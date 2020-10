Ex-BVB-Keeper Mitch Langerak im Interview: "Ich habe nie mit Thomas Tuchel gesprochen"

2010 verpflichtete Borussia Dortmund Torhüter Mitch Langerak als Ersatzmann für Roman Weidenfeller. Mit dem BVB feierte der heute 32-Jährige zwei Meisterschaften sowie das Double 2012. Nach zwei Jahren beim VfB Stuttgart sowie einem kurzen Engagement in Levante zog es den Australier 2018 zu Nagoya Grampus nach Japan.

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Langerak über die BVB-Zusage im Halbschlaf, positive Naivität und den Umgang mit dem überraschenden Abschied von Jürgen Klopp.

Außerdem verrät er, warum er nie Kontakt zu Thomas Tuchel hatte, über welche Umwege er in Stuttgart von der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler erfuhr und was Shinji Kagawa mit der japanischen Liga zu tun hat.

Herr Langerak, 2010 wechselten Sie aus Australien von Melbourne Victory nach Deutschland zum BVB. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie vom Interesse eines solch großen Klubs erfahren haben?

Mitch Langerak: Mein Berater rief mich um 3 Uhr morgens an, um mir mitzuteilen, dass Dortmund mich so schnell wie möglich verpflichten wolle. Ich war im Halbschlaf, also sagte ich: 'Ja, super, kein Problem. Lass' uns morgen reden.' Am nächsten Tag rief ich ihn zurück, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob es ein Traum war. Ich fragte ihn: 'Von welchem Verein war die Rede? Werder Bremen, Hertha BSC?' Als er sagte, dass es tatsächlich Dortmund sei, konnte ich es nicht glauben.

Ihr ehemaliger BVB-Teamkollege Mustafa Amini verriet im Interview mit SPOX und Goal, dass Australier nicht viel über Dortmund wüssten. Was wussten Sie?

Langerak: Ehrlich gesagt nicht so viel, wie ich hätte wissen sollen. Mir war bewusst, dass es einer der größten Klubs des Landes war. 2010 war der BVB allerdings noch nicht so groß wie jetzt, denn die Erfolgsphase hatte gerade erst begonnen. Mittlerweile kennt sie in Australien jeder.

