Der 1. FC Union Berlin spielt neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal in dieser Saison auch in der Europa League um den Titel. In der Gruppe D kämpfen die Eisernen aktuell um ein Weiterkommen. Hier erfahrt Ihr den Stand in der Tabelle sowie die Ergebnisse und Ansetzungen dieser Gruppe.

Union Berlin, Gruppe D in der Europa League: Tabelle, Ergebnisse, Ansetzungen

Am dritten Tag in Folge wird in ganz Europa Fußball gespielt. Während der Dienstag und der Mittwoch der Champions League gehörten, stehen am heutigen Donnerstag, den 27. Oktober, die Europa League und die Conference League im Fokus. Am 5. Spieltag der Europa League trifft Union Berlin in der Gruppe D auf Sporting Braga aus Portugal. Die Partie wird um 18.45 Uhr vom englischen Unparteiischen Craig Pawson angepfiffen. Als Spielstätte dient das Berliner Stadion An der Alten Försterei. In der Hinrunde mussten sich die Eisernen in Braga mit 0:1 geschlagen geben. Gelingt heute nun die Revanche?

© getty Union Berlin kämpft in der Europa League um ein Weiterkommen.

Union Berlin, Gruppe D in der Europa League: Tabelle

Nach aktuellem Stand wäre Union Berlin raus aus dem Wettbewerb, doch es sind ja noch zwei Partien zu spielen. Nach vier Partien liegen die Berliner auf Rang drei, der Rückstand auf Platz zwei, der das Ticket für die Playoffs gegen die Dritten der Champions-League-Gruppenphase ist, beträgt nur einen Zähler. Mit einem Sieg würde Union die Portugiesen also überholen. Angeführt wird die Gruppe D von Union Saint-Gilloise. Der Malmö FF liegt abgeschlagen und ohne Punkt auf Rang vier.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 9:6 3 10 2 SC Braga 4 2 1 1 7:5 2 7 3 1. FC Union Berlin 4 2 0 2 2:2 0 6 4 Malmö FF 4 0 0 4 2:7 -5 0

Union Berlin, Gruppe D in der Europa League: Ergebnisse und Ansetzungen

Die Spieltage fünf und sechs finden am 27. Oktober bzw. am 3. November statt. Auf das Spiel gegen Braga folgt zum Abschluss der Gruppenphase die Partie gegen Tabellenführer Union Saint-Gilloise. Die Berliner sind dabei auswärts um 21 Uhr im Einsatz. Parallel dazu treten Sporting Braga und der Malmö FF gegeneinander an.