Mesut Özil: Der Wechsel von Arsenal zu Fenerbahce aus drei Perspektiven

Das Kapitel Arsenal ist für Mesut Özil nach mehr als sieben Jahren beendet. Der Rio-Weltmeister von 2014 wird in Zukunft für den türkischen Topklub Fenerbahce auflaufen. Wie ist der Wechsel zu bewerten?

Mesut Özil zu Fenerbahce: Die Perspektive von Arsenal

Dass Özil in London über das Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer hinaus keine Perspektive hat, war schon länger absehbar. Doch in der jüngeren Vergangenheit getätigte Aussagen des von Trainer Mikel Arteta ausgemusterten Spielers selbst und auch seines Beraters ließen eigentlich vermuten, dass der 32-Jährige seinen Vertrag weiter stur absitzen würde, auch wenn er kein einziges Mal mehr zum Einsatz kommen würde.

Aus finanzieller Sicht kann man Özil diesbezüglich keinen Vorwurf machen, schließlich gehört er weiterhin zu den bestbezahlten Spielern der Premier League und wurde ja nicht aus disziplinarischen Gründen ausgemustert.

Doch wie es scheint hat das Verlangen, endlich wieder auf dem Platz stehen zu dürfen, beim Spielmacher zu einem Umdenken geführt - sehr zum Glück der Gunners. Durch die vorzeitige Vertragsauflösung mit dem Top-Verdiener spart Arsenal ein bisschen Geld - und dürfte Mikel Arteta ein etwas ruhigeres Umfeld bescheren.

Mesut Özil verrät die Top 11 in seiner Ära beim FC Arsenal © getty 1/13 2013 wechselte Mesut Özil für 47 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Arsenal. Acht Jahre später deuten die Zeichen auf Abschied. In einer Twitter-Fragreunde stellte der 32-Jährige nun die Top 11 in seiner Gunners-Ära auf. © getty 2/13 TOR - DAVID OSPINA (2014 bis 2019 bei Arsenal, heute beim SSC Neapel) © imago images / Paul Marriott 3/13 ABWEHR - BACARY SAGNA (2007 bis 2014 bei Arsenal, aktuell vereinslos) © getty 4/13 LAURENT KOSCIELNY (2010 bis 2019 bei Arsenal, heute bei Girondins Bordeaux) © imago images / colorsport 5/13 PER MERTESACKER (2011 bis 2018 bei Arsenal, Karriere beendet) © imago images / Darren Staples/Sportimage 6/13 SEAD KOLASINAC (2017 bis heute bei Arsenal, aktuell an Schalke 04 verliehen) © getty 7/13 MITTELFELD - SANTI CAZORLA (2012 bis 2018 bei Arsenal, heute bei Al-Sadd) © getty 8/13 AARON RAMSEY (2011 bis 2019 bei Arsenal, heute bei Juventus Turin) © imago images / Paul Marriott 9/13 SERGE GNABRY (2011 bis 2016 bei Arsenal, heute beim FC Bayern München) © imago images / Sportimage 10/13 MESUT ÖZIL (2013 bis heute bei Arsenal) © getty 11/13 ALEXIS SANCHEZ (2014 bis 2018 bei Arsenal, heute bei Inter Mailand) © getty 12/13 STURM - PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (2018 bis heute bei Arsenal) © getty 13/13

Özil-Wechsel: "Arsenal ist erfreut"

Denn obwohl Özil seit März 2020 keinen Einsatz mehr in der Premier League zu verzeichnen hat, war er regelmäßig Gegenstand von Journalistenfragen auf Pressekonferenzen - vor allem in sportlichen Krisenzeiten. Arteta verzichtete freiwillig auf einen Spieler, der in seiner Hochphase zu den kreativsten in der gesamten Liga gehörte. Stimmten die Ergebnisse nicht, waren Fragen nach Özil nur logisch.

"Arsenal ist mehr als erfreut, ihn vorzeitig losgeworden zu sein", schätzt Goals Arsenal-Korrespondent Charles Watts die Situation ein. "Sie sehen seinen Abgang als großen Bonus an, denn sie gingen fest davon aus, dass er bis zum Sommer bleibt. Die Erleichterung ist rund um den Klub spürbar. Özil war zuletzt nur eine Ablenkung, teilweise hat die Personalie den Klub sogar gespalten."

Mesut Özil: Seine Leistungsdaten beim FC Arsenal (2013-2020)