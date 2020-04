Wie die Taiwan Premier League ausgedursteten Fußball-Fans eine Plattform bietet

Taiwan ist eines der ganz wenigen Länder dieser Welt, in dem trotz der Coronakrise ein weitestgehend normaler Fußball-Betrieb stattfindet. Warum ist das so, wie ist die Lage vor Ort und wie gehen die Protagonisten damit um? Teil 3 eines kleinen Rundgangs durch die unbeirrbaren Länder. Hier geht es zu Teil 2: Nicaragua.

Sonntagvormittag, 10 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Auf dem YouTube-Kanal des taiwanesischen Fußballverbandes CTFA gibt es jetzt etwas zu sehen, was es aktuell sonst fast nirgendwo zu sehen gibt: Live-Fußball. Und das noch dazu gratis und in guter Bildqualität.

Acht Klubs umfasst die semiprofessionelle Taiwan Premier League. Die vier Spiele pro Spieltag beginnen jeden Sonntag zeitgleich. Alle vier werden bei YouTube in der Amtssprache Chinesisch angeboten, das Top-Spiel der Woche sogar mit einem englischsprachigen Kommentatoren-Duo. An diesem Sonntag: Taichung Futuro gegen den amtierenden Meister Tatung aus der Hauptstadt Taipei. Also gut, auf geht's!

User Jonathan cardenas fragt: "Tatung in Orange right??"

Während die beiden Mannschaften einlaufen und die Spieler von Tatung anschließend eng umschlungen einen Kreis bilden, stellt der Kommentator seinen Co-Kommentator und Experten als "Roy" vor. Roy scheint eine Instanz im taiwanesischen Fußball zu sein. Im Laufe der Übertragung erwähnt er bei fast jedem Spieler mehr oder weniger beiläufig, dass er ihn übrigens ganz hervorragend gut kennt. Über den Keeper von Tatung etwa weiß er nach persönlichen Unterhaltungen Bahnbrechendes zu berichten: "He is an ambitious guy and wants to be a good goalkeeper."

Unterhaltsam macht das taiwanesische YouTube-Live-Fußball-Erlebnis aber nicht nur die Expertise von Roy, sondern vor allem auch die Nicht-Expertise der sich zeitgleich im begleitenden Chat austauschenden Fußballfans aus aller Welt. Ausgedurstet nach Live-Fußball sind sie irgendwie alle hier gelandet und schauen jetzt eben Taichung Futuro gegen Tatung auf dem Kunstrasen des Taichung Taiyuan Football Pitch.

User Jonathan cardenas fragt da beispielsweise: "Tatung in Orange right??" Lev20091231 vermutet: "yep should be." Recht hat er oder sie. Henry Pao versucht die übrigen Chatter zu beeindrucken: "i played against these dudes years back." Man möchte es ihm glauben und weil man sie spielen sieht, glaubt man es ihm auch. Gechattet wird auf Englisch und Chinesisch, aber auch auf Polnisch und Spanisch und allen möglichen anderen Sprachen. Das verbindende Element ist der Fußball an sich und hin und wieder sind es auch die Wetten darauf. Oder wie Theara VanHi sagt: "Taiwan league , I like your league."

Die großen Vermarktungspläne der Taiwan Premier League

Seit vergangenem Jahr gibt es die Live-Übertragungen der Taiwan Premier League bei YouTube, in dieser Saison erfahren sie wegen der Coronakrise und in Ermangelung an Live-Fußball-Alternativen einen unverhofften Boom. "Wir haben bis zu 10.000 Zuseher pro Partie", sagt Liga-Generalsekretär Fang Jingren gegenüber SPOX und Goal. "Und wir bekommen viel positives Feedback von Fans aus aller Welt."

Geht es nach ihm, sind diese Übertragungen nur der erste Schritt zur weltweiten Vermarktung seiner semiprofessionellen Liga. "Wir verhandeln gerade mit internationalen TV-Anstalten und hoffen, bald positive Resultate verkünden zu können", sagt Fang Jingren. Die Interessenten sollen aus Europa, Südamerika und dem nahen Südkorea kommen. Abgesehen davon werde auch über Sponsorendeals mit internationalen Firmen verhandelt. Fang Jingren ist derzeit ein gefragter Mann, denn er hat in diesen Zeiten ein rares Gut im Angebot: Live-Fußball.