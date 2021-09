Die Türkei empfängt am 4. Spieltag der WM-Qualifikation Montenegro. Wir tickern hier für Euch das komplette Spielgeschehen live mit.

Die Türkei will nach der verkorksten Europameisterschaft 2021, bei der man nach drei Gruppenspielen ohne Punkt wieder heim fuhr, wieder in die richtige Spur finden. Montenegro bietet dafür den ersten Test.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Türkei vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Türkei führt die Tabelle der Gruppe G mit sieben Punkten an. Montenegro hingegen ist Dritter und ebenfalls gut dabei. Die beiden Nationen trennt in der Tabelle bloß ein Punkt. Die Türken kamen am 3. Spieltag gegen Lettland nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus, während die Montenegriner gegen Norwegen 0:1 verloren.

Vor Beginn: Ab 20.45 Uhr rollt im Vodafone Park in Istanbul der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur WM-Qualifikation. In der Gruppe G kommt es am 4. Spieltag zum Duell Türkei gegen Montenegro.

© getty Die Türken spielten eine enttäuschende EM.

Türkei vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel der Türkei und Montenegro heute live und in voller Länge. Augenblicke vor Anpfiff meldet sich Kommentator Flo Hauser und führt Euch durch das Spielgeschehen.

Bei DAZN seht Ihr neben zahlreichen WM-Quali-Spielen unter anderem auch Partien aus der Bundesliga, Serie A, Ligue A und Primera Division.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats (noch bis 30. September möglich) fallen für das DAZN-Abonnement 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr an.

WM-Qualifikation: Die Gruppe G