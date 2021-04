Super League: Fragen und Antworten zum Erdbeben im europäischen Klub-Fußball

Zwölf europäische Topklubs haben die Gründung einer Super League beschlossen und ein Erdbeben im internationalen Fußball ausgelöst. Die Vereine gehen damit auf Konfrontationskurs zur UEFA und ihrer Reform der Champions League. Welche Folgen hat der offene Affront für die zwölf Klubs - und was machen die Bundesliga-Größen aus München und Dortmund? Fragen und Antworten.

Super League: Wer sind die Gründungsmitglieder?

Bei den Gründungsmitgliedern handelt es sich um die englischen Klubs FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea, die spanischen Topteams Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid sowie Juventus Turin, AC Mailand und Inter Mailand aus Italien.

Als Anführer der Revolution gelten Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, Andrea Agnelli, Vorsitzender von Juventus Turin und Joel Glazer, Chairman von Manchester United.

Wie soll die Super League aussehen?

20 Mannschaften sollen in der Super League an den Start gehen. Die erste Ausgabe wird "so früh wie möglich" stattfinden, heißt es in der Ankündigung. Zu den bereits bekannten zwölf Klubs dürften drei weitere Mannschaften als Gründungsvereine hinzukommen, denen jedes Jahr die Teilnahme garantiert wird, fünf weitere Vereine sollen sich jährlich qualifizieren.

Laut AFP sollen mindestens zwei französische Klubs das Teilnehmerfeld ergänzen. Die Spiele werden unter der Woche ausgetragen. Nach der Vorrunde in zwei 10er-Gruppen beginnt die K.o.-Phase.

Teams Liga Manchester City Premier League Manchester United Premier League FC Liverpool Premier League FC Chelsea Premier League FC Arsenal Premier League Tottenham Hotspur Premier League Real Madrid Primera Division FC Barcelona Primera Division Atletico Madrid Primera Division Juventus Serie A AC Milan Serie A Inter Mailand Serie A

BVB und FC Bayern in der Super League?

Deutsche Teams wie Bayern München und Borussia Dortmund sind nicht beteiligt. Der BVB lehnt die Super League ab und setzt auf eine reformierte Champions League. Die Bayern haben sich bislang nicht geäußert. Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hätten beide Großklubs aber "in allen Gesprächen zu 100 Prozent deckungsgleiche Auffassungen vertreten".

DFL-Boss Christian Seifert hatte schon vor der offiziellen Verkündungen vor einem "irreparablen" Schaden gewarnt. Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen sprach in der Bild-Zeitung von einem "Verbrechen am Fußball".

Super League: Was steckt hinter den Plänen?

Geld. Die europäischen Topklubs können durch die sichere Teilnahme an einem jährlichen Wettbewerb mit festen Einnahmen in Milliardenhöhe planen. Die Super League wird für die von der Corona-Pandemie gebeutelten und mit hohen Schulden sowie Spielergehältern kämpfenden Klubs finanziell deutlich mehr abwerfen als die Königsklasse.

Die US-amerikanische Investmentbank JPMorgan steht als Geldgeber bereit. Laut Gründungserklärung erhalten die Teilnehmer unter anderem "einen Betrag von 3,5 Milliarden Euro, der ausschließlich für die Entwicklung ihrer Infrastruktur und zur Abfederung der Auswirkungen der COVID-Pandemie vorgesehen ist".

