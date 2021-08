Die erste Conference-League-Gruppenphase wird heute ausgelost. Hier könnt Ihr die komplette Veranstaltung im Liveticker verfolgen.

Zum ersten Mal werden heute acht Vierer-Gruppen für die Conference League gebildet. Union Berlin vertritt beim Wettbewerb Deutschland. Auf wen treffen die Eisernen in der Vorrunde? Das erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

Conference League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Wettbewerb feiert in dieser Saison Premiere und ist neben der Champions League und der Europa League nun der dritte europäische Wettbewerb, an dem Top-Vereine aus dem gesamten Kontinent teilnehmen. Aus Deutschland hat es als Siebter der vergangenen Bundesliga-Saison Union Berlin geschafft. Die Gruppenphase beginnt am 16. September.

Vor Beginn: Die Ziehung findet wie auch bei den anderen europäischen Bewerben in Istanbul (Türkei) statt. Um 13 Uhr beginnt das Event.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Conference-League-Gruppenphase.

Conference League: Auslosung der Gruppenphase heute im TV und Livestream

Ihr könnt die Auslosung kostenlos bei uefa.tv, dem Livestream-Anbieter der UEFA, verfolgen.

Zudem bietet auch TVNow einen Livestream zur Ziehung an. Der Streamingdienst von RTL ist hingegen kostenpflichtig. Der erste Monat ist gratis, danach müsst Ihr 4,95 Euro pro Monat zahlen.

Conference League: Die Lostöpfe im Überblick