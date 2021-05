"Auswärtsspiel" - die SPOX-Kolumne: Burak Yilmaz - Held mit 35

Burak Yilmaz steht mit dem OSC Lille kurz davor, in Frankreich Meister zu werden - vor Paris Saint-Germain und Co. Der größte Erfolg für den 35 Jahre alten Yilmaz ist allerdings die Zuneigung, die ihm in Frankreich zuteil wird. Eine Liebe, die er nicht immer empfinden durfte.

Es gibt da die eine oder andere Regel, die man befolgen muss, um in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu generieren. Der Inhalt muss natürlich spannend sein, klar. Der Inhalt muss gut dargestellt werden, auch klar. Und die zeitliche Planung ist auch wichtig. Die wichtigste Regel ist jedoch, einen Bezug zur türkischen Community herzustellen und schon fliegen einem die Likes nur so zu.

Selbst Großverbände wie FIFA oder UEFA haben den Braten längst gerochen und publizieren regelmäßig Inhalte mit Türkei-Bezug. Die FIFA ließ neulich das wichtigste Derby der Welt wählen. Dass das Istanbuler Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce gewann, überraschte nicht. Und noch nie in der Geschichte zählte die FIFA so viele Interaktionen bei einer Umfrage.

Beim OSC Lille beschäftigt man neuerdings gar einen türkischsprachigen Mitarbeiter in der Social-Media-Abteilung. Das hat aber weniger damit zu tun, dass Lille so scharf auf türkische Reichweite ist. Vielmehr ist es eine Notwendigkeit. Der französische Klub steht unmittelbar vor der Meisterschaft in der Ligue 1 und einer der Gründe für den Aufschwung ist Burak Yilmaz.

Der 35 Jahre alte Stürmer aus der Türkei schoss in dieser Saison 15 Tore in 26 Liga-Spielen. Die Social-Media-Abteilung Lilles kommt nicht mehr zu anderen Themen, so oft und intensiv wird Yilmaz inzwischen gefeiert. Als Lille zuletzt in Lens mit 3:0 gewann, schoss Yilmaz ein Traumtor und schaffte es gar in die weltweiten Social-Media-Trends.

© getty Leader und Torjäger beim OSC Lille: Burak Yilmaz dreht mit 35 Jahren in Frankreich auf.

Burak Yilmaz bei Lille: Bauen sie ihm sogar ein Denkmal?

Es wäre vermessen zu sagen, dass Yilmaz derartige Aufmerksamkeit zum ersten Mal genießt. Aber die Liebe, die ihm aktuell entgegengebracht wird, könnte tatsächlich neu sein. Sowohl in Lille, wo ihn die Fans inzwischen mit Spalier am Trainingsgelände empfangen und der Burgermeister schon von einem möglichen Denkmal spricht, aber auch in der Türkei. Dort, wo er sich sehr viel Respekt erarbeitet hat, aber eine innige Zuneigung investierte man in ihn nie.

Es mag am äußerst ausgeprägten Selbstvertrauen liegen, das Yilmaz immer wieder zum Ausdruck brachte. Die Türkei ist ein fußballverrücktes Land, indem jeder Schritt und jede Silbe auf die Goldwaage gelegt wird. Viele Profis spielen da lieber den braven Jungen von nebenan, der sich möglichst zu wenig Themen äußert und keine Angriffsfläche bietet.

Bei Yilmaz war das immer anders. Er teilte aus, wenn es sein muss. Konfrontationen mit den äußert kritischen Medien und Fans ging er nie aus dem Weg. Allein schon die Tatsache, dass er neben Sergen Yalcin der einzige Fußballer der Geschichte ist, der für Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray und Trabzonspor spielte, beweist, welch dickes Fell dieser Mann haben muss.

Jean Tigana, der einst bei Besiktas in der Türkei arbeitete und damals auf Yilmaz aufmerksam wurde, sagt: "Er spielte unterklassig, als ich ihn zum ersten Mal sah. Sein Selbstvertrauen und seine Entschlossenheit waren in dieser Intensität verblüffend." Besiktas stach damals die Konkurrenz aus und holte Yilmaz. "Tigana war wie ein Vater für mich. Er glaubte an mich und hat das immer gezeigt."

