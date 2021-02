FC Bayern München gegen Al Ahly: Das Klub-WM-Halbfinale heute im Liveticker

Der FC Bayern München startet heute im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft den Kampf um Titel Nummer sechs. Der Champions-League-Sieger der vergangenen Saison muss gegen den ägyptischen Klub Al Ahly ran. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitlesen.

FC Bayern vs. Al Ahly: Klub-WM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Nachdem bereits beim Bayern-Flug von Berlin so einiges nicht nach Plan des Rekordmeisters ging, haben am Sonntag zudem auch noch die eigenen Fans mit Bannern vor der Allianz Arena die Teilnahme an der FIFA Klub-WM kritisiert.

Vor Beginn:

Das Halbfinale wird um 19 Uhr im Al Rayyan Stadium in Katar angepfiffen. In die Spielstätte dürfen heute sogar bis zu 12.000 Zuschauer rein. Dafür muss man beim Kauf der Karten einen negativen Coronatest vorweisen, der maximal 72 Stunden alt ist.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der FIFA-Klub-WM-Partie zwischen dem FC Bayern München und Al Ahly.

FC Bayern München - Al Ahly: Die voraussichtliche Aufstellung des FCB © getty 1/13 Im Halbfinale der Klub-WM trifft der FC Bayern auf den ägyptischen Klub Al Ahly. Wie wird Hansi Flick seine Mannschaft nach dem Bundesliga-Sieg gegen die Hertha aufs Feld schicken? Die voraussichtliche Aufstellung. © getty 2/13 TOR - Manuel Neuer © getty 3/13 ABWEHR - Benjamin Pavard © getty 4/13 Jerome Boateng © getty 5/13 David Alaba © getty 6/13 Alphonso Davies © getty 7/13 MITTELFELD - Joshua Kimmich © getty 8/13 Marc Roca © getty 9/13 Serge Gnabry © getty 10/13 Thomas Müller © getty 11/13 Kingsley Coman © getty 12/13 STURM - Robert Lewandowski © getty 13/13 So könnte der FC Bayern gegen Al Ahly auflaufen.

Klub WM: FC Bayern - Al Ahly heute im TV und Livestream

Das Spiel der Bayern wird heute live und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein. Rund 15 Minuten vor Spielbeginn meldet sich das DAZN-Team bestehend aus Moderator Daniel Herzog, Kommentator Freddy Harder und Experte Ralph Gunesch bei Euch.

Der Streamingdienst hat auch die Übertragungsrechte für das Spiel um Platz drei und das Finale.

Mit einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr Euch Zugang zum DAZN-Angebot verschaffen. Nach Ablauf des Probemonats kostet das Abonnement dann 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bei BILD LIVE!, BILD.de und SPORTBILD.de könnt Ihr das Duell zudem auch kostenlos schauen.

FC Bayern bei de Klub-WM: Die bisherigen Gewinner