Europa League: Di Maria schießt Juve ins Achtelfinale

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin darf dank Weltmeister Angel Di Maria in einer Albtraumsaison vorerst weiter Europapokal spielen. Die Alte Dame, die nach Punktabzug in der Serie A nur auf Platz sieben liegt, setzte sich im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde beim FC Nantes mit 3:0 (2:0) durch und zog nach dem 1:1 im Hinspiel ins Achtelfinale ein.

Der argentinische Altstar Di Maria (5./20., Handelfmeter/78.) erzielte alle Tore für Juve, das nach der Roten Karte für Nicolas Pallois (19.) schon früh in Überzahl spielte.

Dem Traditionsklub, in der Champions League bereits in der Vorrunde ausgeschieden, waren zuletzt wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung in Zusammenhang mit Spielertransfers 15 Punkte abgezogen worden. Der Klub hat dagegen Einspruch beim obersten Sportgericht des Italienischen Olympischen Komitees CONI eingereicht.

Das Achtelfinale erreichten auch Sporting Lissabon nach einem 4:0 (1:0) beim FC Midtjylland in Dänemark und der FC Sevilla trotz des 0:2 (0:0) bei der PSV Eindhoven.

Europa League: Die Ergebnisse im Überblick

Heim Gast Ergebnis FC Midtjylland Sporting CP 0:4 FC Nantes Juventus Turin 0:3 PSV Eindhoven FC Sevilla 2:0

*Gefettete Klubs qualifizieren sich für die nächste Runde.