OSC Lille: Das ist der überraschende Tabellenführer der Ligue 1 © getty 1/37 Zwei Spieltage vor Schluss führt Lille überraschend die Tabelle der Ligue 1 vor PSG an und hat den Titel in der eigenen Hand. Wir stellen Euch das Team der Stunde in Frankreich vor. Berücksichtigt wurden nur Spieler mit mindestens 25 Saisoneinsätzen. © getty 2/37 NAME: Mike Maignan | POSITION: Torwart | ALTER: 25 | IM VEREIN SEIT: 2015 | NATIONALITÄT: Frankreich | EINSÄTZE (wettbewerbsübergreifend diese Saison): 46 | OHNE GEGENTOR: 22 © getty 3/37 Kam 2015 aus der Jugend von PSG, seit 2017 unangefochtene Nummer eins in Lille. Weckte in der laufenden Spielzeit das Interesse internationaler Top-Klubs, der BVB und die AC Milan sollen um ihn buhlen. Ein Wechsel zu den Rossoneri steht wohl kurz bevor. © getty 4/37 NAME: Reinildo Mandava | POSITION: Abwehr | ALTER: 27 | IM VEREIN SEIT: 2019 | NATIONALITÄT: Mosambik | EINSÄTZE: 33 | TORE: - | ASSISTS: - © getty 5/37 Wechselte im Sommer 2019 nach halbjähriger Leihe vom portugiesischen Belenenses fest zum OSC. Spielte zuvor unter anderem für die zweite Mannschaft von Benfica. In dieser Saison links hinten gesetzt. © getty 6/37 NAME: Domagoj Bradaric | POSITION: Abwehr | ALTER: 21 | IM VEREIN SEIT: 2019 | NATIONALITÄT: Kroatien | EINSÄTZE: 35 | TORE: 1 | ASSISTS: 3 © getty 7/37 Kam 2019 von seinem Heimatverein Hajduk Split, ebenfalls auf der linken Außenverteidigerposition zuhause. Absolvierte bereits vier Spiele für die kroatische A-Nationalmannschaft, meist aber mit der U21 unterwegs. © getty 8/37 NAME: Sven Botman | POSITION: Abwehr | ALTER: 21 | IM VEREIN SEIT: 2020 | NATIONALITÄT: Niederlande | EINSÄTZE: 45 | TORE: - | ASSISTS: 1 © getty 9/37 Botman stammt aus der berühmten Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam und schloss sich vor dieser Saison Lille an. Der niederländische U21-Nationalspieler bildet gemeinsam mit Jose Fonte das Duo in der Innenverteidigung. © getty 10/37 NAME: Jose Fonte | POSITION: Abwehr | ALTER: 37 | IM VEREIN SEIT: 2018 | NATIONALITÄT: Portugal | EINSÄTZE: 42 | TORE: 3 | ASSISTS: 1 © getty 11/37 Der Routinier kehrte 2018 nach einem knapp fünfmonatigen Intermezzo in China nach Europa zurück und ist Mannschaftskapitän der Franzosen. Wurde 2016 mit der portugiesischen Nationalmannschaft Europameister. © getty 12/37 NAME: Zeki Celik | POSITION: Abwehr | ALTER: 24 | IM VEREIN SEIT: 2018 | NATIONALITÄT: Türkei | EINSÄTZE: 33 | TORE: 4 | ASSISTS: 3 © getty 13/37 Kam von 2018 Istanbulspor, eine von drei türkischen Stützen in Lille. Als Rechtsverteidiger gesetzt, 19-facher Nationalspieler. © getty 14/37 NAME: Benjamin Andre | POSITION: Mittelfeld | ALTER: 30 | IM VEREIN SEIT: 2019 | NATIONALITÄT: Frankreich | EINSÄTZE: 41 | TORE: - | ASSISTS: 1 © getty 15/37 Lille verpflichtete ihn 2019 für sieben Millionen Euro von Stade Rennes. Feste Größe im defensiven Mittelfeld. © getty 16/37 NAME: Boubakary Soumare | POSITION: Mittelfeld | ALTER: 21 | IM VEREIN SEIT: 2017 | NATIONALITÄT: Frankreich | EINSÄTZE: 41 | TORE: - | ASSISTS: 2 © getty 17/37 Kam 2017 von der zweiten Mannschaft von PSG. Meist Nebenmann von Andre im zentralen Mittelfeld. Französischer U21-Nationalspieler. © getty 18/37 NAME: Renato Sanches | POSITION: Mittelfeld | ALTER: 23 | IM VEREIN SEIT: 2019 | NATIONALITÄT: Portugal | EINSÄTZE: 27 | TORE: 1 | ASSISTS: 3 © getty 19/37 Der einstige Bayern-Flop kam im Sommer 2019 für 20 Millionen Euro aus München und ließ sein Können diese Saison mehrfach aufblitzen. Kommt aufgrund diverser Verletzungen bislang nur auf 27 Einsätze. © getty 20/37 NAME: Xeka | POSITION: Mittelfeld | ALTER: 26 | IM VEREIN SEIT: 2017 | NATIONALITÄT: Portugal | EINSÄTZE: 40 | TORE: 2 | ASSISTS: 2 © getty 21/37 Seit 2017 Teil der Lille-Truppe, danach per Leihe bei Dijon gespielt. Pendelte in der laufenden Ligue-1-Saison meist zwischen Startelf und Ersatzbank. © getty 22/37 NAME: Jonathan Bamba | POSITION: Angriff | ALTER: 25 | IM VEREIN SEIT: 2018 | NATIONALITÄT: Frankreich | EINSÄTZE: 46 | TORE: 7 | ASSISTS: 11 © getty 23/37 Den meisten FIFA-Zockern sicherlich ein Begriff. Kam 2018 von Ligakonkurrent Saint-Etienne. Eine feste Größe beim französischen Spitzenreiter auf der linken Außenbahn und Top-Vorlagengeber in der laufenden Spielzeit. © getty 24/37 NAME: Luiz Araujo | POSITION: Angriff | ALTER: 24 | IM VEREIN SEIT: 2017 | NATIONALITÄT: Brasilien | EINSÄTZE: 35 | TORE: 4 | ASSISTS: 2 © getty 25/37 Arauji kam 2017 aus Sao Paulo nach Lille. Pendelt in der laufenden Saison zwischen Startelf und Reservistendasein. © getty 26/37 NAME: Jonathan Ikone | POSITION: Angriff | ALTER: 23 | IM VEREIN SEIT: 2018 | NATIONALITÄT: Frankreich | EINSÄTZE: 46 | TORE: 7 | ASSISTS: 7 © getty 27/37 Ausgebildet in der PSG-Jugend, schloss sich Lille 2018 an. Galt im vergangenen Sommer als Wechselkandidat, in dieser Saison meist gesetzt im Angriff der Franzosen. © getty 28/37 NAME: Burak Yilmaz | POSITION: Angriff | ALTER: 35 | IM VEREIN SEIT: 2020 | NATIONALITÄT: Türkei | EINSÄTZE: 31 | TORE: 17 | ASSISTS: 5 © getty 29/37 "König" Yilmaz kam im Sommer ablösefrei von Besiktas und ist Top-Torjäger der Franzosen. Sicherlich eine der Überraschungen der Saison, viele hätten Yilmaz vermutlich nur als Back-Up auf dem Schirm. Stattdessen zeigt sich der Routinier treffsicher. © getty 30/37 NAME: Jonathan David | POSITION: Angriff | ALTER: 21 | IM VEREIN SEIT: 2020 | NATIONALITÄT: Kanada | EINSÄTZE: 46 | TORE: 12 | ASSISTS: 5 © getty 31/37 27-Millionen-Euro-Neuzugang aus Gent, Sturmpartner von Yilmaz. Stand angeblich auch im Visier des BVB und der Bayern. © getty 32/37 NAME: Yusuf Yazici | POSITION: Angriff | ALTER: 24 | IM VEREIN SEIT: 2019 | NATIONALITÄT: Türkei | EINSÄTZE: 40 | TORE: 14 | ASSISTS: 5 © getty 33/37 Neben Celik und Yilmaz der dritte im "Türkei-Block". Kam 2019 von Trabzonspor. Während er in der Europa League stets von Beginn an spielte, stand er in der Liga bislang lediglich neunmal in der Startformation. © getty 34/37 NAME: Timothy Weah | POSITION: Angriff | ALTER: 21 | IM VEREIN SEIT: 2019 | NATIONALITÄT: USA | EINSÄTZE: 37 | TORE: 5 | ASSISTS: 1 © getty 35/37 Der Nächste, der eine PSG-Ausbildung genoss. Der Sohn von Ex-Weltfußballer George Weah ist derzeit meist Ergänzungsspieler, zählt aber zu den vielversprechendsten Talenten der USA. © getty 36/37 NAME: Christophe Galtier | TRAINER | ALTER: 54 | IM VEREIN SEIT: 2017 | NATIONALITÄT: Frankreich © getty 37/37 Galtier spielte einst selbst für Lille und steht seit 2017 an der Seitenlinie des OSC. In seiner Karriere gewann er bislang einmal den französischen Ligapokal mit AS Saint-Etienne. Nun steht er womöglich vor seinem größten Erfolg als Cheftrainer.

