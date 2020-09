Luca Waldschmidt erzielt beim Debüt für Benfica Lissabon einen Doppelpack

Luca Waldschmidt hat einen traumhaften Einstand im Trikot von Benfica Lissabon gefeiert. Der 24-Jährige, der in diesem Sommer vom SC Freiburg nach Portugal gewechselt war, erzielte bei Benficas 5:1-Sieg am 1. Spieltag der Liga NOS beim FC Famalicao gleich zwei Tore.

Der Stürmer brachte Benfica in der 19. Minute mit einem Heber mit 1:0 in Führung. In der 66. Minute traf der deutsche Nationalspieler aus kurzer Distanz per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 5:0.

"Es war ein sehr guter Start. Ich bin sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass ich dem Team helfen konnte. Der Sieg war natürlich wichtig. Das erste Spiel ist immer besonders. Mit einem Sieg zu starten, sorgt für ein gutes Gefühl", sagte Waldschmidt.

"Waldschmidt ist die Verstärkung, die gefehlt hat", schrieb die Zeitung Record: "Der Deutsche war der Beste beim Sieg gegen Famalicao."

Waldschmidt stand zwar bereits beim Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen PAOK Saloniki (1:2) am Dienstag im Benfica-Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Der frühere Dortmunder Julian Weigl, der sich bereits im vergangenen Winter dem portugiesischen Spitzenklub angeschlossen hatte, wurde in der 76. Minute eingewechselt.