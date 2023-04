Anzeige

In der Europa League stehen heute die ersten Viertelfinalspiele auf dem Programm. Doch welche der Partien werden live im Free-TV übertragen? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Donnerstag, den 13. April, startet die Viertelfinalrunde in der Europa League. Welche Teams verschaffen sich im Hinspiel eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Halbfinale?

Mit Bayer Leverkusen ist in der Europa League noch ein deutsches Team vertreten. Die Mannschaft von Bayer-Trainer Xabi Alonso bekommt es heute um 21.00 Ihr mit Union Saint-Gilloise zu tun, die in der vorherigen K.o.-Runde Union Berlin aus dem Turnier warfen.

Ebenfalls um 21.00 Uhr kommt es mit der Partie zwischen Manchester United und dem FC Sevilla zum Duell zweier europäischer Schwergewichte. Um die gleiche Uhrzeit empfängt Juventus Turin am heutigen Abend Sporting Lissabon. Das erste Europa-League-Viertelfinalspiel des Tages bestreiten Feyenoord Rotterdam und AS Rom um 18.45 Uhr.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Der Spieltag im Überblick

Termin Begegnung Übertragung Do., 13.04, 18.45 Uhr Feyenoord Rotterdam vs. AS Rom RTL+ Do., 13.04, 21.00 Uhr Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise RTL Do., 13.04, 21.00 Uhr Manchester United vs. FC Sevilla RTL+ Do., 13.04, 21.00 Uhr Juventus Turin vs. Sporting Lissabon RTL+

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Europa-League-Spiele hat sich in dieser Saison RTL gesichert. Der Kölner Privatsender überträgt am heutigen Abend die vier Viertelfinalspiele live und in voller Länge. Eine Begegnung zeigt RTL dabei im Free-TV: Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise.

© getty Wie schlägt sich Bayer Leverkusen heute im Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise?

RTL beginnt mit den Vorberichten des Europa-League-Spiels um 20.15 Uhr. Das RTL-Team besteht heute aus Moderatorin Laura Papendick sowie den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Kommentiert wird das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise von Marco Hagemann und Steffen Freund. Alternativ seht Ihr die Begegnung im Livestream auf RTL+.

Auf dem Streamingdienst RTL+ überträgt der Privatsender heute auch die Duelle zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom, Manchester United und dem FC Sevilla sowie die Partie zwischen Juventus Turin und Sporting Lissabon live und vollumfänglich. Ab 18.10 Uhr zeigt RTL+ das Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam vs. AS Rom im Livestream. Die Livestream-Übertragung der drei späten Duelle startet um 20.30 Uhr.

Um auf die Livestreams von RTL+ zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. RTL bietet Euch alternativ die Option das Abonnement einen Monat lang kostenlos zu testen.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

Alle Viertelfinalspiele verfolgt SPOX am heutigen Tag für Euch in ausführlichen Livetickern. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf den Plätzen.

