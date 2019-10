Lautaro Martinez steht für Argentiniens XXL-Umbruch: Das neue Licht in Messis Schattenland

Lautaro Martinez ist Hoffnungsträger einer Fußball-Nation, die im Schatten von Lionel Messi steht. Das klingt paradox, in Anbetracht des XXL-Umbruchs in der argentinischen Nationalmannschaft aber auch plausibel.

Angespannt und unerfreulich ist die Lage beim DFB-Team. 13 Ausfälle - so etwas hat es laut Joachim Löw "noch nie gegeben". Sein Gegenüber, Lionel Scaloni, kann davon ein Lied singen. Denkt man an Argentinien, denkt man an Stars. Ein Blick in den Kader der Albiceleste wirft jedoch Fragen auf. Vor allem: Wo sind die Stars?

Am Mittwoch tritt Argentinien im Testspiel gegen Deutschland (20.45 Uhr im LIVETICKER) ohne Lionel Messi, Mauro Icardi, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria und Sergio Agüero an. Dazu fehlen alle Spieler der heimischen Top-Klubs Boca Juniors und River Plate, denn der anstehende Superclasico im Copa-Libertadores-Halbfinale Ende Oktober wird als wichtiger erachtet.

Die großen Namen in der argentinischen Seleccion sind am Mittwoch Paulo Dybala, Leandro Paredes und Lautaro Martinez. Letzterer gilt als Hoffnungsträger der Albiceleste, spätestens nach seinem Hattrick innerhalb von 13 Minuten beim 4:0-Sieg über Mexiko im September.

© getty

Lautaro Martinez: Nationaltrikot trägt man nicht jeden Tag

Martinez steht für den Umbruch, den Trainer Scaloni unübersehbar einleiten will. Martinez ist jung, hungrig und bis in die Haarspitzen motiviert. "Ich bin immer noch aufgeregt, weil man dieses Trikot nicht jeden Tag trägt", sagte er nach seiner Gala im vergangenen Monat.

Der Stolz, für die Albiceleste spielen zu dürfen, schien in den vergangenen Jahren nach bitteren Niederlagen und erfolglosen Turnieren geschwunden zu sein. Phlegmatisch und undynamisch wirkten die Auftritte der Argentinier.

Mit Scaloni soll das Spiel der Südamerikaner wieder kraftvoller und zielstrebiger werden. Dabei verzichtet er auf alternde Stars (Messi ausgenommen) und setzt stattdessen auf die nächste Generation. Auf Spieler wie Lautaro "El Toro" (der Stier) Martinez.

