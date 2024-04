Interne Lösung: FC Barcelona will angeblich Rafa Márquez als Xavi-Nachfolger

© getty

Der Wunsch von Barça-Präsident Joan Laporta ist es aber weiterhin, dass sich Xavi umentscheidet und doch noch weitermacht. Dem Bericht zufolge ist das eine Option, wenn die Resultate in der Liga und der Champions League in den kommenden Wochen passen. Laporta wolle aber, dass Xavi in diesem Fall eine Pressekonferenz gibt, in der er seinen Sinneswandel erklärt.

Rafa Márquez spielte zwischen 2003 und 2010 für den FC Barcelona. Außerdem lief er in seiner Karriere unter anderem für Monaco, Hellas Verona und die New York Red Bulls auf. Seit Sommer 2022 coacht der 45-Jährige Barças zweite Mannschaft.