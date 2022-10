Am 4. Gruppenspieltag der Europa League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und Malmö. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Europapokalspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin empfängt am heutigen Abend Malmö zum Duell in der Europa League. In der vergangenen Woche konnte Union Berlin Malmö schlagen. Gelingt den Gastgebern aus Berlin heute auch ein Erfolg im Rückspiel?

Union Berlin vs. Malmö, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Europa-League-Partie zwischen Union Berlin und Malmö findet am heutigen Donnerstag, den 11. Oktober, statt. Um 21 Uhr wird das Europapokalspiel in der Gruppe D im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Aktuell läuft es für Union Berlin - und das vor allem in der Bundesliga! Nach 9. Spieltagen führen die heutigen Gastgeber die Bundesliga mit 20 Punkten vor dem SC Freiburg und dem FC Bayern München an. Zuletzt konnte das Team von Urs Fischer gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 gewinnen. Einen 1:0-Sieg holte Union Berlin auch in der vergangenen Woche am 3. Europa-League-Spieltag gegen Malmö. Überschattet wurde der Sieg der Unioner jedoch vom dem Verhalten der eigenen Fans. Zahlreiche Feuerwerkskörper flogen in der Partie gegen Malmö auf den Rasen, die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Erst nach einer 30-minütigen Unterbrechung hat der Schiedsrichter das Spiel wieder freigegeben.

Im Gegensatz zur Bundesliga tut sich Union Berlin, trotz des Sieges gegen Malmö, in der Europa League noch schwer. Mit drei Zählern befinden sich die Unioner in der Gruppe D aktuell nur auf Rang 3. Für das Erreichen der K.o.-Runde benötigt das Team von Urs Fischer dringend weitere Punkte.

Gar keine Punkte konnten in dieser Europa-League-Saison bislang Malmö einsammeln. Mit einer Tordifferenz von -4 befinden sich die heutigen Gäste aktuell auf dem letzten Rang in der Gruppe D. Trotz langer Überzahl gegen Union Berlin am vergangenen Donnerstag schaffte es Malmö nicht, zu Hause einen Treffer zu erzielen und die ersten Punkte in dieser Europa-League-Saison zu holen. Gelingt dem Team von Aage Hareide heute die Revanche für die Niederlage aus der vergangenen Woche oder wahrt Union Berlin mit drei Punkten die Chance auf die K.o.-Runde?

Union Berlin vs. Malmö, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker

Rönnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker Malmö: Diawara; Beijmo, Hadzikadunic, Lewicki; Ceesay, Pena, Rakip, Larsson, Olsson; Christiansen, Thelin

Union Berlin vs. Malmö, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Das Europa-League-Duell zwischen Union Berlin und Malmö wird am heutigen Tag im Free-TV übertragen! Auf Nitro könnt Ihr die Vorberichte der Begegnung ab 20.15 Uhr sehen. Laura Papendick führt als Moderatorin durch die Sendung, als Experten sind Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle für den Privatsender im Einsatz. Ab 21 Uhr kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund das Europa-League-Spiel zwischen Union Berlin und Malmö für Nitro.

© getty Sheraldo Becker erzielte in der vergangenen Woche für Union Berlin gegen Malmö den 1:0-Siegtreffer.

Im Livestream könnt Ihr am heutigen Abend die Partie zwischen Union Berlin und Malmö ebenfalls verfolgen. Den Livestream des Spiel findet Ihr auf RTL+, dem Streamingdienst von RTL. Dort könnt Ihr das Europapokalspiel zudem in der Konferenz sehen. Der Livestream der Europa-League-Konferenz beginnt auf RTL+ um 18.10 Uhr. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo, um auf die Inhalte von RTL+ zugreifen zu können. Das schlägt im Monat mit 4,99 Euro zur Buche. Alternativ könnt Ihr den Streamingdienst einen Monat lang kostenlos testen.

Union Berlin vs. Malmö, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr das Duell zwischen Union Berlin und Malmö heute hier bei SPOX verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Union Berlin vs. Malmö, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe D im Überblick