Im Viertelfinale der Europa League gastiert Bayer Leverkusen am heutigen Tag bei Union Saint-Gilloise. Alle Informationen zu der Übertragung der Europapokalpartie und wo Ihr das Rückspiel in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, den 20. April, trifft Union Saint-Gilloise in der Europa League auf Bayer Leverkusen. Das Viertelfinalrückspiel startet um 21.00 Uhr im Lotto Park in Brüssel.

Bayer Leverkusen träumt weiterhin vom Europa-League-Halbfinale! Und die Hoffnungen auf einen Einzug in die Runde der letzten Vier sind berechtigt. 1:1 endete in der vergangenen Woche das Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise. Florian Wirtz rettete mit seinem späten Treffer den Leverkusenern das Unentschieden.

Seit elf Pflichtspielen ist das Team von Xabi Alonso ungeschlagen, zuletzt musste sich Bayer Leverkusen aber mit zwei Unentschieden begnügen. Gegen Union Saint-Gilloise benötigen die Leverkusener für das Weiterkommen einen Sieg. Gelingt das Bayer Leverkusen am heutigen Abend gegen die starken Belgier?

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, Burgess, Machida - Niewkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin - Adingra, Boniface

© getty Florian Wirtz erzielte für Bayer Leverkusen im Hinspiel den Ausgleichstreffer.

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen zeigt RTL am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr die Begegnung live ab 20.15 Uhr. Der Anstoß der Partie erfolgt nach den Vorberichten um 21.00 Uhr.

Live und in voller Länge überträgt der Privatsender die Partie zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen zudem im Livestream auf RTL+. Dort seht Ihr das Europapokalspiel alternativ in der Konferenz mit den drei anderen Europa-League-Rückspielen am Abend. Ihr benötigt ein Abonnement bei RTL+, um auf den Livestream des Privatsenders zugreifen zu können.

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: Europa League, Viertelfinalrückspiel

Europa League, Viertelfinalrückspiel Duell: Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen Datum: 20.04.2023

20.04.2023 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Lotto Park, Brüssel

Lotto Park, Brüssel Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die Begegnung zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

