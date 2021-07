Auswärtsspiel - die SPOX-Kolumne: Mesut Özil bei Fenerbahce - endlich lacht nicht mehr nur seine Wachsfigur

In der Karriere von Mesut Özil schien es einige Jahre lang nur eine Richtung zu geben. Doch nach einigem Anlauf wendet sich nun das Blatt bei Fenerbahce. Aus dem glücklosen Ex-Nationalspieler ist eine Frohnatur geworden, die nun auch endlich wieder über Fußball sprechen darf.

Mesut Özil ist halt Mesut Özil. Auch wenn ihm etwas brutal Spaß macht, ist er zumindest bei öffentlichen Auftritten kein Strahlemann. Er muss nicht am meisten auffallen, wenn mindestens noch eine andere Person in der Umgebung ist. Lächeln? Ja, wenn es sein muss. Etwas sagen? Wenn sonst keiner was sagt: okay.

Da kam er nun also in einen Saal des Can-Bartu-Trainingsgeländes von Fenerbahce in Istanbul. Oben Fenerbahce-Trikot, unten Ich-Geh-Mal-Schnell-Brötchen-Holen-Trainingshose. Persönlicher Fist Bump für jeden und dann stand da plötzlich der andere Mesut Özil in der Ecke.

Einer, der etwas mehr Lächeln auf den Lippen hatte als Mesut mit der Trainingshose. Langsamen Schrittes näherte der sich seinem Double und als die Kameras klickten, setzte auch er das charmanteste Lächeln auf, das er hat. Profi eben. Und wie es sich gehört, gab es auch noch einen kleinen Witz. "Jetzt ist auch der zweite Mesut in Istanbul." Gelächter.

Der zweite Mesut ist eine Wachsfigur aus dem Hause Madame Tussauds. Die Berliner Filiale war mal so nett, den Wachs-Özil für eine kurze Zeit in die Istanbuler Filiale zu schicken, damit der Weltmeister von 2014 auch dort bewundert werden kann. Im Fenerbahce-Trikot, nicht im Leibchen der deutschen Nationalmannschaft, das der Wachs-Özil in Berlin trägt. Die Überstellung hat durchaus etwas Symbolisches.

"Ich habe die Figur vor langer, langer Zeit in Deutschland gesehen", sagte Özil und schien dabei auf eine kleine seelische Zeitreise zu gehen. Zurück in das Jahr 2013, als in Deutschland eine Umfrage gestartet wurde, welche Figur im Wachskabinett fehlen würde und welcher Promi unbedingt verewigt werden sollte. Die Aussteller gaben damals bekannt: "Eine überwältigende Mehrheit unserer Besucher hat sich Mesut Özil als Figur gewünscht. Er ist mit 24 Jahren der jüngste Sportler im Madame Tussauds Berlin."

Er stand da Seite an Seite mit Sebastian Vettel, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn und Jürgen Klinsmann. Ein Jahr später wurde Özil mit Deutschland in Rio Weltmeister - weitere vier Jahre später zersplitterte die Ehe Volk-Volksheld.

© Fenerbahce Der Wachs-Özil im Fener-Trikot.

Özil bei Fenerbahce: 649 Minuten, ein Assist

Seither hat Özil viel erlebt. Mehr außerhalb des Platzes als auf dem Platz. Man sprach nicht mehr über sein überragendes Talent, sondern wie er es nicht mehr zeigen konnte. Özil war nicht mehr Spielmacher, sondern Hauptprotagonist einer gesellschaftlichen Debatte. Özil war nicht mehr die Nummer 10, sondern Spielball verschiedener Ideologien. Bei Arsenal verließ ihn das Fußballglück, das er bei der Nationalmannschaft schon längst verloren hatte.

Der Wechsel zu Fenerbahce sollte der Start in ein neues Leben sein. Es war sein Lieblingsklub seit Kindheit, der Özil unbedingt haben wollte, um die eigenen Probleme zu lösen. Seit 2014 hat der Klub die Meisterschaft nicht gewinnen können. Der Empfang Anfang des Jahres 2021 war pompös und löste eine brutale Euphorie bei Fenerbahce aus. Entgegen diversen Medienberichten, die von einer "Rückkehr" Özils in die "Heimat" schrieben, war es für den 32 Jahre alten Fußballer Neuland.