Dortmunds Meistermannschaft von 2012 - und was aus ihnen wurde © imago images / Ulmer 1/25 Mitch Langerak war Teil der BVB-Meistermannschaft von 2012. Er kam sogar fünfmal zum Einsatz. Was machen seine ehemaligen Mitstreiter heute? SPOX liefert die Antworten. © getty 2/25 TOR - Roman Weidenfeller (43 Pflichtspiele): Der damalige Stammkeeper verlor seinen Platz zwischen den Pfosten 2015 an Roman Bürki. Im Sommer 2018 beendete er seine Karriere. Seitdem arbeitet er in der BVB-Marketingabteilung. © getty 3/25 Mitchell Langerak (5 Pflichtspiele): Der damalige Ersatzkeeper verließ den BVB 2015 zum VfB Stuttgart, wo er zwei Jahre verbrachte. Im Anschluss zog er zunächst zu UD Levante weiter. Seit Januar 2018 spielt der Australier in Japan bei Nagoya Grampus. © getty 4/25 VERTEIDIGUNG - Mats Hummels (46 Pflichtspiele): Nach dem Double spielte er noch vier Jahre für den BVB, ehe er 2016 zum Rivalen FC Bayern wechselte. Gewann dort zwei weitere Meistertitel und kehrte 2019 wieder zum BVB zurück. © getty 5/25 Neven Subotic (34 Pflichtspiele): Hummels langjähriger Partner in der Innenverteidigung blieb etwas länger. Im Januar 2017 wechselte er per Leihe zum 1. FC Köln. Ein Jahr später zog er zu Saint-Etienne in Frankreich weiter. Mittlerweile bei Union Berlin. © getty 6/25 Marcel Schmelzer (37 Pflichtspiele): Immer noch beim BVB und damit der dienstälteste Dortmunder. Zwischenzeitlich war er Kapitän, diese Rolle gab er aber an Marco Reus ab. Unter Trainer Favre nur noch Bankdrücker. © getty 7/25 Lukasz Piszczek (45 Pflichtspiele): Genau wie sein Außenverteidiger-Pendant auf der linken Seite Schmelzer spielt Piszczek ebenfalls noch beim BVB. Sein Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. © getty 8/25 Chris Löwe (11 Pflichtspiele): Ein Jahr nach dem Double verließ er Dortmund und schloss sich Kaiserslautern an. Ab 2016 spielte der Linksverteidiger bei Huddersfield Town. Nach dem Abstieg aus der Premier League ging es zu Dynamo Dresden. © getty 9/25 Felipe Santana (17 Pflichtspiele): Der brasilianische Innenverteidiger wagte es 2013, zum Ruhrpott-Rivalen Schalke zu wechseln. Von dort zog er zunächst per Leihe zu Piräus weiter, ehe es nach Russland und Brasilien ging. Beendete mit 33 seine Karriere. © getty 10/25 Kevin Großkreutz (43 Pflichtspiele): 2014 wurde er Weltmeister, 2015 ging es zu Galatasaray Istanbul, 2016 zum VfB Stuttgart und 2017 kam es zur unschönen Trennung. Im Anschluss 2. Liga mit Darmstadt und aktuell 3. Liga mit Uerdingen. © getty 11/25 Patrick Owomoyela (12 Pflichtspiele): Ein Jahr nach dem Double verließ er Dortmund, war kurzzeitig vereinslos und kickte dann noch ein halbes Jahr in der HSV-Reserve. Beim BVB in der Marketingabteilung tätig. © getty 12/25 MITTELFELD - Sven Bender (32 Pflichtspiele): Damals der Abräumer im Mittelfeld. 2017 wechselte er zu Bayer Leverkusen und spielt dort seitdem gemeinsam mit seinem Bruder Lars. © getty 13/25 Ilkay Gündogan (36 Pflichtspiele): Seit 2016 spielt er unter Trainer Pep Guardiola bei Manchester City. 2018 und 2019 gewann er mit den Skyblues den Meistertitel in der Premier League. © getty 14/25 Mario Götze (26 Pflichtspiele): 2013 machte er sich zum Dortmunder Hassobjekt Nummer eins, indem er zum FC Bayern wechselte. Nach drei Jahren hatte er aber genug von München und kehrte zum BVB zurück. © getty 15/25 Shinji Kagawa (43 Pflichtspiele): Genau wie Götze probierte er sich zeitweise bei einem größeren Klub (Manchester United) und kehrte dann doch zum BVB zurück. Jedoch nur auf Zeit. Per Leihe ein halbes Jahr bei Besiktas, jetzt fest bei Saragossa. © getty 16/25 Moritz Leitner (23 Pflichtspiele): Der Durchbruch gelang dem Mittelfeldspieler beim BVB nicht. Seit 2013 spielte er für den VfB Stuttgart, Lazio Rom, den FC Augsburg und Norwich City. Mit den Kanarienvögeln gelang ihm der Aufstieg in die Premier League. © getty 17/25 Jakub Blaszczykowski (40 Pflichtspiele): 2015 verließ er den BVB per Leihe zu Florenz, ehe er 2016 fix nach Wolfsburg wechselte. Im Februar 2019 kehrte er zu seinem finanziell angeschlagenen ersten Profiklub Wisla Krakau zurück - wo er gratis spielt. © getty 18/25 Sebastian Kehl (39 Pflichtspiele): 2015 beendete der langjährige Kapitän seine Karriere beim BVB. Seit Juni 2018 ist er als Leiter der Lizenzspielerabteilung tätig. © getty 19/25 Florian Kringe (2 Pflichtspiele): Nach dem Double ging er zum FC St. Pauli, wo Kringe noch zwei Jahre spielte und dann seine Karriere beendete. Derzeit arbeitet er als Spielerberater für die Agentur PRO Profil. © getty 20/25 Antonio da Silva (6 Pflichtspiele): Ein Jahr hängte da Silva nach dem Double noch dran - in der 2. Liga beim MSV Duisburg. Dann beendete der heute 41-jährige Brasilianer seine Karriere. © getty 21/25 STURM - Robert Lewandowksi (47 Pflichtspiele): Genau wie Götze und Hummels zog es auch Lewandowksi nach München. Seit seinem Wechsel 2014 schoss er 189 Tore für den FC Bayern und gewann vier Meistertitel. © getty 22/25 Ivan Perisic (41 Pflichtspiele): Nach einem Abstecher zum VfL Wolfsburg, wo er 2015 seinen zweiten DFB-Pokal gewann, wechselte er zu Inter Mailand. Nun wieder leihweise in der Bundesliga für den FC Bayern im Einsatz. © getty 23/25 Lucas Barrios (25 Pflichtspiele): Der paraguayische Stürmer verließ den BVB nach dem Double und wurde zum Wandervogel. Seitdem von ihm bespielte Länder: China, Russland, Frankreich, Brasilien, Argentinien und Chile. © getty 24/25 Mohamed Zidan (3 Pflichtspiele): Er durfte das Double nicht mitfeiern, weil er den BVB noch in der Winterpause zu seinem Ex-Klub Mainz verließ. Im folgenden Sommer ging es in die VAE, später in die ägyptische Heimat. 2016 beendete Zidan seine Karriere. © getty 25/25 TRAINER - Jürgen Klopp: 2015 verließ er den BVB nach einem verlorenen Pokalfinale gegen Wolfsburg. Seit dem folgenden Oktober beim FC Liverpool tätig - wo er die Champions League gewann und die aktuelle Premier-League-Saison dominiert.

