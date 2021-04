Die Super League und ihre Folgen: Alle Entwicklungen im Liveticker

Die heftige Kritik an der Gründung der Super League reißen nicht ab. Während Real Madrids Präsident Florentino Perez die Pläne verteidigt, fürchtet Liverpool-Manager Jürgen Klopp sogar um seine Sicherheit. Angeblich sollen einige Premier-League-Klubs mittlerweile an ihrer Entscheidung zweifeln. Hier gibt es alle Entwicklungen im Liveticker.

Super League und ihre Folgen: Alle Entwicklungen im Liveticker

14.49 Uhr: Das Grundgerüst des Klopp-Images droht zu krachen

Die neugeschaffene Super League strapaziert die Nerven und Herzen vieler Fußball-Fans. Die zwölf Klubs, die ihre eigene Liga gründen wollen, sind nicht zufällig dabei und verfolgen emotionslos ihre Pläne. Doch was machen eigentlich Fußball-Malocher wie Jürgen Klopp und Diego Simeone? Spielen sie das Spiel mit? Auswärtsspiel - die SPOX-Kolumne.

14.45 Uhr: Super-League-Spruch

"Wenn ich das Zitat von Florentino Perez höre, dieser Schritt sei alternativlos und dass es 2024 wegen Corona die ganzen Vereine nicht mehr geben würde, dann weiß ich nicht, ob das der Club der Super-Reichen oder eher der Club der Super-Verschuldeten ist." (Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl)

14.40 Uhr: Auch Infantino lehnt Super League ab - "volle Unterstützung" für UEFA

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die neu geschaffene Super League deutlich kritisiert und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) seine "volle Unterstützung" zugesagt. Es gebe "keinen Zweifel an der Ablehnung der FIFA" gegenüber des Alleingangs von zwölf europäischen Spitzenklubs, wie Infantino am Dienstag auf dem UEFA-Kongress in Montreux/Schweiz sagte.

Gleichzeitig drohte er den Gründungsmitgliedern der Super League nicht näher beschriebene Konsequenzen an. "Wenn einige sich entscheiden, ihren eigenen Weg zu gehen, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben", sagte der Schweizer weiter: "Konkret bedeutet das: Entweder bist du drin, oder du bist draußen. Man kann nicht halb drin und halb draußen sein."

Welche Folgen hat der offene Affront für die zwölf Klubs - und was machen die Bundesliga-Größen aus München und Dortmund? Wie wahrscheinlich sind die von der UEFA angedrohten Sanktionen? Fragen und Antworten.

Fan-Proteste gegen die Super League: Englische Fans beerdigen Liverpool © SPOX 1/16 Die Ankündigung der Gründung der Super League schlägt hohe Wellen. Gerade die Fans des FC Liverpool brachten ihren Unmut bereits deutlich zum Ausdruck. SPOX zeigt die Protest-Bilder. © getty 2/16 Die Reds-Fans nahmen sich direkt mal das Eigentümer-Konsortium des FC Liverpool, die Fenway Sports Group, vor. Die Abkürzung FSG steht hier nur noch für "Fenway's Super Greed", also Fenways Super-Gier. © getty 3/16 Die Fans sehen sich dabei als wichtiger an als die Finanzen der Klubs. © getty 4/16 Deutlicher wurden Fans von Leeds United, Liverpools Gegner am Montag. Hier wurde dem Fußball eine friedliche Ruhe gewünscht, da er nun gewissermaßen tot sei. © getty 5/16 "Liebe für das Spiel der Arbeiterklasse, das von Gier und Korruption ruiniert wurde! Ruhe in Frieden, LFC. Danke für die Erinnerungen." © imago images 6/16 Auch an der Anfield Road herrscht Trauer über den kürzlich von ihnen gegangenen Fußballklub. © imago images 7/16 "Schämt Euch!" Liverpools Fans haben genug. © imago images 8/16 Auch in Liverpool direkt ist vom "Super Greed" die Rede, zudem die Botschaft: "Wir sind Liverpool! FSG, wir gehören Euch nicht!" © imago images 9/16 "Unser Klub, unsere Geschichte. Genug ist genug. FSG raus". Clever dabei das Pfund-Zeichen anstelle des "E" bei "Enough" ... © imago images 10/16 Ein offener Brief, wenn man so will, Richtung Fenway Sports Group. Die Quintessenz: "Gebt uns unser Spiel zurück!" © imago images 11/16 Auch die Statue von Leeds-Legende Billy Bremner wurde mit der Protest-Botschaft versehen. © imago images 12/16 Dieser Liverpool-Fan ergriff die drastische Maßnahme, sein Auswärtstrikot zu verbrennen. © imago images 13/16 Auch kam die Frage auf, was denn an Teams wie Spurs oder Arsenal - aber auch den Reds - so "super" sei, da sie doch aktuell nicht mal auf CL-Kurs sind. © imago images 14/16 Vor dem Leeds-Liverpool-Spiel flog auch ein Flugzeug mit dem Spruchband "Say No To Super League" über die Elland Road. © imago images 15/16 Spieler von Leeds United beteiligten sich ebenfalls an den Protesten und trugen zum Aufwärmen T-Shirts mit der Botschaft: "Fußball ist für die Fans". Den Reds legten sie die Shirts auch in die Kabine, doch die waren davon wohl nicht begeistert. © imago images 16/16 "Fußball ist nichts ohne Fans"

