Zu Beginn der Europa-League-Saison muss Union Berlin heute gegen Union Saint-Gilloise ran. SPOX tickert das ganze Spielgeschehen im Liveticker mit.

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vor Beginn der neuen Europa-League-Saison befindet sich Union Berlin in einer guten Form. Von den ersten fünf Spielen in der Bundesliga konnten die Eisernen drei gewinnen, zudem spielten sie zweimal unentschieden, unter anderem auch gegen den FC Bayern München. Union Saint-Gilloise hat in der belgischen Liga eine bislang ähnliche Bilanz und liegt auf Platz fünf.

Vor Beginn: Um 18.45 Uhr geht es los, gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei (Berlin).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Europa-League-Gruppenphase. Am heutigen 1. Spieltag stehen sich Union Berlin und Union Saint-Gilloise gegenüber.

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise: Europa League heute im TV und Livestream

Die Partie wird heute bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, im Livestream angeboten, nicht jedoch im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 18.10 Uhr, für RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Außerdem wird - ebenfalls um 18.10 Uhr - auch eine Konferenz angeboten, die nicht nur die Europa League, sondern auch die Conference League beinhaltet.

Europa League: Der heutige 1. Spieltag

Datum Anpfiff Heim Auswärts Do., 8. September 18.45 Uhr PSV Eindhoven FK Bodö/Glimt Do., 8. September 18.45 Uhr FC Zürich FC Arsenal Do., 8. September 18.45 Uhr Fenerbahce Istanbul Dynamo Kiew Do., 8. September 18.45 Uhr AEK Larnaka Stade Rennes Do., 8. September 18.45 Uhr Ludogorez Rasgrad AS Rom Do., 8. September 18.45 Uhr HJK Helsinki Real Betis Sevilla Do., 8. September 18.45 Uhr Malmö FF Sporting Braga Do., 8. September 18.45 Uhr 1. FC Union Berlin Royale Union Saint-Gilloise Do., 8. September 21.00 Uhr Manchester United Real Sociedad Do., 8. September 21.00 Uhr Omonia Nikosia Sheriff Tiraspol Do., 8. September 21.00 Uhr Lazio Rom Feyenoord Rotterdam Do., 8. September 21.00 Uhr Sturm Graz FC Midtjylland Do., 8. September 21.00 Uhr FC Nantes Olympiakos Piräus Do., 8. September 21.00 Uhr Roter Stern Belgrad AS Monaco Do., 8. September 21.00 Uhr SC Freiburg Qarabag Agdam Do., 8. September 21.00 Uhr Ferencvaros Budapest Trabzonspor