Wie erinnern Sie sich an Ihr erstes Treffen mit Jürgen Klopp?

Langerak: Ich hatte nicht viel von ihm gehört, aber mein Berater sagte, dass er der nächste große Trainer in Deutschland werden würde und dass alle ihn liebten. Als ich ihn schließlich traf, sagte er nur: 'Es ist egal, ob du schlecht spielst oder Fehler machst. Solange du hart arbeitest und trainierst, wirst du nie ein Problem mit mir haben.' Ich erinnere mich heute noch an diese Worte. Nach diesem Motto habe ich auch meine ersten Monate in Deutschland gelebt.

Welchen Weg zeigte Ihnen die Borussia anfangs auf?

Langerak: Der Plan war, die Nummer zwei hinter Roman Weidenfeller zu sein, ihn zu unterstützen und bei Bedarf zu vertreten. Ich hatte nicht den Druck, jede Woche zu spielen, weil ich wahrscheinlich etwas naiv war, aber auf eine gute Art und Weise.

Inwiefern?

Langerak: Als ich nach Deutschland kam, wusste ich nicht, wie groß Fußball in Europa wirklich ist. Das war ein Vorteil für mich, so konnte ich mich auf mein Training und meine Entwicklung konzentrieren.

Während Ihres fünfjährigen Engagements beim BVB blieb Ihnen hauptsächlich die Rolle hinter Weidenfeller. In unserem Interview 2014 sagten Sie, dass Sie sein Nachfolger und Dortmunds Nummer eins werden wollen. Auch Teddy de Beer, Ihr ehemaliger Torwarttrainer, meinte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Sie Weidenfeller ersetzen würden.

Langerak: In den ersten beiden Jahren war es ausschließlich mein Ziel, mich zu verbessern. An Weidenfeller gab es kein Vorbeikommen. In meiner dritten Saison wollte ich unbedingt den nächsten Schritt machen, ich habe dann auch einige Spiele bestritten. In einer perfekten Welt spielt man von der ersten Minute an. Als Torhüter ist das aber nicht immer möglich, also musste ich geduldig bleiben.