Deutschland - Argentinien: Die Aufstellungen im WM-Finale 2014 © getty 1/29 Am Mittwoch trifft die DFB-Elf zum ersten mal seit fünf Jahren wieder auf Argentinien. SPOX zeigt die Aufstellungen der beiden Mannschaften aus dem WM-Finale 2014. © getty 2/29 MANUEL NEUER: Hielt auch im Finale seinen Kasten sauber und krönte sich zum Torhüter des Turniers. Hatte nach seinem Einsteigen gegen Higuain aber Glück, ohne Karte davongekommen zu sein. © getty 3/29 PHILIPP LAHM: Führte als Kapitän die DFB-Elf zum Weltmeistertitel. Beendete nach der WM seine Nationalmannschaftskarriere auf ihrem Höhepunkt. © getty 4/29 JEROME BOATENG: Spätestens mit dem WM-Titel endgültig den Sprung zum Elite-Innenverteidiger geschafft. Zusammen mit Mats Hummels eine für die Argentinier undurchbrechbare Mauer. © getty 5/29 MATS HUMMELS: Sorgte zusammen mit Boateng für eine stabile Viererkette. Im Finale oft gegen Higuain gefordert, ließ aber keinen Gegentreffer zu. © getty 6/29 BENEDIKT HÖWEDES: Verpasste während der WM keine einzige Minute. Hätte im Finale treffen können, setzte einen Kopfball kurz vor der Pause aber an den Pfosten. © getty 7/29 CHRISTOPH KRAMER: Stand für Sami Khedira in der Startelf. War aber nach einem Zusammenstoß mit Garay benommen und musste früh mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. © getty 8/29 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: War der unumstrittene Anführer im Mittelfeld. Ging im Finale bis an die Schmerzgrenze und veredelte mit dem Titel seine Nationalmannschaftskarriere. © getty 9/29 THOMAS MÜLLER: 2010 schoss er Argentinien im Viertelfinale früh ab, 2014 traf er nicht gegen die Albiceleste. Traf aber im gesamten Turnier fünfmal ins gegnerische Tor. © getty 10/29 TONI KROOS: Lenkte das Spiel der Deutschen. Mit vier Assists bester Vorlagengeber des Turniers. Nach der WM wechselte er zu Real Madrid und legte zur Weltmeisterschaft noch vier Champions-League-Titel dazu. © getty 11/29 MESUT ÖZIL: Der Spielmacher der Weltmeistermannschaft befand sich damals wohl auf dem Höchstpunkt seiner Formkurve. Trat vier Jahre später nach einem Disput mit dem DFB aus der Nationalmannschaft zurück. © getty 12/29 MIROSLAV KLOSE: Im Halbfinale gegen Brasilien wurde er Toptorschütze der WM-Geschichte, im Finale aber eher wirkungslos. Musste gegen Ende der regulären Spielzeit für Götze weichen. © getty 13/29 ANDRE SCHÜRRLE: Kam früh in der Partie für Kramer. Spielte in der 113. Minute den entscheidenden Pass auf Mario Götze, den dieser zum einzigen Treffer des Spiels vollstreckte. © getty 14/29 MARIO GÖTZE: Wurde von Trainer Löw mit den Worten "Zeig der Welt, dass Du besser bist als Messi" eingewechselt. Schoss die DFB-Elf daraufhin zur vierten Weltmeisterschaft. © getty 15/29 PER MERTESACKER: Wurde in der 120. Minute eingewechselt, um die Defensive zu verstärken und Zeit von der Uhr zu nehmen. Machte sich nach dem WM-Achtelfinale mit dem Eistonnen-Interview legendär. © getty 16/29 SERGIO ROMERO: Spielte ein sensationelles Turnier, stand unter den drei Nominierten zum besten Torhüter der WM. Musste aber im Finale einmal mehr hinter sich greifen als Manuel Neuer. © getty 17/29 PABLO ZABALETA: Verteidigte hinten rechts und ließ wenig zu. Bei der entscheidenden Flanke von Schürrle ließ er Mascherano den Vortritt beim Zweikampf und konnte so den Assist nicht verhindern. © getty 18/29 MARTIN DEMICHELIS: Der Ex-Münchner war der älteste Argentinier auf dem Platz. Sah auch beim Tor von Götze alt aus, als er sich von Schürrles Flanke überspielen ließ. © getty 19/29 EZEQUIEL GARAY: Der Nebenmann von Demichelis räumte im Laufe der Partie alles ab, was sich ihm in den Weg stellte. Nach der WM folgte ein Wechsel zu Zenit St. Petersburg. © getty 20/29 MARCOS ROJO: Freute sich beim Abseitstreffer von Gonzalo Higuain zu früh. Steht als einziger Teilnehmer des WM-Finales auch dieses Jahr im Kader für das Spiel gegen Deutschland. © getty 21/29 ENZO PEREZ: Der Benfica-Allrounder startete im Mittelfeld, musste aber im Laufe der Partie für Gago weichen. Spielt mittlerweile wieder in der Heimat bei River Plate. © getty 22/29 JAVIER MASCHERANO: Der Routinier war der erfahrenste Argentinier bei der WM. Der Barcelona-Defensivspezialist bekam im Finale Gelb und verpasste seinen dritten internationalen Titel nach zweimal Olympiagold. © getty 23/29 LUCAS BIGLIA: Stand neben Mascherano im Zentrum des Feldes. Wurde für sein hohes Laufpensum im Finale aber letztlich nicht belohnt. © getty 24/29 EZEQUIEL LAVEZZI: Der PSG-Spieler war neben Messi und Higuain der dritte Offensivspieler in der Startaufstellung der Südamerikaner. Machte seine Sache aber nicht überzeugend und musste bereits zur Halbzeit runter. © getty 25/29 LIONEL MESSI: Der Weltfußballer verpasste seine beste Chance auf den Weltmeistertitel. Mit der Niederlage bleibt seine Nationalmannschaftskarriere wohl unvollendet. © getty 26/29 GONZALO HIGUAIN: Vergab Chance um Chance, der einzige Treffer gelang ihm aus einer Abseitsposition. Hätte mit einer besseren Chancenverwertung für den dritten Titel für Argentinien sorgen können. © getty 27/29 SERGIO AGÜERO: Wurde zur Halbzeit eingewechselt und sah direkt eine Gelbe Karte. Die City-Legende blieb aber im Offensivspiel wirkungslos. © getty 28/29 RODRIGO PALACIO: Der Inter-Stürmer kam in der 78. Minute für Higuain in die Partie. Doch auch er konnte nicht für ein argentinisches Erfolgserlebnis sorgen. © getty 29/29 FERNANDO GAGO: War der letzte Joker von Trainer Alejandro Sabella. Konnte den Ausgang der Partie nicht ändern.

