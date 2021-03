Fernando Santos: "Cristiano Ronaldos Ziel ist es, Weltmeister mit Portugal zu werden"

Der portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos hat sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan in einem Interview mit A Bola zu den Ambitionen seines Kapitäns Cristiano Ronaldo geäußert. Dem Superstar soll es demnach nicht um seine individuelle Leistung, sondern das Erreichen höherer Ziele gehen.

"Cristiano ist besonders motiviert, wenn er die Nationalmannschaft repräsentiert. Ich bin sicher, er wird auch diesmal mit derselben Ambition zu uns stoßen und nicht an persönliche Ziele, sondern an die des Nationalteams denken", führt Santos aus.

Für Ronaldos Motivation spielten dabei jüngste Erfolge laut dem Coach keine Rolle: "Er wird übermotiviert sein, und das nicht nur, weil er gerade Tore geschossen hat."

Die angesprochenen Ziele sind laut dem 66-Jährigen hoch gesteckt: "Ich weiß, dass er den großen Traum hat, Teil des gemeinsamen Ziels zu sein. Und dieses ist, die Weltmeisterschaft zu spielen und sie gewinnen zu können. Seine Ambition ist es, mit seiner Nationalmannschaft Weltmeister zu werden."

CR7 hatte im Trikot von Juventus erst am vergangenen Wochenende mit drei Toren beim 3:1-Sieg gegen Cagliari auf die nach dem CL-Ausscheiden aufgekommene Kritik an seiner Person geantwortet. Insgesamt steht der Portugiese in der Liga bei 23 Toren in 23 Spielen. Zuletzt gab es Spekulationen um eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid.