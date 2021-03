Daniele De Rossi wird Assistent von Italiens Nationalcoach Roberto Mancini

Die ehemalige AS-Rom-Ikone Daniele De Rossi rückt zum Assistenten von Italiens Nationaltrainers Roberto Mancini auf. Der Weltmeister von 2006 habteinen dementsprechenden Vertrag mit dem Verband unterzeichnet.

De Rossi werde schon am kommenden Sonntag in Coverciano am Training in Hinblick auf die nächsten Spiele der Azzurri gegen Nordirland, Bulgarien und Litauen teilnehmen, teilte der italienische Verband in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit.

"Ich bin stolz, dieses neue Abenteuer in der Nationalelf zu beginnen. Ich danke Verbandschef Gabriele Gravina und Mancini für das Vertrauen", sagte De Rossi. Der ehemalige Kapitän der Roma hatte nach einem Intermezzo bei Boca Junior in Buenos Aires im Januar 2020 seine aktive Karriere beendet.