Özil lebte nie in der Türkei, es war keine Rückkehr. Er kennt die Sprache und viele Menschen und dennoch musste er sich integrieren in seine neue Welt. Dass er schon seit längerer Zeit keine kontinuierliche Wettkampfpraxis hatte, fiel auf. Die Beine machten nicht das, was der Kopf wollte. Als sich Özil dann schwerer verletzte, war der Fehlstart perfekt. In 649 Minuten Süper Lig gelang ihm ein einziger Assist.

Doch wer Özil seit Beginn der Vorbereitung auf seine erste komplette Saison bei Fenerbahce erlebt, merkt nichts von schwierigen Jahren, Monaten und Wochen. Man könnte fast sagen, dass Özil als Frohnatur durchgeht. Beobachter erleben einen gut aufgelegten Özil im Trainingslager, der viel kommuniziert und inmitten des Geschehens ist.

Özil bestätigt das: "Wir sind alle glücklich und zufrieden, alle haben ein Lächeln im Gesicht. Ich will Meister werden und als Fußballer alles dafür tun, unser Ziel zu erreichen." Die Betonung auf seinen Job bleibt nicht verborgen, denn zu oft wurde über etwas anderes gesprochen, wenn es um Özil geht.

Jose Mourinho verrät seine Top 11: Kein Platz für Sergio Ramos, große Ehre für Mesut Özil © imago images / Revierfoto 1/24 Jose Mourinho, aktuell Trainer von Tottenham Hotspur, hat in einem Interview mit dem Manchester Evening Standard eine Top 11 aller von ihm eingesetzten Spieler aufgestellt. Mit dabei ist auch Mesut Özil. © getty 2/24 TOR - Petr Cech (195 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © imago images / Colorsport 3/24 War unter Mourinho nicht immer gesetzt. Mit der Verpflichtung von Thibaut Courtois 2014 musste Cech auf die Bank. 2015 ging der Tscheche zu Arsenal. "Ich würde ihn nie gehen lassen, aber es liegt nicht in meinen Händen", sagte Mourinho damals. © imago images 4/24 ABWEHR - Javier Zanetti (106 Spiele unter Mourinho bei Inter Mailand) © imago images / Gribaudi 5/24 Der ewige Nerazzurro (mit 858 Spielen Rekordspieler) war Mourinhos Dauerbrenner. Die unglaubliche Statistik: In 108 Mourinho-Spielen bei Inter stand er 105-mal in der Startelf, 105-mal spielte er durch. Aktuell ist er Vize-Präsident. © imago images / Paul Marriott 6/24 John Terry (266 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © imago images 7/24 Mourinho war eine Vaterfigur für Terry. Der langjährige Kapitän der Blues konnte die Entlassung Mourinhos 2015 nicht nachvollziehen. Mourinho habe eine Beziehung zu seinen Spielern gehabt, die man "von außen" nicht erkennen würde. © getty 8/24 Ricardo Carvalho (292 Spiele unter Mourinho bei Porto, Chelsea und Real Madrid) © imago images / Bernd Müller 9/24 Mourinhos Landsmann folgte seinem Trainer nach dem CL-Erfolg mit Porto nach London. 2010 holte ihn Mourinho zu Real Madrid. Als Mourinho die Königlichen verließ, ging auch Carvalho. Er ließ seine Karriere in Monaco und China austrudeln. © imago images / Ulmer 10/24 William Gallas (91 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © imago images 11/24 Der Spieler mit den wenigsten Einsätzen unter Mourinho in dieser Top 11. Nach zwei Jahren Zusammenarbeit wechselte Gallas 2006 zu Arsenal. Nach der WM wollte Gallas eine längere Pause, die er nicht erhielt. Zudem gab man Ballack seine Nummer 13. © imago images 12/24 MITTELFELD - Frank Lampard (215 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © getty 13/24 Ehemalige Mitspieler wie Gallas reden davon, dass Lampard Mourinhos "Sohn" zu Chelsea-Zeiten gewesen sei. "Er hat mir als Spieler alles gegeben, und das werde ich nie vergessen", sagte Mourinho kürzlich auf einer Pressekonferenz. © imago images / Action Plus 14/24 Claude Makelele (138 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © imago images / Paul Marriott 15/24 Makelele sagte einst über Mourinho: "Er hat mich gelehrt, dass Fußball nicht nur Spaß ist, es geht auch um Gemeinschaft, Fans, Medien, jedes Detail zählt." Heute gibt der Franzose dieses Wissen als Individualtrainer beim FC Chelsea weiter. © imago images 16/24 Mesut Özil (157 Spiele unter Mourinho bei Real Madrid) © imago images / Camera 4 17/24 Schon zu Real-Zeiten hob Mourinho Özil auf ein Podest: "Özil ist einzigartig, es gibt keine Kopie von ihm, nicht mal eine schlechte. Er ist der beste Zehner der Welt. Jeder liebt ihn und kann ein bisschen von Figo und Zidane in ihm sehen." © getty 18/24 ANGRIFF - Eden Hazard (125 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © imago images 19/24 Laut Mourinho war Hazard in Chelseas letzten beiden Meistersaisons 2015 und 2017 (unter Antonio Conte) der beste Spieler der Premier League. Beide bekundeten öffentlich, in Zukunft gern nochmal zusammenarbeiten zu wollen. © getty 20/24 Didier Drogba (186 Spiele unter Mourinho bei Chelsea) © imago images 21/24 In 186 Spielen war Drogba an 112 Toren direkt beteiligt. Mourinho holte ihn 2004 aus Marseille nach London. Er wollte ihn unbedingt, das Angebot von Chelsea (38 Mio. Euro) war doppelt so hoch wie das von Juventus. Es war der erhoffte Königstransfer. © getty 22/24 Cristiano Ronaldo (164 Spiele unter Mourinho bei Real Madrid) © imago images 23/24 Nur ein Spieler kann die überragende Statistik von Drogba toppen. CR7 erzielte in den 164 Einsätzen unter Mourinho selbst 168 Tore und bereitete 49 vor. Das sind 1,3 Torbeteiligungen pro Spiel – was für eine Quote! © SPOX 24/24 So sieht sie aus, die Top 11 von Mourinho. Dabei fehlen Spieler wie Xabi Alonso, Iker Casillas, Michael Ballack, Arjen Robben, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic oder Sergio Ramos. Mourinho hat eben schon mit dutzenden Superstars zusammengearbeitet.