Pressestimmen zur Super League: "Jemandes Idee, der Fußball bis auf die Knochen hasst" © Kiosko 1/20 Die von zwölf Top-Klubs angestrebte Gründung einer Super League stößt in der internationalen Presselandschaft auf Ablehnung, gerade die englischen Gazzetten sparen nicht mit Kritik. Die Pressestimmen. © getty 2/20 ENGLAND - DAILY MAIL: "Die Großen Sechs des englischen Fußballs haben sich einer neuen europäischen Super League angeschlossen, in einer Erdbebenbewegung, die Krieg im Sport ausgelöst hat. Die Entscheidung droht, den englischen Fußball zu spalten." © getty 3/20 GUARDIAN: "Das ist eine Idee, die sich nur jemand ausgedacht haben kann, der Fußball wirklich bis auf die Knochen hasst. Der den Fußball so sehr hasst, dass er ihn beschneiden, ausnehmen, zerlegen will, vom Spiel an der Basis bis zur Weltmeisterschaft." © getty 4/20 BBC: "Sechs Premier-League-Klubs erschüttern den europäischen Fußball, in dem sie sich mit Milan, Atletico, Barcelona, Inter Mailand und Real Madrid zu einer neuen Europäischen Super Liga zusammenfinden." © getty 5/20 SUN: "FUSSBALL-FARCE: Die Fans sind wütend, weil sich die 'Big Six' der abtrünnigen europäischen Super League anschließen. Die Chefs der Premier League sind wütend auf die Klubs aus Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal und Tottenham." © Kiosko 6/20 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Die Super League, die er (Juve-Boss Andrea Agnelli) fördert, würde eher den Interessen seines Klubs nützen, als den allgemeinen Interessen der Serie A." © getty 7/20 "Ein Parallelturnier zwischen einigen Vertretern des europäischen Klub-Adels würde Geld nur in die Kassen der beteiligten Vereine spülen. Die Super League steht im Widerspruch zum Versuch, die italienische Meisterschaft wieder aufzuwerten." © getty 8/20 CORRIERE DELLA SERA: "Der Fußball der Reichen: Wegen des Plans der Super League ist Andrea Agnelli zu einer der unpopulärsten Persönlichkeiten des europäischen Fußballs avanciert. Juve stellt den europäischen Fußball und seine Traditionen auf den Kopf." © getty 9/20 TUTTOSPORT: "Erdbeben im europäischen Fußball. Die Ankündigung der Super League ist ein Schock. Der Fußball wird nicht mehr derselbe sein. Es wird auch Folgen für die Fußballer geben, die sich an der Super League beteiligen." © getty 10/20 CORRIERE DELLO SPORT: "Super League. Mit roten Bilanzen und leeren Kassen haben Schwergewichte wie Juve, Inter, AC Mailand, Barcelona und Real jetzt einen Weg gefunden, um die Gewinne zu steigern und die Kassen zu füllen. © getty 11/20 SPANIEN - MARCA: "Die Schaffung der neuen Liga kommt in einer Zeit, in der die weltweite Pandemie die Instabilität des aktuellen ökonomischen Modells des europäischen Fußballs beschleunigt hat. " © getty 12/20 "Jahrelang hatten die Gründerklubs zum Ziel gehabt, die Qualität und Intensität der bestehenden europäischen Wettbewerbe zu verbessern und vor allem, ein Turnier zu schaffen, bei dem die besten Klubs und Spieler häufiger aufeinandertreffen könnten." © getty 13/20 AS: "Eine Bombe im europäischen Fußball: Die Super League ist offiziell geboren! Diese Initiative wird den europäischen Fußball durcheinanderwirbeln, in diesem Kontext findet das Treffen des Exekutivkomitee der UEFA am Montag statt." © Kiosko 14/20 FRANKREICH - L'EQUIPE: "PSG steht im Krieg der Reichen vor einem Dilemma. Der Klub gehört nicht zu den zwölf Gründungsklubs des Projekts, dessen möglicher Start nicht ohne Konsequenzen für ihn wäre." © getty 15/20 LE MONDE: "Die Wölfe sind aus dem Wald gekommen. Mehr Geld, aber weniger sportlicher Verdienst. Fußballer könnten sie schon bei der Europameisterschaft betroffen sein, wenn sie im 'falschen' Verein spielen." © getty 16/20 LIBERATION: "Der seit Jahren angekündigte Urknall steht bevor. Die Champions League wird ihre Zugpferde und damit besten Spieler verlieren." © getty 17/20 ÖSTERREICH - KRONEN-ZEITUNG: "Die Schwergewichte des europäischen Fußballs machen ernst. Zwölf Top-Klubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Super League gründen." © getty 18/20 SCHWEIZ - BLICK: "Ein Erdbeben im europäischen Klub-Fußball! Zwölf Topklubs wollen so schnell wie möglich in einer eigenen europäischen Super League aufspielen." © getty 19/20 USA - NEW YORK TIMES: "Es ist wirklich keine Überraschung, dass die Rebellen glauben, ihr Plan könnte funktionieren und es keine rote Linie gibt. Dass, was auch immer sie tun, wir weiter alle zuschauen und der Ball weiter rollen wird." © getty 20/20 "Es ist keine Überraschung, dass sie denken, sie können tun was immer sie wollen. Das haben sie schließlich seit Jahren, und niemand hat sie bislang aufgehalten."

Super League: Wie reagieren die Verbände und Ligen?

Die Reaktionen sind heftig. Die UEFA droht den Vereinen in einer gemeinsamen Erklärung mit dem englischen, italienischen und spanischen Verband mit einem Bann der Vereine und Spieler. Die Profis könnten sogar aus ihren Nationalmannschaften ausgeschlossen werden, hieß es.

Der Weltverband FIFA sagte, er könne "nur seine Missbilligung" über einen Wettbewerb "außerhalb der internationalen Fußballstrukturen" ausdrücken. Selbst die Spitze der EU-Kommission und der britische Premierminister Boris Johnson übten harsche Kritik an den Plänen.

Super League: Was sagen die Fans?

Die Anhänger reagierten empört. In England sprachen etwa die Fans von Chelsea und Tottenham von "Verrat", die der Gunners vom "Tod von Arsenal als Sportinstitution" und Anhänger von Jürgen Klopps FC Liverpool waren "entsetzt". Für das deutsche Bündnis ProFans ist es "eine Horrorvision". Die zwölf Großklubs behaupten, den Interessen von vier Milliarden Fans zu folgen.

Super League: Verhindern UEFA und Amazon die Gründung?

Angesichts des hartnäckigen Widerstands steht die Super League vor einigen hohen Hürden. Nach der offiziellen Erklärung könnte eine Klagewelle anrollen. Nach SID-Informationen plant die UEFA, rechtlich gegen die entsprechenden Klubs vorzugehen.

Demnach müssten die Klubs zumindest für die nächste Rechteperiode bis 2024 dabei sein. Auch TV-Rechteinhaber wie Amazon dürften sich gegen die Pläne stellen, schließlich erwarb etwa der Versandriese die Rechte am Produkt mit allen Vereinen.