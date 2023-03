Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Im Kampf ums Weiterkommen in der Europa League bestreiten Union Saint-Gilloise und Union Berlin heute ihr Achtelfinal-Rückspiel. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Es ist Donnerstag, das heißt, dass wieder Spiele der Europa League anstehen. Am heutigen 16. März finden die entscheidenden acht Rückspiele im Rahmen des Achtelfinals statt. Im Rennen um den europäischen Titel befinden sich drei deutsche Klubs, darunter auch Union Berlin, das um 21 Uhr gegen Union Saint-Gilloise antritt.

Vor einer Woche trennten sich die beiden Mannschaften in Berlin mit einem 3:3-Unentschieden, heute fällt also im Lotto Park in der belgischen Hauptstadt Brüssel die Entscheidung darüber, wer in die Runde der letzten Acht ziehen darf.

© getty Union Berlin und Union Saint-Gilloise kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League.

Während die Eisernen in der Bundesliga am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinauskamen, meisterte Saint-Gilloise seine Generalprobe mit einem 2:1-Sieg gegen den belgischen Tabellenführer KRC Genk.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Obwohl RTL die Übertragungsrechte an der Europa League besitzt, werden die wenigsten Spiele davon im Free-TV übertragen. Das Rückspiel zwischen Union Saint-Gilloise und Union Berlin ist allerdings eines davon. Im frei empfangbaren Fernsehen werden deswegen um 20.15 Uhr die Vorberichte zum Duell geliefert.

Parallel dazu ist RTL auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Dafür müsst Ihr RTL+ aufsuchen. Dort sind nämlich alle Achtelfinal-Rückspiele von heute zu sehen - sowohl einzeln als auch in Form einer Konferenz. Wer also auch Freiburg vs. Juventus und Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen schauen möchte, ist bei RTL+ genau richtig. Zugriff auf RTL+ bekommt man nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, den Kampf ums Viertelfinale zwischen Union Saint-Gilloise und Union Berlin heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Achtelfinale (Rückspiel)

Achtelfinale (Rückspiel) Datum: 16. März 2023

16. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Lotto Park, Brüssel

Lotto Park, Brüssel TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

