Im Halbfinale der Europa League kommt es heute zum Duell zwischen Juventus Turin und dem FC Sevilla. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, verrät SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Donnerstag, den 11. Mai, treffen in der Europa League Juventus und der FC Sevilla aufeinander. Das Halbfinalhinspiel startet um 21 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient das Allianz Stadium in Turin.

In der Liga läuft es für den FC Sevilla in dieser Saison nicht rund. Mit 44 Zählern liegen die Spanier in der Primera Division nur im Mittelfeld der Tabelle. Der FC Sevilla gehört auch in diesem Jahr dennoch zu den Favoriten auf den Titel in der Europa League. Der Rekordsieger zeigte bislang in diesem Wettbewerb seine ganze Klasse. In der K.o.-Runde schickte das Team von José Luis Mendilibar mit PSV Eindhoven oder Manchester United schon einige Schwergewichte nach Hause. Wie schlägt sich der FC Sevilla heute gegen Juventus?

Mit dem Team aus Turin wartet auf die heutigen Gäste das nächste Spitzenteam. Auch Juventus Turin, die zu Beginn der Europapokalsaison noch in der Champions League antraten, traf in der K.o.-Runde der Europa League auf das ein oder andere Schwergewicht. Das Halbfinale erreichte Juventus durch einen knappen Erfolg über Sporting Lissabon. Im Achtelfinale des Turniers scheiterte zudem der SC Freiburg an dem italienischen Spitzenteam.

Juventus vs. FC Sevilla, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Juventus: Szczesny - Danilo, Bremer, Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Vlahovic

Szczesny - Danilo, Bremer, Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Vlahovic FC Sevilla: Bounou - Navas, Bade, Gudelj, Acuna - Gueye, Rakitic - Ocampos, Torres, Gil - En-Nesyri

Juventus vs. FC Sevilla, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Im TV wird am heutigen Donnerstagabend die Begegnung zwischen Juventus und dem FC Sevilla nicht gezeigt. Die Übertragungsrechte an der Partie hält RTL, der Privatsender zeigt das Halbfinale stattdessen live und in voller Länge im Livestream ab 20.10 Uhr.

Den Livestream von RTL findet Ihr auf der Streamingplattform RTL+. Dort seht Ihr zudem das Duell am heutigen Abend in der Konferenz. Der Zugang zu RTL+ ist kostenpflichtig, ein Abo bei RTL+ könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

Juventus vs. FC Sevilla, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Das Duell zwischen Juventus und dem FC Sevilla verfolgt SPOX am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über das gesamte Geschehen auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Europa League, Halbfinale - Die Partien im Überblick