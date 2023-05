Europa League Finale 2023: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Anzeige

Das Finale der Europa League rückt von Tag zu Tag näher. Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Endspiel des europäischen Wettbewerbs.

Die Fußballsaison in Europa befindet sich in der finalen Phase, dies gilt auch für die Europa League. Im Kampf um die Trophäe im zweitwichtigsten europäischen Turnier sind lediglich vier Topteams übrig geblieben: Juventus Turin, Rekordsieger FC Sevilla, AS Rom und mit Bayer Leverkusen auch ein Bundesligist. Die Paarungen für das Halbfinale wurden bereits ausgelost: Juventus kriegt es mit dem FC Sevilla zu tun, während die Werkself auf die von Jose Mourinho trainierte Roma trifft.

Am Donnerstag, den 11. Mai werden die Hinspiele absolviert, eine Woche darauf, am 18. Mai, steigen dann die Rückspiele. Leverkusen spielt zuerst auswärts, dann zu Hause.

Während also zuerst einmal noch das Halbfinale im Fokus liegt, wirft SPOX einen Blick in die Zukunft und liefert Euch im Folgenden die wichtigsten Infos zum Finale der Europa League.

Europa League Finale 2023: Datum, Termin, Ort

Wenn dann in etwas mehr als einer Woche die beiden Finalisten feststehen, dauert es auch nicht mehr lange, bis im Finale um die Trophäe gekämpft wird. Keine zwei Wochen darauf folgt nämlich schon das Endspiel, genauer gesagt am Mittwoch, den 31. Mai 2023.

© getty Eintracht Frankfurt gewann im vergangenen Jahr die Europa League.

Lange vor Beginn der ersten Qualifikationsspiele für die Europa League stand zudem schon der Ort fest, an dem das Finale über die Bühne gehen wird. In der Spielzeit 2022/2023 hat die ungarische Hauptstadt Budapest den Zuschlag bekommen, das Finale steigt in der Puskás Aréna, die Platz für ca. 67.000 Zuschauer bietet. Das Stadion wurde unter anderem auch für die Europameisterschaft 2021 und für den UEFA Super Cup 2020 genutzt.

Datum Finalist 1 Finalist 2 Ort Mi., 31.5. Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Puskás Aréna, Budapest (Ungarn)

Europa League Finale 2023: Datum, Termin, Ort - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 31. Mai 2023

31. Mai 2023 Ort: Puskás Aréna, Budapest (Ungarn)

Puskás Aréna, Budapest (Ungarn) TV: RTL

Livestream: RTL+

Europa League Finale 2023: Übertragung im TV und Livestream

Es gibt keine Überraschung in Bezug auf die Übertragungsrechte für das Finale der Europa League. Wie auch in den Runden davor ist auch für das Endspiel die RTL Mediengruppe der richtige Ansprechpartner. Der Privatsender besitzt in Deutschland nämlich die Übertragungsrechte und zeigt daher den Kampf um die Trophäe am 31. Mai live im frei empfangbaren Fernsehen.

Parallel dazu liefert RTL auch eine Übertragung im Livestream bei RTL+. Allerdings ist der Zugang zum Streamingdienst mit einer Kosten- und Abonnementbarriere versperrt. Ihr benötigt also ein Abo, um die Partie im Livestream zu schauen. Diesbezüglich stehen mehrere Abovarianten zur Verfügung, beginnend mit RTL+ Premium, für das monatlich 6,99 Euro anfallen.