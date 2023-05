Anzeige

In der Europa League trifft Bayer Leverkusen am heutigen Abend auf AS Rom. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Halbfinalspiel in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier.

Als letztes deutsches Team im Europapokal duellieret sich Bayer Leverkusen am Abend in der Europa League mit AS Rom. Wie schlägt sich das Team von Xabi Alonso heute im Halbfinalhinspiel?

AS Rom vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Donnerstag, den 11. Mai, empfängt AS Rom Bayer Leverkusen zum Halbfinalhinspiel in der Europa League. Das Europapokalduell startet um 21 Uhr im Stadio Olimpico in Rom. Das Schiedsrichtergespann am heutigen Abend führt der Engländer Michael Oliver an.

Das letzte Mal stand Bayer Leverkusen vor über 20 Jahren in einem Europapokalhalbfinale. 2002 traf Leverkusen in der Champions League auf Manchester United und gewann das Duell gegen die Engländer. Gegen AS Rom möchte die Mannschaft von Xabi Alonso den nächsten Finaleinzug perfekt machen. Welches Gesicht zeigt Bayer Leverkusen heute nach der Derby-Niederlage am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln?

AS Rom musste am vergangenen Ligaspieltag ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Gegen Inter verlor das Team von Trainer José Mourinho mit 0:2. Die Roma zeigte sich zuletzt formschwach, seit mittlerweile vier Pflichtspielen warten die heutigen Gastgeber auf auf einen Sieg. Den letzten feierte die Roma beim 4:1-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam, der Erfolg machte den Einzug in das heutige Europa-League-Halbfinale perfekt.

AS Rom vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Europa League, Halbfinale

Europa League, Halbfinale Duell: AS Rom vs. Bayer Leverkusen

AS Rom vs. Bayer Leverkusen Datum: 11.05

11.05 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Stadio Olimpico, Rom

Stadio Olimpico, Rom Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

AS Rom vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

RTL zeigt am heutigen Abend das Duell zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen live im Free-TV. Der Kölner Privatsender startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Europapokalspiel. Ab 21 Uhr sind für RTL heute Marco Hagemann und Steffen Freund als Kommentatoren im Einsatz.

Ebenfalls live und in voller Länge überträgt RTL das Europa-League-Halbfinale zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen im Livestream auf RTL+. Dort seht Ihr die Begegnung alternativ in der Konferenz, zusammen mit dem Duell zwischen Juventus Turin und dem FC Sevilla - das es überdies auch als Einzelspiel gibt.

AS Rom vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

AS Rom: Rui Patricio - Cristante, Mancini, Inbanez - Zalewski, Camara, Bove, Matic, Spinazzola - Pellegrini, Dybala

Rui Patricio - Cristante, Mancini, Inbanez - Zalewski, Camara, Bove, Matic, Spinazzola - Pellegrini, Dybala Bayer Leverkusen: Hradecki - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Amiri, Wirtz, Bakker - Diaby, Hlozek

AS Rom vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Im Liveticker begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch das Duell zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

