Burak Yilmaz schießt Spitzenreiter Lille zum Sieg in Lens - Druck auf PSG wächst

OSC Lille hält in der Ligue 1 den Druck auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain hoch. Zum Auftakt des 36. Spieltags gewann der Tabellenführer bei RC Lens mit 3:0 (2:0).



Garant für den Sieg der Nordfranzosen war einmal mehr Mittelstürmer Burak Yilmaz. Der 35-jährige türkische Nationalspieler brachte Lille mit seinen Saisontoren 14 und 15 in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße.

Für den Endstand sorgte der junge Kanadier Jonathan David nach dem Seitenwechsel. Lille profitierte gegen den starken Aufsteiger Lens auch von dem Platzverweis gegen Abwehrspieler Clement Michelin, der nach wiederholtem Foulspiel in der 35. Minute des Feldes verwiesen wurde.

Lille führt die Tabelle mit vier Punkten vor PSG an, das am Sonntagabend bei Stade Rennes antreten muss. Nur noch sehr theoretische Aussichten auf die Meisterschaft hat die AS Monaco vom früheren Bayern-Trainer Niko Kovac.