Ex-BVB-Keeper Langerak über Debüt gegen den FC Bayern

Wie fühlt es sich an, unter Klopp zu spielen? Vor allem, wenn man meist nicht in der Startelf steht - wie schafft er es, dass man die Motivation behält und daran glaubt, dass er volles Vertrauen in die Ersatzspieler hat?

Langerak: Es ist die Art und Weise, wie er mit den Spielern spricht. Er gibt jedem Einzelnen das Gefühl, wichtig zu sein. Er unterhält sich mit jedem über Alltägliches. Wir waren damals eine der besten Mannschaften der Welt und nur 14 Spieler konnten spielen. Der Rest musste auf seine Chance warten.

Die erste Chance bot sich Ihnen ausgerechnet in einem entscheidenden Spiel im Rennen um die Deutsche Meisterschaft gegen den FC Bayern München im Februar 2011, das mit 3:1 gewonnen wurde. Wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung?

Langerak: Weidenfeller war verletzt und am Tag vor der Partie erfuhr ich, dass ich spielen würde. Als Keeper ist es immer schwer, nach langer Zeit das erste richtige Spiel zu bestreiten. Mein Debüt im wahrscheinlich größten Spiel der Saison in München zu geben und dort zum ersten Mal seit 20 Jahren zu gewinnen, war sehr aufregend.

Was haben Klopp und Ihre Teamkollegen vor dem Spiel zu Ihnen gesagt?

Langerak: Klopp war ruhig und machte Witze. Es war fast so, als würden wir ein Freundschaftsspiel bestreiten. Ich begriff nicht, wie wichtig das Spiel war, ich war immer noch naiv. Ich sah das eher so: Wenn wir gewinnen, ist das großartig, aber wir haben immer noch das nächste Jahr vor uns. Als junger Kerl und Australier war das meine Mentalität. (lacht) Marcel Schmelzer kam zu mir und sagte: 'Du hast schon einmal 90 Minuten Fußball gespielt und große Spiele bestritten. Es sind nur weitere 90 Minuten, nicht mehr und nicht weniger.' Wir hatten eine sehr gute Truppe, das machte es einfacher für mich.

Wer war Ihr bester Mitspieler aus dieser Truppe?

Langerak: Nuri Sahin war fantastisch. Aber wir hatten auch großartige Spieler wie Robert Lewandowski, Neven Subotic und Mario Götze.

Gab es jemanden, der Ihnen im Training am meisten Probleme bereitet hat?

Langerak: Am ehesten Ivan Perisic, er war unglaublich. Marco Reus und Lewandowski aber auch.

© imago images / Sven Simon

Langerak über Kampf um die Nummer eins beim BVB

Zum Ende der Hinrunde der Saison 2014/15 ersetzten Sie Weidenfeller für vier Spiele, nachdem er eine Schwächephase hatte. Beeinflusste das Ihr Verhältnis?

Langerak: Gar nicht. Klopp entschied oft kurzfristig, wer im Tor stand. Meine Beziehung zu Weidenfeller war fantastisch. Er wusste, dass ich nicht gekommen bin, um Probleme zu bereiten oder Vaseline auf seine Handschuhe zu schmieren. (lacht)

2015 verkündete Klopp überraschend seinen Abschied zum Saisonende. Wie wurde das von der Mannschaft aufgefasst?

Langerak: Es war ein großer Schock, denn wir haben es nicht kommen sehen. Ich habe es zu Hause in den Nachrichten gesehen. Damals war es schwer zu realisieren, dass einer der besten Trainer der Welt einen der besten Vereine der Welt verlässt. Er hat unglaublich viel für unsere Karrieren getan. Aber das ist Profifußball. Es herrschte ein sehr professionelles Umfeld, daher kam niemand weinend zum Training.

Mitch Langerak: Seine Karriere im Überblick