Ajax veröffentlicht neues Auswärtstrikot: Fanshop bricht zusammen

Der niederländische Erstligist Ajax Amsterdam hat sein neues Auswärtstrikot für die kommende Saison 2020/21 veröffentlicht. Und dieses scheint offenbar dermaßen beliebt, dass der Fanshop anschließend für kurze Zeit zusammenbrach.

Das Trikot von Ausrüster adidas wurde unter dem Slogan 'Inspired by the past, created for the present to own the future' veröffentlicht und erinnert mit dem blauen Rauten-Muster ein wenig an die späten 80er-Jahre.