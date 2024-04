Sohn von Carlo Ancelotti will Real Madrid trainieren: "Die Herausforderung schreckt mich nicht ab"

In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte um einen Abschied von Real. Im Januar war er in Saudi-Arabien im Gespräch, vor wenigen Tagen hieß es, er sei ein heißer Kandidat auf den Trainerposten beim FC Basel.

Carlo Ancelotti war im vergangenen Jahr kurz davor, brasilianischer Nationaltrainer zu werden, entschied sich dann aber doch zu besagter Verlängerung seines Vertrags. In dieser Saison hält Real Kurs auf den Gewinn der spanischen Meisterschaft und steht zudem im Viertelfinale der Champions League. Nach dem spektakulären 3:3 in der vergangenen Woche steht dort das Rückspiel bei Titelverteidiger Manchester City am Mittwoch an.