, war Haaland doch mit zehn Treffern in acht Spielen Torschützenkönig in der Königsklasse geworden. Der Norweger setzte sich bei der Wahl gegen Kylian Mbappe und Robert Lewandowski durch.

"Es ist eine große Ehre für mich, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu gewinnen. Sie motiviert mich, noch besser zu werden. Danke auch an meine Mitspieler, die dazu beigetragen haben", sagte Haaland in einer Videobotschaft.

Als bester Torhüter wurde Edouard Mendy von Chelsea ausgezeichnet, bester Verteidiger wurde Ruben Dias von Manchester City und als bester Mittelfeldspieler erhielt Kante gegenüber Jorginho den Vorzug. Auch wurde Kante zum besten Champions-League-Spieler der Saison gewählt.

Bei den Damen dominierte der FC Barcelona die Auszeichnungs-Zeremonie: Nahezu alle individuellen Ehrungen gingen an die Champions-League-Siegerinnen von 2021. Lluis Cortes (Trainer des Jahres), Alexia Putellas (Spielerin des Jahres, CL-Mittelfeldspielerin des Jahres), Jenni Hermoso (beste CL-Stürmerin des Jahres) und Sandra Panos (beste CL-Torhüterin des Jahres) wurden ausgezeichnet. Irene Paredes von PSG war als beste Verteidigerin der Saison die einzig geehrte Dame, die nicht bei Barca unter Vertrag steht.

Die Jury, die die Wahl bestimmte, besteht aus den 24 Trainern der EM-Teilnehmer sowie den 80 Trainern der Klubs, die an der Gruppenphase der Champions League und Europa League teilgenommen haben. Außerdem waren 55 Journalisten aus jedem der 55 UEFA-Mitgliedsverbände wahlberechtigt.