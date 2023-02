Ajax Amsterdam vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Union Berlin trifft zum Hinspiel in den Playoffs der Europa-League-K.o.-Runde auf den niederländischen Meister Ajax Amsterdam. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nach der Champions League meldet sich zwei Tage später auch die Europa League wieder zurück. Die K.o.-Phase geht am heutigen Donnerstag, den 16. Februar, mit den Playoffs los. In diesen stehen sich auch der niederländische Meister Ajax Amsterdam und Union Berlin gegenüber. Das Hinspiel wird heute um 18.45 Uhr angepfiffen und in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam ausgetragen.

Union Berlin befindet sich aktuell in Topform. In der Bundesliga haben die Eisernen ihre Siegesserie mit dem 2:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende auf bereits fünf erhöht. Lediglich ein Punkt trennt die Berliner vom Tabellenführer FC Bayern München. Ajax Amsterdam gewann seinerseits ebenfalls drei Spiele in Folge, liegt in der Eredivisie jedoch auf Rang drei.

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Zwar liegen die Übertragungsrechte für die Europa League auch in dieser Saison bei RTL. Im Free-TV wird Ajax Amsterdam vs. Union Berlin jedoch trotzdem nicht übertragen. Wer live mit dabei sein will, wenn Union Berlin die erste Hürde zum Achtelfinale zu meistern versucht, braucht ein Abonnement für den Streamingdienst RTL+.

© getty Union Berlin muss an Ajax Amsterdam vorbei, um ins Achtelfinale der Europa League zu ziehen.

In Sachen Abo stehen mehrere verschiedene Pakete zur Verfügung, die sich nicht nur preislich, sondern auch im Angebot unterscheiden. Dabei handelt es sich um RTL+ Premium, das 4,99 Euro pro Monat kostet, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat (nur noch von Bestandskunden nutzbar) und RTL+ Max, das die ersten sechs Monate lang 9,99 Euro monatlich kostet und danach mit 12,99 Euro je Monat fortgesetzt wird.

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Weiters steht auf der SPOX-Website zum Einzelspiel und zur Donnerstagskonferenz jeweils ein Liveticker zur Verfügung. Damit können auch die, die kein RTL+-Abo haben, das Spielgeschehen mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Europa-League-Spiels zwischen Ajax Amsterdam vs. Union Berlin.

Hier geht es zum Liveticker der Donnerstagskonferenz.

© getty Union Berlin setzte sich am vergangenen Wochenende im Ost-Duell gegen RB Leipzig mit 2:1 durch.

