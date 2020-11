Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream: Spiele, Paarungen, Teams

Am heutigen Fußballtag liegt der Fokus vor allem auf der Nations League. Die DFB-Elf kann mit einem guten Ergebnis gegen Spanien ins Halbfinale einziehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr alle wichtigen Länderspiele und Paarungen des Tages live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball-Länderspiele heute: Spiele, Paarungen, Teams

Am heutigen Dienstag (17. November) ist in der Fußballwelt so einiges los. Ganze elf Qualifikationsspiele für den Afrika Cup 2022 stehen ab 14 Uhr bevor.

Um 18.15 Uhr ist dann die deutsche U21-Nationalmannschaft zuhause gegen Wales dran. Für 19 Uhr wurde zudem das Nachholspiel in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem Halleschen FC angesetzt.

Weiters finden auch acht Nations-League-Gruppenspiele statt. Darunter auch um 20.45 Uhr das Spiel der DFB-Elf gegen Spanien. Beim Duell der Giganten geht es um den Einzug ins Halbfinale der Nations League.

Anpfiff Heim Auswärts Wettbewerb 14 Uhr Sudan Ghana Afrika Cup Qualifikation 14 Uhr Zentralafrikanische Republik Marokko Afrika Cup Qualifikation 14 Uhr Ruanda Kap Verde Afrika Cup Qualifikation 14 Uhr Äthiopien Niger Afrika Cup Qualifikation 14 Uhr Madagaskar Elfenbeinküste Afrika Cup Qualifikation 14 Uhr Lesotho Benin Afrika Cup Qualifikation 17 Uhr Angola DR Kongo Afrika Cup Qualifikation 17 Uhr Togo Ägypten Afrika Cup Qualifikation 17 Uhr Sierra Leone Nigeria Afrika Cup Qualifikation 18.15 Uhr Deutschland U21 Wales U21 U21 EM-Qualifikation 19 Uhr MSV Duisburg Hallescher FC 3. Liga 20 Uhr Namibia Mali Afrika Cup Qualifikation 20 Uhr Tansania Tunesien Afrika Cup Qualifikation 20.45 Uhr Kroatien Portugal Nations League 20.45 Uhr Frankreich Schweden Nations League 20.45 Uhr Spanien Deutschland Nations League 20.45 Uhr Schweiz Ukraine Nations League 20.45 Uhr Luxemburg Aserbaidschan Nations League 20.45 Uhr Montenegro Zypern Nations League 20.45 Uhr Andorra Lettland Nations League 20.45 Uhr Gibraltar Liechtenstein Nations League 20.45 Uhr Malta Färöer Nations League 22 Uhr Ecuador Kolumbien WM-Qualifikation 22 Uhr Venezuela Chile WM-Qualifikation

© imago images / Poolfoto

Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream

Alle heutigen Nations-League-Spiele können auf DAZN live und in voller Länge verfolgt werden. Nur eines zeigt der Streamingdienst nicht - nämlich das Spiel der Deutschen gegen Spanien. Dafür ist die ARD zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem auch eine Livestream-Übertragung an.

Auch die deutsche U21-Mannschaft ist im Free-TV zu sehen. ProSieben Maxx startet um 17.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dazu gibt es ebenfalls einen Livestream auf ran.de..

Das Nachholspiel in der 3. Liga zwischen Duisburg und Halle ist dagegen nur im Pay-TV zu sehen. MagentaSport berichtet ab 18.45 Uhr. Zusätzlich wird ein kostenpflichtiger Livestream bereitgestellt.

Fußball-Länderspiele im Liveticker

Als Alternative bietet SPOX heute zu jedem Nations-League-Spiel sowie zum U21 DFB-Spiel gegen Wales jeweils einen Liveticker an.

DFB-Team: Die Nations-League-Gruppe der Deutschen