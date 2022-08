Europa League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Qualifikation ist vor der Auslosung. Wer trifft in welcher Gruppe auf welche Gegner, wo landen die Bundesligisten? Das wird heute in der Ziehung der Gruppenphase für die Europa League beantwortet. Wie Ihr die Veranstaltung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Die Qualifikation für die Europa League ist zu Ende, die 32 Teilnehmer an der 52. Austragung des zweitrelevantesten europäischen Wettbewerbs stehen fest. Es steht der Auslosung, die am heutigen Freitag, den 26. August, in der türkischen Millionenstadt Istanbul stattfindet, nichts mehr im Weg. Um 13 Uhr geht es los, aus den 32 Mannschaften werden dabei die acht Vierer-Gruppen gebildet, mit denen die Vorrunde am 8. September beginnt.

Mit dem SC Freiburg und Union Berlin sind zwei deutsche Klubs von Anfang an mit dabei, im Laufe des Wettbewerbs könnten weitere Bundesligisten aus der Champions League in die Europa League absteigen. Wie bei Auslosungen üblich, dürfen Vereine aus demselben Verband nicht zueinander gelost werden. Eine Gruppe mit Union Berlin und Freiburg darin wird es also garantiert nicht geben.

Wie in der abgelaufenen Spielzeit schaffen es auch in dieser nur die acht Gruppenersten direkt ins Achtelfinale, die Gruppenzweiten müssen gegen die acht Gruppendritten der Champions League um die verbliebenen Tickets kämpfen. Das Finale der Europa League findet am 31. Mai 2023 in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.

© imago images / Mandoga Media Auf wen treffen die deutschen Klubs in der Europa League?

Europa League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung des Vorrunden-Auslosung kümmert sich unter anderem die UEFA selbst. Bei uefa.tv wird zur Ziehung ein Livestream angeboten, der kostenlos ist. Außerdem wurde auch der Pay-TV-Sender Sky damit beauftragt, die Auslosung der Europa League live zu übertragen. Das Ganze ist auf dem Sender Sky Sport News um 13 Uhr, also unmittelbar vor Start der Veranstaltung, im TV und im Livestream zu sehen.

Sky ermöglicht es, sowohl Kunden als auch Nicht-Kunden auf das Livestream-Angebot zuzugreifen. Wer schon Kunde ist, braucht dafür das SkyGo-Abonnement. Die, die nicht im Besitz des Abos sind, erreichen dasselbe mittels WOW, das ehemals unter dem Namen SkyTicket bekannt war.

Europa League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker

Auch SPOX liefert heute eine Möglichkeit, während der Auslosung der Gruppenphase live mit dabei zu sein. Im Liveticker könnt Ihr mitverfolgen, wie sich die acht Gruppen bilden und wo die deutschen Mannschaften landen.

Hier geht es zum Liveticker der Auslosung für die Europa-League-Gruppenphase.

Europa League, Auslosung der Gruppenphase: Die vier Lostöpfe