14.39 Uhr: Ramelow zur Super League: "Spielerinteressen werden instrumentalisiert"

Die Spielergewerkschaft VdV hat die Gründung einer Super League harsch kritisiert und sieht die Fußballprofis zu Spielbällen ihrer Klubs degradiert. "Es ist sehr schade, dass Spielerinteressen bei dieser Diskussion instrumentalisiert werden. Die Verantwortlichen sind aufgerufen, hier eine vernünftige Lösung zu finden, die auch von Spielern und Fans akzeptiert wird", erklärte VdV-Vizepräsident Carsten Ramelow.

Der Ex-Nationalspieler führte aus: "Wir brauchen keine Super League, von der nur wenige Klubs wirtschaftlich profitieren würden. Dies widerspricht dem Solidaritätsgedanken. Vielmehr gilt es, die Einheit des europäischen Fußballs zu erhalten und die nationalen Wettbewerbe zu stärken."

14.38 Uhr: Keßler betont Gefahren der Super League für den Frauenfußball

Nadine Keßler sieht in einer neuen Super League deutliche Gefahren für den Frauenfußball. Dies bekräftigte die frühere Europameisterin und Weltfußballerin, die mittlerweile bei der UEFA für die Frauen-Wettbewerbe verantwortlich zeichnet, in einem ausführlichen Statement bei Twitter.

Das aktuelle Fußballsystem finanziere "alles von den Graswurzeln bis zur Elite, einschließlich des Frauenfußballs", schrieb Keßler: "Das sind lebenswichtige Finanzströme, von denen diese Teile des Spiels, unser Spiel, abhängen."

Die in der Gründungsverkündung der zwölf Klubs aus Spanien, England und Italien erwähnte Super League auch für den Frauenfußball sieht die 33-Jährige als "direkte Bedrohung" der "sorgfältig erarbeiteten" Pläne für die ab Sommer veränderte Champions League. Die reformierte Königsklasse mit einer Gruppenphase und einer zentralen Vermarktung der Fernsehbilder könne "sichtbarer" werden, biete "mehr Wettbewerb, finanzielle Belohnung und Solidarität". Damit könne eine neue Ära für den Frauen eingeläutet werden.

Für eine weitere Professionalisierung müssten die Klubs die Ambition leben können, die Champions League zu erreichen. Eine geschlossene Super League sei auch für die nationalen Ligen "verheerend", sagte Keßler.

14.35 Uhr: TSG-Trainer Hoeneß von Super-League-Gründung "fast sogar geschockt"

Trainer Sebastian Hoeneß vom Bundesligisten TSG Hoffenheim ist von der Gründung der European Super League (ESL) "fast sogar geschockt". Der Coach sieht darin "keine gute Entwicklung" für den Fußball. "Ich habe auch keinen Bock darauf, fünfmal im Jahr Manchester United gegen Real Madrid zu gucken", sagte Hoeneß: "Ich hoffe sehr, dass das Rad nochmal zurückgedreht wird."

