Bayer Leverkusen vs. AS Rom, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayern Leverkusen trifft heute zum Halbfinal-Rückspiel in der Europa League auf AS Rom. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

In den vergangenen Tagen wurde die Frage nach den Finalisten für die Champions League geklärt, am heutigen Donnerstag, den 18. Mai, will nun auch die Europa League nachziehen. Beide Halbfinal-Rückspiele finden nämlich gleichzeitig um 21 Uhr statt.

Eines der beiden Halbfinals bestreiten Bayer Leverkusen und AS Rom. Das Hinspiel vor einer Woche ging 1:0 zugunsten der Römer aus, Edoardo Bove bescherte in der 63. Spielminute den 1:0-Siegtreffer. Doch den Leverkusenern bleiben auf jeden Fall noch 90 Minuten, um das Ergebnis zu korrigieren, noch dazu vor heimischem Publikum. Das Rückspiel steigt nämlich in der BayArena.

Im Parallelspiel bestreiten Rekordsieger FC Sevilla und Juventus Turin ihr Rückspiel. Die Ausgangslage in dieser Paarung ist um einiges ausgeglichener, nachdem das erste Aufeinandertreffen 1:1 endete.

Bayer Leverkusen vs. AS Rom, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Es werden bzw. wurden bei weitem nicht alle Spiele der Europa League im Free-TV übertragen, das heutige Rückspiel zwischen Leverkusen und der Roma ist allerdings eines davon. Nachdem die RTL Mediengruppe die Übertragungsrechte am Turnier in Deutschland besitzt, ist das Spiel also bei RTL im Free-TV zu sehen.

© getty Kann Roma-Trainer José Mourinho den nächsten Finaleinzug perfekt machen?

Um 20.15 Uhr meldet sich dann das übliche Team für die Vorberichterstattung, Laura Papendick fungiert auch heute als Moderatorin, die ehemaligen Profis Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle stehen dabei als Experten zur Verfügung.

Nach der Vorberichterstattung übernimmt dann das Kommentatoren-Duo, das Marco Hagemann und Steffen Freund bilden, die Sendung.

Doch RTL ist heute nicht nur mit einer Free-TV-Übertragung zur Stelle, sondern stellt nebenbei bei RTL+ auch einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

Bayer Leverkusen vs. AS Rom, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Wer ansonsten immer noch keinen Zugang zum Spiel bekommen kann, hat die Möglichkeit, bei SPOX im Liveticker die Partie zu verfolgen. Wir lassen für Euch keine wichtige Spielaktion aus.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom.

Bayer Leverkusen vs. AS Rom, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker - Diaby, Hlozek, Wirtz

Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker - Diaby, Hlozek, Wirtz Roma: Rui Patricio - Mancini, Cristante, Roger Ibanez - Celik, Spinazzola - Matic - Bove, Lo. Pellegrini - Abraham, Dybala

Bayer Leverkusen vs. AS Rom, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. AS Rom

Bayer Leverkusen vs. AS Rom Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV: RTL

Livestream: RTL+

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick