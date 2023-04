Anzeige

Sevilla trifft heute im Viertelfinale der Europa League auf Manchester United. Wo Ihr das Rückspiel live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefert SPOX Euch in diesem Artikel.

Sevilla empfängt am heutigen Donnerstag, den 20. April, Manchester United zum Duell in der Europa League. Das Viertelfinalrückspiel wird um 21.00 Uhr angestoßen. Als Austragungsort der Europapokalpartie dient das Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla.

Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag lieferten sich Sevilla und Manchester United einen offenen Schlagabtausch. Trotz einer 2:0-Führung zur Pause, reichte es für die Engländer vor heimischen Publikum nur zu einem 2:2. Manchester United sah kurz vor Schluss schon wie der sichere Sieger aus, ehe zwei späte Eigentore Sevilla das Unentschieden retteten.

Der Gastgeber aus Sevilla befinden sich damit in einer guten Ausgangsposition für das Rückspiel. Selbstvertrauen für die heutige Aufgabe dürfte zudem der 2:0-Erfolg über den FC Valencia in der Liga am vergangenen Wochenende geben.

Manchester United bestritt seine Aufgabe in der Liga ebenfalls erfolgreich. Das Team von Erik ten Haag besiegte Nottingham Forrest souverän mit 2:0. Ziehen die Red Devils mit einem Sieg am heutigen Abend in das Halbfinale der Europa League ein oder gelingt dem sechsmaligen Europa-League-Champion das Weiterkommen?

© getty Das Hinspiel zwischen Sevilla und Manchester United endete 2:2.

Sevilla vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Europa League, Viertelfinalrückspiel

Event: Europa League, Viertelfinalrückspiel

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen Datum: 20.04.2023

20.04.2023 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Übertragung im Liveticker: SPOX

Sevilla vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Begegnung zwischen Sevilla und Manchester United zeigt sich heute RTL zuständig. Der Kölner Privatsender besitzt in dieser Saison nämlich die Übertragungsrechte an allen Europa-League-Spielen.

RTL zeigt das Europapokalspiel am heutigen Abend live und in voller Länge im Livestream auf RTL+. Dort seht Ihr die Vorberichte zum Viertelfinalrückspiel ab 20.30 Uhr, eine halbe Stunde später erfolgt der Anstoß des Duells. Auf RTL+ könnt Ihr die Partie zudem in der Konferenz verfolgen.

Um das Spiel zwischen Sevilla und Manchester United heute im Livestream erleben zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+. Dieses Abonnement könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen.

Sevilla vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Sevilla: Bounou - Navas, Badé, Marcao, Acuña - Fernando, Rakitić, Gudelj - Ocampos, En-Nesyri, Suso

Bounou - Navas, Badé, Marcao, Acuña - Fernando, Rakitić, Gudelj - Ocampos, En-Nesyri, Suso Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Eriksen, Sancho - Martial

Sevilla vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Das Duell zwischen Sevilla und Manchester United verfolgt SPOX am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Wenn Ihr das Europa-League-Spiel nicht im Livestream sehen könnt, seid Ihr bei uns an der richtigen Adresse. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