Burak Yilmaz: Die Oberflächlichkeit verfolgte ihn ewig

Doch Tigana, der auch nie zum Arzt laufen musste, um Mangel an Selbstvertrauen zu beklagen, war oft alleine in seiner Unterstützung für Yilmaz, der zwar sehr talentiert war, dies aber zu selten auf hohem Niveau zeigte. Schnell wurde er auf sein Äußeres reduziert. Er kümmere sich eher um sein gutes Aussehen als auf dem Platz zu glänzen. Und wann macht er eigentlich mal sein Trikot dreckig?

Die Oberflächlichkeit verfolgte ihn ewig, bis Yilmaz irgendwann die Haarpracht einfach komplett wegrasierte und das Thema für immer beendete. Selbst Christoph Daum, einst Trainer von Yilmaz bei Fenerbahce, ließ sich davon anstecken. "Ich hätte gerne mit ihm gearbeitet, aber man sagte mir, dass er schwierig zu führen ist", sagte Daum damals. Wenn Daum heute seine Lieblingsspieler aus der Süper Lig aufzählen muss, fällt der Name Burak Yilmaz jedes Mal.

Dass Yilmaz trotz aller Vorbehalte es doch zu einem gestandenen Profi geschafft hat, liegt aber nicht an einem Wandel, wie es oft so bei Spätstartern ist. Wie Tigana spricht auch Emre Belözoglu, mit dem Yilmaz nicht nur in der Nationalmannschaft lange zusammenspielte, sondern auch ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, von dessen geistiger Stärke.

"Es ist schwer, ihn zu beschreiben. Aber eines ist klar: Er ist immer sehr fokussiert und daher auf seinem Weg nicht aufzuhalten." Yilmaz hat sich nie verändert, er hat sich Umfelder geschaffen, in denen er verstanden wird und erfolgreich sein durfte - auf seiner Art.

Burak Yilmaz: Ein letztes Mal um die Liebe der Fans spielen

So wie nun in Lille, wo er anfangs noch Probleme hatte, sich richtig zu integrieren. "Es gibt große Unterschiede zwischen dem Fußball in Frankreich und dem in der Türkei." Lilles Trainer Christophe Galtier musste mit Yilmaz Laufwege und Abläufe studieren, um ihn in das Spiel zu integrieren. Den Rest besorgte Yilmaz' Selbstvertrauen, denn auch Galtier weiß: "Wie bei jedem Torjäger wird es besser werden, wenn er getroffen hat."

Doch Yilmaz trifft nicht nur, er führt auch an. Und das trotz Sprachbarrieren, denn er spricht weder Französisch, noch ist sein Englisch auf höchstem Niveau. Yilmaz sagt, dass eine Führungspersönlichkeit nicht nur Worte braucht. "Ich lebe den Willen vor, ich gehe voran." Die hungrige Truppe folgt ihm. "Ich hatte immer Gelegenheiten, nach Europa zu wechseln, doch ich hatte immer gute Verträge", sagt Yilmaz ganz offen. "Ich habe es nie bereut, den Wechsel nicht früher gemacht zu haben. Ich habe es aber auch nicht bereut, hierher zu kommen."

Kenner sagen, dass es nicht überraschend wäre, wenn Yilmaz nach gewonnener Meisterschaft seine Zelte in Lille wieder abbricht und in die Türkei zurückzukehrt. Um ein letztes Mal um die Liebe der Fans zu spielen. Was er auch macht - bereuen wird er es nicht.