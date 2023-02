Anzeige

Union Berlin kriegt es heute in den Playoffs der Europa-League-K.o.-Phase mit Ajax Amsterdam zu tun. SPOX tickert das Hinspiel live mit.

Die Playoffs der Europa-League-K.o.-Phase gehen heute los. Union Berlin trifft im Hinspiel auf Ajax Amsterdam und kann sich mit einem Sieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen. Im Liveticker von SPOX wird das komplette Spiel getickert.

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Union Berlin befindet sich aktuell in bestechender Form. Fünf Siege in Folge in der Bundesliga und das Weiterkommen im DFB-Pokal bestätigen diese Aussage. In der Bundesliga-Tabelle liegt man daher nicht ohne Grund nur einen Zähler hinter Tabellenführer FC Bayern München. Der amtierende Meister aus Amsterdam befindet sich in der Eredivisie aktuell auf Rang drei, gewann jedoch ebenfalls seine vergangenen drei Partien.

Vor Beginn: Das Duell in der Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam, wird um 18.45 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Hinspiel der Playoff-K.o.-Runde in der Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin.

© getty Union Berlin hat in der Bundesliga die vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen.

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin: Europa League heute im TV und Livestream

Wer das Hinspiel heute live verfolgen möchte, kommt nicht um RTL+ herum. Der Streamingdienst des Privatsenders RTL zeigt die Partie nämlich im kostenpflichtigen Livestream. Im Free-TV selbst wird die Begegnung jedoch nicht übertragen.

Bei RTL+ wird außerdem auch eine Konferenz für heute angeboten, um auch die Parallelspiele sowie die späteren Partien - in einer Übertragung - abzufangen.

Europa League: Die Hinspiele in den Playoffs der K.o.-Phase

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Do., 16.2. 18.45 Uhr FC Barcelona Manchester United Do., 16.2. 18.45 Uhr Schachtjor Donezk Stade Rennes Do., 16.2. 18.45 Uhr Ajax Amsterdam 1. FC Union Berlin Do., 16.2. 18.45 Uhr Red Bull Salzburg AS Rom Do., 16.2. 21.00 Uhr Juventus Turin FC Nantes Do., 16.2. 21.00 Uhr Sporting Lissabon FC Midtjylland Do., 16.2. 21.00 Uhr Bayer Leverkusen AS Monaco Do., 16.2. 21.00 Uhr FC Sevilla PSV Eindhoven