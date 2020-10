Nations League: England gegen Dänemark heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 4. Spieltags der Nations League hat England heute Dänemark zu Gast. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fast alle Spiel der Nations League live und auf Abruf - das gibt es nur auf DAZN. Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Nations League - England gegen Dänemark: Ort, Datum, Uhrzeit

Der 4. Spieltag der Nations League steht an! Am heutigen Mittwoch, den 14. Oktober, trifft Gastgeber England auf Dänemark. Die Partie findet im Londoner Wembley Stadium statt, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Als Schiedsrichter der Partie wird Jesus Gil Manzano aus Spanien fungieren. An der Seitenlinie stehen heute Diego Barbero und Angel Nevado, als vierter Offizieller ist Juan Martinez Munuera (alle ebenfalls Spanien) im Einsatz.

England gegen Dänemark heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie England gegen Dänemark im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte an der Nations League - mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft - gesichert.

Auch die heutige Partie aus dem Mutterland des Fußballs ist live auf DAZN zu sehen. Als Kommentator ist Uli Hebel live am Mikrofon.

Die UEFA Nations League heute im Livestream auf DAZN

England gegen Dänemark ist nicht der einzige Leckerbissen, den Ihr am heutigen Mittwoch live auf DAZN präsentiert bekommt. So kommt es unter anderem auch zu den Krachern Kroatien gegen Frankreich, Portugal gegen Schweden oder Italien gegen die Niederlande. DAZN hat zudem die GoalZone wieder im Angebot, in der Ihr alle heutigen Nations-League-Partien in der Konferenz sehen könnt.

Einschalten lohnt sich also und mit dem Gratis-Probemonat seid Ihr sogar live und kostenlos dabei! Alle Neukunden können das DAZN-Programm vier Wochen lang testen, anschließend stehen Euch folgende Abo-Optionen zur Auswahl:

Monats-Abo: 11,99 Euro (monatlich kündbar)

Jahres-Abo: 119,99 Euro (Ihr spart knapp 24 Euro!)

Dafür bekommt Ihr die volle Ladung Live-Sport. Neben Fußball der Spitzenklasse in der Nations League, der Bundesliga, der Champions League oder der Europa League, bietet DAZN auch US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL), Tennis, UFC, Motorsport, Rugby und vieles mehr. Schlagt jetzt beim kostenlosen Probemonat zu!

Die heutigen Spiele der Nations League im Überblick

Nations League Liga A

Gruppe Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Gruppe 1 14. Oktober 20.45 Uhr Polen Bosnien und Herzegowina DAZN Gruppe 1 14. Oktober 20.45 Uhr Italien Niederlande DAZN Gruppe 2 14. Oktober 20.45 Uhr England Dänemark DAZN Gruppe 2 14. Oktober 20.45 Uhr Island Belgien DAZN Gruppe 3 14. Oktober 20.45 Uhr Kroatien Frankreich DAZN Gruppe 3 14. Oktober 20.45 Uhr Portugal Schweden DAZN

Nations League Liga B

Gruppe Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Gruppe 1 14. Oktober 20.45 Uhr Norwegen Nordirland DAZN Gruppe 1 14. Oktober 20.45 Uhr Rumänien Österreich DAZN Gruppe 2 14. Oktober 20.45 Uhr Schottland Tschechien DAZN Gruppe 2 14. Oktober 20.45 Uhr Slowakei Israel DAZN Gruppe 3 14. Oktober 20.45 Uhr Türkei Serbien DAZN Gruppe 3 14. Oktober 20.45 Uhr Russland Ungarn DAZN Gruppe 4 14. Oktober 18 Uhr Finnland Irland DAZN Gruppe 4 14. Oktober 20.45 Uhr Bulgarien Wales DAZN

Nations League Liga C

Gruppe Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Gruppe 2 14. Oktober 20.45 Uhr Nordmazedonien Georgien DAZN Gruppe 2 14. Oktober 20.45 Uhr Estland Armenien DAZN Gruppe 3 14. Oktober 20.45 Uhr Moldawien Slowenien DAZN Gruppe 3 14. Oktober 20.45 Uhr Griechenland Kosovo DAZN Gruppe 4 14. Oktober 18 Uhr Litauen Albanien DAZN Gruppe 4 14. Oktober 20.45 Uhr Belarus Kasachstan DAZN

Nations League: England - Dänemark heute live im Liveticker

Wer die heutigen Partien nicht im Livestream sehen kann, der ist bei den Livetickern von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst Ihr keine Szene von unter anderem England gegen Dänemark:

© imago images / Gonzales Photo

England gegen Dänemark: Die direkte Bilanz

Das letzte Duell zwischen England und Dänemark Anfang September im Nations-League-Hinspiel endete 0:0. Es war erst das fünfte Unentschieden im direkten Duell der beiden Nationalmannschaften. In insgesamt 22 Spielen gingen die Three Lions 13-mal als Sieger vom Rasen, viermal gewann Dänemark.

Nations League: Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2

Mit dem 2:1-Sieg gegen Belgien am vergangenen Wochenende hat sich England an die Spitze der Gruppe 2 in der Liga A geschoben. Die Dänen rangieren derzeit auf Platz 3.