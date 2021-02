FC Bayern: Protest-Banner vor der Allianz Arena - Fans kritisieren Teilnahme an der Klub-WM

Die Teilnahme an der FIFA Klub-WM stößt nicht bei allen Fans des FC Bayern auf Zuspruch. Vor allem die Tatsache, dass das Turnier in Katar stattfindet sorgt bei vielen für Unverständnis. Einen Tag vor dem Halbfinale gegen Al Ahly haben die Anhänger des deutschen Rekordmeisters Unmut zum Vorschein gebracht.

Während sich die Münchner im sonnigen Doha auf das morgige Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly vorbereiten, protestieren in München die eigenen Fans gegen die Teilnahme der Bayern an dem Turnier.

Vor der Allianz Arena präsentierten Fans ein Plakat, auf dem zu sehen ist, wie Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Hainer eine Kutsche ziehen, auf der ein "reicher Scheich" sitzt und das FCB-Gespann mit einem voller Geld-Tasche dazu animiert weiter zu machen. Zeitgleich wird das aktuelle Strategieprojekt der Münchner mit dem Namen "FC Bayern Ahead" kritisiert, welches maßgeblich von Oliver Kahn geleitet wird und die Zukunftsfähigkeit der Bayern sowohl sportlich als auch finanziell sichern soll.

Der sportliche Wert der Klub-WM würde sich aus Sicht der Fans in Grenzen halten. Es ist nicht das erste Mal, dass die eigenen Anhänger gegen das Engagement der Bayern in Katar protestieren. Schon seit geraumer Zeit kritisieren die Fans die Tatsache, dass der FCB sein Winter-Trainingslager in einem Land abhält, welches immer wieder wegen seinen Verstößen gegen die Menschenrechte im Fokus steht.

Sowohl die Bayern-Spieler als auch die Verantwortlichen haben in den vergangenen Tagen immer wieder betont, wie groß die Vorfreude auf die FIFA Klub-WM ist. Die Münchner wollen die "perfekte Saison 2019/20" mit dem 6. Titel krönen und Fußballgeschichte schreiben.