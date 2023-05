Anzeige

Am 31. Mai findet das Europa League Finale 2023 statt. Doch wie viel kosten die Karten für das Endspiel des Europapokal-Wettbewerbs? SPOX klärt auf.

Ende Mai ist es endlich soweit: Eine lange Europa-League-Saison geht mit dem Finale zu Ende. Das Endspiel ist für den 31. Mai 2023 angesetzt. Um 21.00 Uhr deutscher Zeit beginnt das Europa League Finale in der Puskás Aréna im ungarischen Budapest. Das 2019 eröffnete Stadion bietet Platz für 67.215 Zuschauer (Finalkapazität: 63.000). 2020 diente die Puskás Aréna als Austragungsort des UEFA Super Cup.

Aktuell kämpfen noch vier Teams um den Einzug in das Europa League Finale 2023. Die Halbfinalpartien sind für den 11. und 18. Mai terminiert. Im Wettbewerb vertreten sind unter anderem noch Juventus Turin und der FC Sevilla. Als letztes deutsches Team im Europapokal duelliert sich zudem Bayer Leverkusen mit AS Rom um den Einzug in das Endspiel der Europa League.

© getty Die Puskás Aréna in Budapest dient als Austragungsort des Europa League Finales 2023.

Europa League Finale 2023, Tickets: Wie viel kosten die Karten für das Endspiel?

Seit dem 28. April ist der Ticketverkauf für das Finale der Europa League 2023 offiziell beendet. Insgesamt 46.800 Tickets verteilt die UEFA im Finale an die Fans und die Öffentlichkeit, die Stadionkapazität beim Europa League Endspiel liegt bei 63.000 Zuschauern.

Jeweils 15.000 Tickets stellt die UEFA den beiden Finalisten bereit. Für die übrigen Eintrittskarten konnten sich die Fans über ein Ticketportal der UEFA bewerben. Über einen Erhalt der Tickets entscheidet das Los.

Die Fans konnten sich vor Antragstellung für vier Arten von Tickets entscheiden. Die Eintrittskarten der Kategorie 4 schlagen mit 40 Euro pro Ticket zu Buche. Zu dieser Kategorie gehören auch die barrierefreien Tickets, welche eine Freikarte für eine Begleitperson beinhaltet. Mit steigender Sitzplatzqualität steigen auch die Preise der Karten. Tickets der Kategorie 3 kosten 65 Euro, Eintrittskatten der Kategorie 2 100 Euro. Für die besten Plätze der Kategorie 1 müssen die Fans 150 Euro auf den Tisch legen.

Europa League Finale 2023, Tickets: Wie viel kosten die Karten für das Endspiel? - Die Ticketpreise im Überblick

Kategorie 4 : 40 €

: 40 € Kategorie 3 : 65 €

: 65 € Kategorie 2 : 100 €

: 100 € Kategorie 1 : 150 €

: 150 € Barrierefreie Tickets: 40 € (Ticket der Kategorie 4, inklusive Freikarte für Begleitperson)

