Anzeige

Union Berlin ist heute für das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zu Gast bei Union Saint-Gilloise. SPOX bietet das Duell im Liveticker zum Mitlesen an.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin - Anpfiff: 21 Uhr (Hinspiel - 3:3) Tore / Aufstellung Saint-Gilloise Moris - Kandouss, Burgess, van der Heyden - Nieuwkoop, Lapoussin, Teuma, Lynen, Lazare Amani - Adingra, Boniface Aufstellung Union Berlin Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - Becker, Michel Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Hinspiel vor einer Woche in Berlin endete mit einem 3:3-Unentschieden. Aufseiten der Eisernen sorgten Josip Juranovic, Robin Knoche und Sven Michel für die Treffer. Nun geht es auswärts gegen den Zweiten der belgischen Liga, der am Wochenende Tabellenführer KRC Genk mit 2:1 besiegen konnte. Union Berlin trennte sich in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg hingegen mit einem 1:1-Unentschieden.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient der Lotto Park in der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Union Saint-Gilloise und Union Berlin.

© getty Union Berlin kann heute ins Viertelfinale der Europa League ziehen.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin: Europa League heute im TV und Livestream

Das Duell ist sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen. In beiden Fällen ist RTL der richtige Ansprechpartner. Im TV beginnt um 20.15 Uhr der Countdown zum Duell, dabei übernimmt Laura Papendick die Rolle der Moderatorin. Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle fungieren als Experten. Danach melden sich die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Der Livestream zum Spiel wird parallel dazu bei RTL+ angeboten. Der Zugriff darauf ist mit Kosten verbunden.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin: Europa League heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

Union Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, Burgess, van der Heyden - Nieuwkoop, Lapoussin, Teuma, Lynen, Lazare Amani - Adingra, Boniface

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - Becker, Michel

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Europa League: Das Achtelfinale im Überblick