Lukaku passt besser zu Martinez als Kumpel Icardi

Der 22-Jährige ist auf dem besten Weg, seinem Status als Youngster zu entwachsen. Er spielt aktuell seine zweite Saison bei Inter Mailand, seine zweite im europäischen Spitzenfußball. Martinez brauchte Anlaufzeit, um sich an den schnelleren und anspruchsvolleren Fußball zu gewöhnen.

Mittlerweile ist er in Mailand zu 100 Prozent angekommen. "Er wird von den Fans sehr geliebt, er ist fast ein Idol", sagt Inter-Experte Renato Maisani von Goal. Das läge vor allem an der vorbildlichen Arbeitseinstellung des Angreifers. Scaloni bezeichnete ihn einst als Tier.

Die veränderten Umstände in Mailand tragen ihren Teil zu Martinez' Entwicklungssprung in dieser Saison bei. Trainer Antonio Conte ist ein großer Fan des Youngsters und baut im 3-5-2-System auf ihn. Plus: Icardi ist weg. Das klingt erstmal nach einem Nachteil, denn der ehemalige Inter-Kapitän ist eng mit Martinez befreundet, er nahm seinen Landsmann in Mailand an die Hand. Doch der Abgang bedeutete auch mehr Verantwortung und Spielanteile für Martinez.

Auch spielerisch ergänzen sich Martinez und Romelu Lukaku besser - der Belgier als klassischer Stoßstürmer und der Argentinier als hängende Spitze mit Spielmacher-Qualitäten. "Lukaku und Lautaro sind das perfekte Duo", meint auch Maisani. Icardi und Martinez ähneln sich zu sehr, auch wenn Icardi weniger in den Spielaufbau involviert war.

© getty

Lautaro Martinez - der mitspielende Wandspieler

Martinez lässt sich ähnlich wie Roberto Firmino beim FC Liverpool tief fallen, beteiligt sich am Aufbau und ist immer gut für einen besonderen Moment, etwa einem unerwarteten Schnittstellenpass mit dem ersten Kontakt.

Genauso agiert er aber auch als Wandspieler in vorderster Linie. Er mag mit 1,74 Meter wie ein Spielball für Abwehr-Berge wie Virgil van Dijk wirken, ist physisch aber stark genug, um Bälle zu halten. Gerade bei flachen Anspielen kann er den Angriff gewinnbringend verzögern und dann seine Mitspieler in Szene setzen. Oder aber er legt sich den Ball mit dem ersten Kontakt am Gegner vorbei und kreiert selbst. Dank seines tiefen Körperschwerpunkts ist diese Bewegung sehr schwer zu verteidigen und schon beinahe zum Markenzeichen von Martinez geworden.

Wie bei jedem Stürmer seines Typs gibt es genügend Kritiker, die nur die vergleichsweise geringe Torausbeute sehen. In 44 Spielen für Inter traf er "nur" zwölf Mal. "Es heißt, er könnte seinen Killerinstinkt noch verbessern, aber er spielt oft weit vom Tor weg, also ist es das nicht wirklich eine Schwäche", erklärt Maisani.

Lautaro Martinez im Steckbrief

geboren 22. August 1997 in Bahia Blanca Größe 1,74 m Gewicht 72 kg Position Sturm starker Fuß rechts Stationen Racing Club Jugend, Racing Club, Inter Mailand Serie-A-Spiele/Tore 44/12

Gesamtpaket bei Lautaro Martinez stimmt

Bei der Nationalmannschaft wird Martinez meist als Sturmspitze eingesetzt. Und siehe da: 13 Spiele, neun Tore. Die Kritik ist haltlos. Nicht grundlos war der FC Barcelona im Sommer um Martinez bemüht. Nicht grundlos wollten Real Madrid, Atletico und der BVB schon bedeutend früher beim damaligen Racing-Club-Talent zuschlagen. Das heißt jedoch nicht, dass Martinez der vollkommende Heilsbringer der Albiceleste ist.

Er ist immer noch erst 22 Jahre alt, was man seinem Spiel schon anmerkt. Hier und da ist er ein wenig zu verspielt, zu ballverliebt. Auch wenn das Tempodribbling zu seinen Stärken zählt, wählt er mit Ball am Fuß oft noch die falsche Entscheidung.

Doch Talent, Einstellung und die aktuelle Situation bei Inter passen zusammen, sodass Martinez vom Jungbullen zum echten El Toro werden kann.