14.25 Uhr: Vermarktungsexperte: Kann mir nicht vorstellen, dass Super League kommt

Vermarktungsexperte Dennis Trautwein betrachtet die Ankündigung der Gründung einer Super League durch zwölf europäische Spitzenklubs als einen rein strategischen Schachzug. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Konstrukt zum Leben erweckt wird", sagte der Managing Director der global operierenden Agentur Octagon dem SID. "Das ist ein Power Move dieser Klubs. Diese Klubs wollen sicherstellen, dass sie einen größeren Teil des Kuchens bekommen. Ich glaube nicht, dass dies in dieser Form das Tageslicht erblicken wird."

Grundsätzlich sieht Trautwein in der Super League ein "globales Produkt, das auch kommerziell funktionieren würde", trotz der Ablehnung vieler Anhänger in Europa. "Die Fans in den anderen Märkten würden das mit Sicherheit honorieren, sie haben auch nicht diese enge Bindung, die in den Heimatmärkten der Vereine besteht." Als Verantwortlichem der abtrünnigen Klubs würde ihm die Ablehnung der Anhänger im Heimatmarkt allerdings "Sorgen bereiten, weil es an die Seele der Vereine geht". Octagon vertritt weltweit auch große Fußball- und Olympia-Sponsoren.

Dass die Hauptgeldgeber der Super League aus den USA kommen, ist laut Trautwein kein Zufall. Ein Businessmodell, wie es für die Super League geplant ist, habe sich dort "bewährt", sagt er.

14.13 Uhr: Florentino Perez verteidigt Super League

Real Madrids Präsident Florentino Perez hat die Gründung der Super League mit markigen Worten verteidigt: Die Champions League sei in ihrer jetzigen Form nicht attraktiv, Fans würden Spiele gegen kleine Klubs ablehnen. Die Einnahmen aus der Königsklasse würden auch die großen Vereine nicht vor dem Ruin retten können. Konsequenzen für die zwölf abtrünnigen Klubs und deren Spieler befürchtet er nicht. Außerdem hat er radikale Idee, um den Fußball attraktiver zu machen.

Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

14.10 Uhr: Klopp ruft zur Ruhe auf

Die eigenen Fans und Gegner Leeds demonstrierten gegen den "gierigen" Super-League-Mitgründer FC Liverpool. Teammanager Jürgen Klopp sorgt sich - und findet deutliche Worte. "Ich gehe jetzt nach Hause und weiß nicht, was da abgehen wird", sagte er sichtlich aufgewühlt und fügte fast flehentlich hinzu: Die Fans und Experten, die ihn und seinen Klub nach der Mitgründung der Super League "zur Hölle" gewünscht hatten, "sollten alle mal runterkommen, wir sind auch nur Menschen". Klopp, der die neue Reichenliga selbst ablehnt, wurde schon beim Spaziergang durch Leeds mit seinen Spielern vor dem 1:1 am Montagabend von aufgebrachten Fans scharf attackiert. "Damn LFC to hell!", hätten die Anhänger gebrüllt, berichtete Klopp, also: "Zum Teufel mit Liverpool!"

