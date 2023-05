Anzeige

In der Europa League stehen am heutigen Abend die Halbfinalhinspiele auf dem Programm. Alle Informationen zu der Free-TV-Übertragung der Spiele und wo Ihr die Europapokalduelle live im TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag, den 11. Mai, startet das Europa-League-Halbfinale mit den Hinspielen. Jeweils um 21 Uhr deutscher Zeit beginnen die beiden Duelle in der Runde der letzten Vier.

Bayer Leverkusen startet heute gegen AS Rom die Mission Europa-League-Finale. Das Team von Xabi Alonso gastiert am Abend im Stadio Olimpico in Rom. Schaltet Bayer Leverkusen die Roma im Halbfinale der Europa League aus? Der Finaleinzug würde für die Leverkusener das erste Europapokalendspiel seit 2002 bedeuten.

Das Parallelspiel bestreiten am Abend Juventus und der FC Sevilla. Die beiden europäischen Spitzenteams treffen heute im Allianz Stadium in Turin aufeinander. Welche Mannschaft verschafft sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche?

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Hinspiel/Rückspiel Do., 11.5. 21 Uhr Juventus Turin FC Sevilla Hinspiel Do., 11.5. 21 Uhr AS Rom Bayer Leverkusen Hinspiel Do., 18.5. 21 Uhr FC Sevilla Juventus Turin Rückspiel Do., 18.5. 21 Uhr Bayer Leverkusen AS Rom Rückspiel

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

RTL zeigt sich am heutigen Abend für die Übertragung der Europa League zuständig. Im Free-TV überträgt der Privatsender ab 20.15 Uhr die Partie zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen. Ab 21 Uhr seht Ihr die Begegnung dort live und in voller Länge.

Das Duell zwischen Juventus und dem FC Sevilla seht Ihr heute dagegen ausschließlich im Livestream auf RTL+, dem hauseigenen Streamingdienst von RTL. RTL startet mit den Vorberichten zum Europapokalspiel um 20.10 Uhr. Auf RTL+ findet Ihr zudem den Livestream zu der Begegnung zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen.

© getty Bayer Leverkusen ist der letzte deutsche Europapokal-Vertreter.

Im Livestream auf RTL+ könnt Ihr das Europa-League-Halbfinale am Abend alternativ in der Konferenz verfolgen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+, um am heutigen Donnerstag die Livestreams des Privatsenders sehen zu können. RTL bietet Euch jedoch die Möglichkeit das RTL+-Abo einen Monat lang kostenlos zu testen.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Die beiden Europa-League-Duelle könnt Ihr am heutigen Abend bei SPOX im Liveticker erleben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf den Plätzen.

