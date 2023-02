Anzeige

Die Hinspiele der ersten K.-o.-Runde in der Europa League sind gespielt. Weiter geht es mit den Rückspielen, dann folgt das Achtelfinale. Wann die Auslosung der Partien stattfindet, erklärt Euch SPOX hier.

In der ersten K.-o.-Runde waren insgesamt zwei deutsche Mannschaften vertreten. Bayer Leverkusen musste gegen AS Monaco ran und verlor zuhause mit 2:3. Den Siegtreffer erzielte Monacos Axel Disasi erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Außerdem war Union Berlin im Einsatz. In der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam spielten die Eisernen solide und errangen ein 0:0. Damit besitzt Union Berlin für das Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei alle Möglichkeiten ins Achtelfinale einzuziehen.

Neben den acht Siegern der Playoffs sind die acht Gruppensieger bereits für das Achtelfinale qualifiziert. So haben sich der FC Arsenal, Fenerbahce, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord Rotterdam, Ferencvaros Budapest und der SC Freiburg bereits qualifiziert.

Doch viel wichtiger: Wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt und wo wird sie übertragen?

Europa League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

Die Auslosung für die Achtelfinalpartien der UEFA Europa League findet am 24. Februar 2023 um 13.00 Uhr statt. Die Zeremonie wird wie immer im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) abgehalten.

Europa League: Wie läuft die Auslosung für das Achtelfinale ab?

Die Spiele für das Achtelfinale werden aus zwei Töpfen gezogen, in denen sich jeweils acht Mannschaften befinden. Die acht Gruppensieger befindet sich dabei als gesetzte Teams im ersten Topf. Ihnen wird jeweils ein Sieger aus den Playoffs zugelost.

Es ist außerdem ausgeschlossen, dass eine Mannschaft gegen ein Team aus dem gleichen Land spielt. Beispielsweise ist die Partie SC Freiburg gegen Union Berlin ausgeschlossen.

Europa League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele sind für den 9. März terminiert. Eine Woche später, am 16. März sollen die Rückspiele stattfinden. Die Sieger ziehen in das Viertelfinale ein und treffen im April aufeinander. Das Halbfinale ist für Mai geplant.

Europa League: Wo wird die Auslosung für das Achtelfinale live im TV und Livestream übertragen?

Die Auslosung des Achtelfinals kann über den Pay-TV-Sender Sky live mitverfolgt werden, bei Sky Sport News ist die Auslosung der Europa League zu sehen.

Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream. Diesen findet Ihr unter skysport.de oder über diesen Link. Falls Ihr bereits Sky-Kunden seid, könnt Ihr auch auf Sky Go und WOW die Auslosung via Livestream verfolgen.

Außerdem strahlt die UEFA selbst die Auslosung des Achtelfinals aus. Dazu könnt Ihr über diesen Link direkt zum Livestream auf der eigenen Website gelangen.

© getty FC Barcelona gegen Manchester United war in den vergangenen Jahrzehnten stets ein Prestigeduell in der Champions League.

Europa League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? - Liveticker

Für alle, die keine Möglichkeit haben, die Auslosung live im TV und im Livestream zu verfolgen, können auf uns zählen. SPOX bietet für Euch einen Liveticker zur Auslosung an. Damit verpasst Ihr keine Ziehung und könnt Euch schnell über die Paarungen informieren.

Europa League: Diese Klubs sind in den Lostöpfen