Super League: Die Finanzen und Herkunft der 12 Teilnehmer © getty/SPOX 1/24 12 Klubs haben die europäische Super League gegründet. SPOX stellt die Klubs vor und welche Eigentümer hinten den Vereinen stehen (Quelle: SID). © getty 2/24 MANCHESTER UNITED: Einst ein Verein von Eisenbahn-Arbeitern, gegründet als "Newton Heath L and Y Railway Football Club" (ab 1878), inzwischen ein weltweit operierender Konzern (seit 1902 Manchester United). © getty 3/24 Seit 2003 in Besitz der US-Unternehmerfamilie Glazer, Malcolm Glazer übertrug ManUnited vor seinem Tod 2014 an seine sechs Kinder, die auch den NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers besitzen. United-Umsatz zuletzt: knapp unter 600 Millionen Euro. © getty 4/24 FC LIVERPOOL: Unglaublich stark lokal verwurzelt, besonders durch die Hillsborough-Katastrophe von 1989 und die jahrzehntelange Aufarbeitung. Gegründet 1892 vom Brauereibesitzer John Holding. 2007 von Amerikaner für 700 Millionen Euro verkauft. © getty 5/24 FC ARSENAL: Gegründet 1886 als Dial Square (Werkstattname) von Rüstungsarbeitern der "Royal Arsenal" im Südosten Londons - daher der Spitzname Gunners. 2007 übernahm der Milliardär Stan Kroenke erste Anteile, seit 2013 ist er Mehrheitseigentümer. © getty 6/24 Kroenke ist Mitbesitzer der NFL-Franchises Los Angeles Rams, ihm gehören zudem die Colorado Avalanche aus der NHL und die Basketballer der Denver Nuggets. Laut Forbes ist Arsenal mit 2,8 Milliarden Euro die Nummer acht der wertvollsten Fußball-Klubs. © getty 7/24 FC CHELSEA: 1905 von Brüdern gegründet, sind The Blues ein Vorreiter der Investoren-Klubs: Der russische Milliardär Roman Abramowitsch kaufte den Londoner Verein 2003 und schob ihn mit gewaltigen Investitionen Richtung internationaler Spitze. © getty 8/24 Der Oligarch hat weit mehr als eine Milliarde Euro in den Verein gepumpt, zuckte aber 2018 auch wegen politischer Verwicklungen beim Bau eines neuen Stadions zurück. Trainiert von Thomas Tuchel, Umsatz zuletzt: knapp unter 500 Millionen Euro. © getty 9/24 TOTTENHAM HOTSPUR: Gegründet 1882 von ein paar Schuljungen um einen gewissen Bobby Buckle als "Hotspur Football Club". Im Februar 2001 übernahmen der Milliardär Joe Lewis und sein Partner Daniel Levy die Mehrheit an den Spurs. © getty 10/24 Mittlerweile besitzen sie 85 Prozent der Anteile, der Rest befindet sich in Streubesitz. 2019 zog der Klub von der White Hart Lane ins Hotspur Stadium (Gesamtkosten inkl. Büro- und Wohngebäude: 1,4 Mrd. Euro) um. Der Umsatz betrug zuletzt 446 Mio. Euro. © getty 11/24 MANCHESTER CITY: Gegründet 1880 als West Gordon Saint Marks, 1894 umbenannt in Manchester City FC. Die Citizens gehören seit 2008 der City Football Group, einer Firma aus Abu Dhabi (86,21 Prozent) sowie einer Firma aus China (13,79 Prozent). © getty 12/24 Im November 2019 erwarb die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Partners zehn Prozent der Anteile, ADUG hält seitdem noch 78 Prozent, CMC zwölf Prozent. Der Umsatz von Manchester City lag zuletzt bei 549 Millionen Euro. © getty 13/24 JUVENTUS TURIN: 1897 von 13 Studenten eines Turiner Gymnasiums gegründet, avancierte Juve in den 30er Jahren erstmals zum Serienmeister. Ein Manipulationsskandal und der daraus resultierende Zwangsabstieg warfen die Turiner 2006 finanziell zurück. © getty 14/24 Seit 2001 ist der Klub neben Lazio und AS Rom eines von drei an der ital. Börse notierten Fußballunternehmen und liegt bei einem Wert von rund 1,42 Mrd. US-Dollar. Die niederländische Investmentgesellschaft Exor besitzt fast zwei Drittel. © getty 15/24 AC MAILAND: Der 1899 als Arbeiterverein gegründete Klub ist längst ein italienisches Fußballunternehmen. Im Vergleich zum Stadtrivalen Inter gilt der Klub als Nobelverein. 1986 übernahm der italienische Unternehmer Silvio Berlusconi die Aktienmehrheit. © getty 16/24 Bis 2004 war er dort Präsident. Im August 2016 wurden sämtliche Anteile an eine chinesische Investorengruppe verkauft. Zwei Jahre später übernahm dann eine US-Investmentgesellschaft die Mehrheit. Ende 2019 betrug der Umsatz rund 241 Millionen Euro. © getty 17/24 INTER MAILAND: Der "FC Internazionale Milano" wurde 1908 gegründet. Von 1995 bis 2013 war der Großunternehmer Massimo Moratti Haupteigentümer und Präsident, dann übernahm der indonesische Geschäftsmann Erick Thohir die Mehrheit. © getty 18/24 Drei Jahre später sicherte sich der chinesische Industriekonzern Suning Commerce für rund 270 Millionen Euro knapp 69 Prozent der Anteile. Das Geschäftsjahr 19/20 schloss Inter mit Verlusten von 102 Millionen Euro ab. Umsatz: Rund 292 Millionen Euro. © getty 19/24 FC BARCELONA: Der Schweizer Joan Gamper gründete 1899 den "Football Club Barcelona", um anders als die wenigen bis dato existierenden katalanischen Fußballklubs auch Ausländer aufzunehmen. 20/24 Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten unterzeichnete der Klub im Dezember 2010 erstmals einen Trikotsponsorenvertrag mit "Qatar Sports Investments". 2019/20 betrug der Umsatz rund 855 Millionen Euro, 1,058 Milliarden waren prognostiziert. © getty 21/24 REAL MADRID: Als Ende des 19. Jahrhunderts in Madrid lediglich ein kleiner Verein Fußball betrieb, organisierte sich eine Gruppe von Spielern unter dem Namen "Madrid Foot Ball Club" mit Spielen auf Wiesen und Hinterhöfen. © getty 22/24 Ab 2000 führte Florentino Perez Real aus der wirtschaftlichen Krise, unter anderem durch den Verkauf des Vereinsgeländes. 2005 waren die Madrilenen erstmals der weltweit umsatzstärkste Fußball-Klub der Welt. Umsatz zuletzt: 681,2 Millionen Euro. © getty 23/24 ATLETICO MADRID: Atletico ging 1903 aus dem Verein "Athletic de Bilbao" hervor. Nachdem die Akteure aus Bilbao bei einem Spiel im Copa del Rey keinen einzigen Madrilenen berücksichtigt hatten, gründeten diese kurzerhand einen eigenen Verein. © getty 24/24 Sportmanager Miguel Angel Gil Marin hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile, jeweils rund 20 Prozent liegen beim derzeitigen Präsidenten Enrique Cerezo und dem chinesischen Unternehmen Wanda Madrid Investment. Umsatz 2020: Rund 332 Millionen Euro.

