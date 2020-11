EM-Playoffs: Ungarn gegen Island heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ungarn empfängt im Playoff-Finale der EM-Qualifikation Island. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel um das EM-Ticket live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Du willst die EM-Playoff-Finals live und in voller Länge sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

EM-Playoffs - Ungarn gegen Island: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Im EM-Playoff-Finalspiel der Liga A treffen am heutigen Donnerstag (12. November) Ungarn und Island aufeinander. Dabei wird die Partie um 20.45 Uhr in der Puskas Arena in Budapest angepfiffen. Der Niederländer Björn Kuipers ist als Hauptschiedsrichter auf dem Rasen.

Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Europameisterschaft 2021.

EM-Playoffs - Ungarn gegen Island: Heute live im TV und Livestream

Um das EM-Qualifikationsspiel zwischen Ungarn und Island live und in voller Länge sehen zu können, wird ein DAZN-Zugang benötigt. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte an der Partie.

Wenige Minuten vor Anstoß startet die Übertragung. Tom Kirsten begleitet als Kommentator die Zuschauer vor den Bildschirmen durch das Spiel.

Zusätzlich zur Playoff-Finalpartie zwischen Ungarn und Island sind auf DAZN auch die restlichen Finalspiele zu sehen. Aber auch Testspiele und Nations-League-Begegnungen hat das "Netflix des Sports" im Repertoire.

Wer auch die stärksten europäischen und nationalen Wettbewerbe auf Vereinsebene sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Dienst bietet allen Fußballfans den Großteil der Champions-League-Partien (110 von insgesamt 138) und zudem noch jede einzelne Europa-League-Begegnung. Zudem sind Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 und Serie A auf der Plattform vorfindbar.

Aber auch Fans anderer Sportarten haben gute Gründe, DAZN zu nutzen. So gibt es die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Darts, Wrestling-Events, MMA, Boxen, Tennis, Handball, Radsport oder Wintersport.

Auf all dies kann mit einem DAZN-Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, zugegriffen werden.

EM-Playoffs - Ungarn gegen Island im Liveticker

Am Spiel interessierte Fußballfans können als Alternative im SPOX-Liveticker mitlesen und so das Spiel verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Ungarn vs. Island.

© imago images / ITAR-TASS

EM-Qualifikation: Die Playoffs der Liga A im Überblick

Beide Mannschaften schafften ihren Einzug ins Playoff-Finale innerhalb von 90 Minuten. Island schlug Rumänien mit 2:1 und Ungarn holte sich einen 3:1-Sieg über Bulgarien.