Özil: Seine Leistungsdaten nach Verein

Verein Spiele Tore Vorlagen FC Schalke 04 (2006 - 2008) 39 1 5 SV Werder Bremen (2008 - 2010) 108 16 54 Real Madrid (2010 - 2013) 159 27 80 FC Arsenal (2013 - 2021) 254 44 77 Fenerbahce Istanbul (seit 2021) 11 - 1

Özil: Feners neuer Trainer stellt für ihn wohl System um

Nun spricht man wieder über sein Können. Und er spricht über Fußball. Über das System des neuen Trainers Vitor Pereira, der wohl auf eine Dreierkette umstellt, um auch Özil mehr zur Geltung kommen zu lassen. "Er will, dass wir offensiv spielen. Das gefällt mir. Er ist ein kluger Trainer, der weiß, was er will", sagt Özil. Für Pereira, der 2017 für ein halbes Jahr in Deutschland bei 1860 München in der Zweiten Liga arbeitete und den Klub statt "to the top" in die Regionalliga führte, ist es eine Rückkehr zu Fenerbahce.

Der Portugiese war schon in der Saison 2015/16 im Amt, musste aber gehen, als er trotz Stars wie Robin van Persie, Nani und Co. nicht Meister wurde. Den Vorwurf, dass er damals mit großen Namen nicht umgehen kann, will Özil nicht stehen lassen: "Der Trainer weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss." Vor allem mit Özil, der in den Trainingsformen im Mittelpunkt steht und in der neuen Saison nun endlich der Dreh- und Angelpunkt Fenerbahces werden soll.

Das erste halbe Jahr lief nicht gut - doch das hatte Gründe: "Als ich zu Fenerbahce kam, fehlte mir etwas die Konzentration. Ich wusste lange nicht, ob der Transfer klappt. Dann wurde ich positiv auf Corona getestet und dann war ich lange verletzt. Es ist wichtig, dass du als Fußballer bereit bist. Ich bin bereit, fit und gesund", sagt Özil.

Als kleine Erinnerung an frühere Zeiten bekommt Özil in der neuen Saison seine Nummer 10 zurück. Da sie bei seiner Ankunft in Istanbul belegt war, wich er auf die 67 aus. Das Kennzeichen der Geburtsstadt seiner Eltern. Was sich Özil für die neue Saison wünscht, wurde er neulich gefragt. Er sagte: "Vertrauen."

Zahlt er es am Ende der Saison zurück, besucht ihn vielleicht auch der andere Mesut aus Berlin wieder.