14.05 Uhr: UEFA-Präsident Ceferin lässt die Tür offen

Zwar droht der europäische Verband mit Rauswurf und Sperren, doch die Tür ist nicht zu. "Ihr habt einen großen Fehler gemacht", sagte Alexander Ceferin auf dem Kongress der UEFA an die zwölf Initiatoren des geschlossenen Elitewettbewerbs: "Es ist nicht zu spät, die Meinung zu ändern, jeder macht Fehler. Tut es für all die, die den Fußball lieben." Der Slowene erneuerte im Zuge dessen seine massive Kritik an den zwölf Klubs. Es gehe diesen Klubs "nicht um Trophäen, sondern darum, das Bankkonto zu füllen", sagte der Slowene: "Selbstsüchtigkeit ersetzt Solidarität. Geld ist wichtiger als Erfolg. Dividende ist wichtiger als Leidenschaft." Er vermisse bei diesen Klubs jeglichen Respekt vor "Geschichte und Tradition".

14.00 Uhr: Zweifel bei mehreren Premier-League-Teams?

Die Welle der Empörung gegen das "Dreckige Dutzend", dass im Alleingang zur Gründung der Super League geblasen hat, reißt nicht ab. So heftig ist die Kritik ausgefallen, dass mehrere Medien berichten, dass einige Super-League-Klubs daran zweifeln, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Times will wissen, dass ein Premier-League-Klub eine Krisensitzung anberaumt hat und aus Sorge vor dem Verprellen der eigenen Fans über einen Rückzieher nachdenkt. Laut Bild sollen gleich mehrere englische Vereine wackeln, darunter der FC Liverpool.

Super League: Das sind die zwölf Teilnehmer