Alisha Lehmann und Douglas Luiz: Das Paar von Aston Villa hat eine überraschende Regel

© Getty Images

Luiz und Lehmann schauen sich die Spiele des jeweils andere regelmäßig von der Tribüne aus an.

Für Lehmann ist mit Villa als aktueller Siebter in der WSL wohl nicht mehr als ein Mittelfeldplatz in dieser Saison drin. Am Mittwoch geht es für ihr Team zum Tabellenzweiten FC Chelsea.

Besser sieht es für Douglas Luiz aus, der in der Premier League von einem Platz unter den ersten Vier träumen darf. Am Wochenende überraschte Villa mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Arsenal und muss jetzt am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League in Lille antreten, bevor es am Wochenende in der Liga gegen Bournemouth geht.